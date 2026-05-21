KKR के लिए अभी भी खुले हैं IPL प्लेऑफ के दरवाजे, समझें कैसे कर सकते हैं क्वालीफाई
KKR IPL 2026 Playoff Scenario- कोलकाता नाइट राइडर्स ने मुंबई इंडियंस को हराकर प्लेऑफ की उम्मीदें अभी भी जगाई हुई है। हालांकि अभी भी उन्हें अगला मैच जीतने के साथ-साथ पंजाब किंग्स और राजस्थान रॉयल्स की हार की दुआएं मांगनी होगी।
KKR IPL 2026 Playoff Scenario- अजिंक्य रहाणे की अगुवाई वाली कोलकाता नाइट राइडर्स ने आईपीएल 2026 के 65वें मुकाबले में 5 बार की चैंपियन मुंबई इंडियंस को 4 विकेट से धूल चटाई। केकेआर इस जीत के बाद प्लेऑफ की दौड़ में बना हुआ है। उनका आखिरी मैच 24 मई को दिल्ली कैपिटल्स के खिलाफ है। उन्हें इस मैच को जीतने के साथ-साथ पंजाब किंग्स और राजस्थान रॉयल्स इन 2 टीमों की हार की दुआएं मांगनी होगी। अगर ऐसा हुआ तो केकेआर की टीम एक बड़ा करिश्मा कर प्लेऑफ की टिकट हासिल कर लेगी। आधे टूर्नामेंट तक ऐसा लग रहा था कि केकेआर प्लेऑफ की रेस से बाहर होने वाली पहली टीम बनेगी। मगर उन्होंने जो कमबैक किया है वो लंबे समय तक याद रहने वाला है।
KKR आईपीएल 2026 प्लेऑफ समीकरण
कोलकाता नाइट राइडर्स 13 मैचों के बात आईपीएल 2026 पॉइंट्स टेबल में 6ठे पायदान पर है। उनके खाते में 6 जीत और इतनी ही हार है, वहीं पंजाब किंग्स के खिलाफ उनका एक मैच बारिश की भेंट चढ़ा था।
केकेआर की शुरुआत आईपीएल 2026 में काफी निराशाजनक रही थी। चोटिल खिलाड़ियों की बढ़ती लिस्ट के बीच टीम का प्रदर्शन एकदम खराब रहा था। पहले 6 में से एक भी मैच में उन्हें जीत नसीब नहीं हुई थी। 7वें मैच में जब टीम का खाता खुला तो उन्होंने जीत का चौका ही लगा दिया। आरसीबी के खिलाफ उन्हें सीजन की 6ठी हार का सामना करना पड़ा, मगर पिछले दो मैच जीतकर वह प्लेऑफ की रेस में अभी भी जिंदा है।
अगर कोलकाता नाइट राइडर्स को आईपीएल 2026 प्लेऑफ का टिकट हासिल करना है तो उन्हें सबसे पहले अपना आखिरी मैच जीतना जरूरी है। केकेआर का लीग स्टेज का आखिरी मैच 24 मई को दिल्ली कैपिटल्स के खिलाफ है।
अगर केकेआर यह मैच जीतती है तो वह 15 अंकों तक पहुंच जाएगी।
कोलकाता को अपना आखिरी मैच जीतने के साथ-साथ राजस्थान रॉयल्स और पंजाब किंग्स की हार की दुआएं करनी होगी। आरआर का आखिरी मैच एमआई से तो पंजाब का लखनऊ से है।
अगर राजस्थान की टीम अपना आखिरी मैच जीतने में कामयाब रहती है तो वह प्लेऑफ के लिए क्वालीफाई कर जाएगी और केकेआर समेत अन्य टीमों का पत्ता कट जाएगी।
वहीं अगर पंजाब अपना आखिरी मैच जीत भी जाती है तो केकेआर के पास चांस होगा।
पंजाब अपना आखिरी मैच जीतकर अधिकतम 15 अंकों तक पहुंच सकती है। वहीं केकेआर भी अगर अपना आखिरी मैच जीतती है तो वह भी इतने ही पॉइंट्स तक पहुंच सकती है। इस स्थिति में प्लेऑफ के लिए क्वालीफाई करने का फैसला नेट रन रेट के आधार पर होगा। फिलहाल पंजाब का नेट रन रेट +0.227 का है जबकि केकेआर का +0.011 का।
कोलकाता नाइट राइडर्स को अपने आखिरी मैच में नेट रन रेट सुधारने पर भी ध्यान देना होगा।
लेखक के बारे मेंLokesh Khera
लोकेश खेड़ा लाइव हिन्दुस्तान में बतौर डिप्टी चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर काम कर रहे हैं। हिंदी पत्रकारिता में इन्हें एक दशक से भी अधिक का अनुभव है। बचपन की अपनी रुचि को प्रोफेशनल करियर में तबदील करते हुए 2018 में बतौर खेल पत्रकार अपना सफर शुरू किया। क्रिकेट के साथ बॉक्सिंग, कबड्डी, बैडमिंटन, हॉकी, एथलेटिक्स समेत तमाम खेलों को बारीकी से कवर करते हैं। क्रिकेट टुडे के साथ उनकी पारी का आगाज हुआ, जहां उन्होंने वेबसाइड के साथ मैगजीन के लिए काम किया। इसके बाद वह इंडिया टीवी के साथ जुड़े और वहां तीन साल अपनी सेवाएं दी। इस दौरान ओलंपिक, कॉमनवेल्थ गेम्स, 2019 वनडे वर्ल्ड कप और 2021 टी20 वर्ल्ड कप जैसे तमाम इवेंट कवर किए और कई इंटरव्यू भी लिए, जिसमें दानिश कनेरिया और चेतन साकारिया जैसे इंटरनेशनल स्टार शामिल हैं। लाइव हिन्दुस्तान के साथ वह फरवरी 2022 जुड़े। यहां भी उन्होंने कॉमनवेल्थ, ओलंपिक, 2023 वनडे वर्ल्ड कप, 2024 टी20 वर्ल्ड कप, 2025 चैंपियंस ट्रॉफी जैसे बड़े-बड़े इंटरनेशनल इवेंट को बखूबी कवर किया और नई सचें सीखने में हमेशा रुचि रखते हैं। क्रिकेट पढ़ने लिखने के अलावा खुद खेलना भी पंसद करते हैं। इसके अलावा किताबें पढ़ना भी पंसद है।और पढ़ें
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