KKR IPL 2026 Auction Live Updates: कोलकाता के पास सबसे ज्यादा पैसे, कितने खिलाड़ी खरीद सकेगी टीम?
KKR IPL 2026 Auction Live Updates: आईपीएल 2026 ऑक्शन के लिए कोलकाता नाइट राइडर्स (केकेआर) के पास सबसे बड़ा पर्स है। केकेआर की नजरें टीम को नए सिरे से तैयार करने पर टिकी होंगी।
KKR IPL 2026 Auction Live Updates: आज आईपीएल 2026 के लिए अबूधाबी में मिनी ऑक्शन का आयोजन हो रहा है। कोलकाता नाइट राइडर्स (केकेआर) खिलाड़ियों की नीलामी में सबसे ज्यादा पैसे लेकर उतरी है। केकेआर के पास 64.3 करोड़ रुपये हैं और 13 स्लॉट खाली हैं। केकेआर 6 विदेशी प्लेयर्स ले सकती है। कोलकाता ने ऑक्शन से पहले 11 खिलाड़ियों से नाता तोड़ा। तीन बार की चैंपियन टीम ने आंद्रे रसेल, चेतन सकारिया, लवनीथ सिसोदिया, मोइन अली, क्विंटन डिकॉक, रहमानुल्लाह गुरबाज, स्पेंसर जॉनसन, वेंकटेश अय्यर और एनरिक नॉर्खिया जैसे खिलाड़ियों को रिलीज किया। वहीं, मयंक मार्कंडे का मुंबई इंडियंस से ट्रेड किया।
केकेआर रिटेन प्लेयर्स: अजिंक्य रहाणे, अंगकृष रघुवंशी, अनुकूल रॉय, हर्षित राणा, मनीष पांडे, रमनदीप सिंह, रिंकू सिंह, रोवमन पॉवेल, सुनील नरेन, उमरान मलिक, वैभव अरोड़ा, वरुण चक्रवर्ती।
लेखक के बारे मेंMd.Akram
