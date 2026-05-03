हमारे पास कमाल की टीम है.., SRH को हराने के बाद गदगद हो गए KKR के कप्तान रहाणे, जानिए क्या-क्या कहा?
रविवार, 3 मई को दोपहर में खेले गए मुकाबले में सनराइजर्स हैदराबाद को 7 विकेट से करारी शिकस्त देने के बाद कोलकाता नाइट राइडर्स के कप्तान अजिंक्य रहाणे काफी खुश नजर आए। उन्होंने इस मैच के जीतने के बाद पिच को बल्लेबाजी के अनुकूल बताया लेकिन अपने गेंदबाजी की जमकर तारीफ की। जानिए क्या-क्या कहा।
रविवार, 3 मई को दोपहर में खेले गए मुकाबले में सनराइजर्स हैदराबाद को 7 विकेट से करारी शिकस्त देने के बाद कोलकाता नाइट राइडर्स के कप्तान अजिंक्य रहाणे काफी खुश नजर आए। उन्होंने इस मैच के जीतने के बाद पिच को बल्लेबाजी के अनुकूल बताया लेकिन अपनी गेंदबाजी की जमकर तारीफ की। रहाणे ने कहा कि हमारे स्पिनर्स ने इतनी दमदार गेंदबाजी की कि विपक्षी यूनिट को बहुत अधिक रन नहीं बनाने दिए। रहाणे ने इस जीत का क्रेडिट गेंदबाजी कोच ड्वेन ब्रावो और टिम साउदी को भी दिया।
190 से 200 का टारगेट चुनौतीपूर्ण होता
पोस्ट मैच प्रजेंटेशन में कप्तान रहाणे ने कहा "बहुत अच्छा मैच था। जिस तरह से हमने गेंदबाज़ी में वापसी की, वो कमाल था। लग रहा था कि वो 190-200 रन बना लेंगे। विकेट बल्लेबाजी के लिए अच्छा था। 190-200 रन का पीछा करना चुनौतीपूर्ण होता। लेकिन हमारी गेंदबाजी, खासकर स्पिनरों को श्रेय जाता है। उन्होंने लगातार विकेट लिए। ये छोटे-छोटे पल बहुत मायने रखते हैं, जीत से बहुत खुश हूं।" उन्होंने कहा "पिछले 5-6 मैचों में हमारी गेंदबाजी बहुत अच्छा प्रदर्शन कर रही है। हमारे गेंदबाजी कोच - ब्रावो और साउथी को भी श्रेय जाता है।"
अभ्यास सत्रों में मेहनत करने, योजना बनाने का परिणाम
अंजिक्य रहाणे ने बताया कि कैसे उनकी टीम ने शुरुआती हारे के बाद खुद को रिकवर किया। उन्होंने कहा "अभ्यास सत्रों के दौरान बहुत बातचीत हुई, बहुत योजना बनाई, अलग-अलग विरोधी टीमों के खिलाफ खेला, अलग-अलग मैदानों पर खेला। सब कुछ योजना बनाने और उसे अमल में लाने के बारे में है। कभी-कभी रन लुटाएंगे, लेकिन जब तक आपका दिमाग शांत है, वही महत्वपूर्ण है। ब्रेक से पहले यह जीत बहुत महत्वपूर्ण थी। 2-3 अभ्यास सत्र हुए। सब कुछ मानसिक रूप से तरोताजा रहने के बारे में है।" रहाणे ने आगे कहा "हमें उन क्षेत्रों की पहचान करनी होगी जिनमें सुधार किया जा सकता है। सहायक स्टाफ ने बहुत अच्छा काम किया है। भले ही हम पहले 5 मैच हार गए, लेकिन माहौल बहुत शांत था। फिलहाल हमारे पास जो टीम है, वो वाकई कमाल की है।
वरुण चक्रवर्ती के प्रदर्शन पर जाहिर की खुशी
मिस्ट्री स्पिनर चक्रवर्ती के बारे में बात करते हुए कप्तान ने कहा "वरुण चक्रवर्ती के लिए बहुत खुश हूं। टूर्नामेंट से पहले और टूर्नामेंट शुरू होने के शुरुआती कुछ मैचों में भी वो संघर्ष कर रहे थे। जिस तरह से उन्होंने वापसी की, वो अद्भुत है। वो हमेशा आत्मविश्वास से भरे रहे। कड़ी मेहनत करते हैं, उनका रवैया शानदार है। मुश्किल परिस्थितियों में टीम के लिए कुछ कर दिखाने के लिए आप उन्हीं जैसे खिलाड़ियों को चाहते हैं। वो मुश्किल ओवरों में गेंदबाजी कर रहे हैं। मुझे यकीन है कि वो अपना प्रदर्शन जारी रखेंगे।"
लेखक के बारे मेंVimlesh Kumar Bhurtiya
विमलेश कुमार भुर्तिया (Vimlesh Kumar Bhurtiya): खेल पत्रकार
संक्षिप्त विवरण
विमलेश कुमार भुर्तिया पिछले 4 वर्षों से पत्रकारिता में सक्रिय हैं और वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान में स्पोर्ट्स टीम में बतौर कंटेंट प्रोड्यूसर अपनी सेवाएं दे रहे हैं। उन्होंने भारतीय जनसंचार संस्थान (IIMC) नई दिल्ली से पत्रकारिता की पढ़ाई की है।
विस्तृत बायो
परिचय और अनुभव: विमलेश कुमार भुर्तिया भारतीय डिजिटल मीडिया जगत का एक उभरता हुआ नाम हैं, जिन्हें पत्रकारिता के क्षेत्र में 4 वर्षों से अधिक का अनुभव प्राप्त है। वर्तमान में, वह भारत के अग्रणी समाचार संस्थान 'लाइव हिन्दुस्तान' (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में स्पोर्ट्स टीम में बतौर कंटेंट प्रोड्यूसर अपनी सेवाएं दे रहे हैं। पिछले चार वर्षों से वह इसी संस्थान से जुड़े हुए हैं और डिजिटल मीडिया की गतिशीलता, कार्यशैली और प्रकृति को समझने का प्रयास किया है। उनका मानना है कि पाठक किसी भी डिजिटल प्लेटफॉर्म की रीढ़ होता है ऐसे में उनके हितों को ध्यान में रखते हुए खबरों का प्रकाशन होना चाहिए। यह पत्रकारिता को जीवंत रखता है और जर्नलिज्म का मूल गुण भी यही है।
शैक्षणिक पृष्ठभूमि
विमलेश ने भारत के सबसे प्रतिष्ठित पत्रकारिता संस्थान से अपनी शिक्षा ग्रहण की है। वे 2021-22 बैच के भारतीय जनसंचार संस्थान नई दिल्ली के छात्र रहे हैं। उन्होंने इस नामी संस्थान से रेडियो एवं टेलीविजन पत्रकारिता में पोस्ट ग्रेजुएशन डिप्लोमा किया है। इसके बाद उत्तराखंड मुक्त विश्वविद्यालय से पत्रकारिता में ही मास्टर्स यानी (M.A) की डिग्री भी हासिल की है। इन्होंने अपना ग्रेजुएशन मध्य प्रदेश के नामचीन साइंस कॉलेजों में से एक होलकर साइंस कॉलेज से किया है। ग्रेजुएशन के दूसरे साल से ही विमलेश की दिलचस्पी साहित्य और पत्रकारिता की ओर जागृत होने लगी थी। यही कारण था कि ग्रेजुएशन के दिनों में ही उन्होंने दैनिक चैतन्यलोक नामक इंदौर की क्षेत्रीय पत्रिका में काम करना शुरू कर दिया। कुछ महीनों बाद उन्होंने दैनिक भास्कर में बतौर कॉपी एडिटर ट्रेनिंग ली। उन्होंने देवी अहिल्या विश्वविद्यालय इंदौर के पत्रकारिता और जनसंचार विभाग से मास मीडिया में इंटर्नशिप की। विमलेश कुमार भुर्तिया को कंप्यूटर का भी अच्छा ज्ञान है। उन्होंने भोपाल स्थित माखनलाल चतुर्वेदी पत्रकारिता विश्वविद्यालय से कंप्यूटर एप्लीकेशन में डिप्लोमा किया है।
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