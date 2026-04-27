अजिंक्य रहाणे ने की KKR के 'फिनिशर' की दिल खोलकर तारीफ, बोले- उन्होंने सब कुछ बदल दिया
KKR के कप्तान अजिंक्य रहाणे ने रिंकू सिंह के अलावा गेंदबाजों की तारीफ की। एक लो स्कोरिंग मैच को पहले तो केकेआर ने टाई कराया और फिर सुपर ओवर में मैच को जीत लिया, क्योंकि एक ही रन लखनऊ ने बनाया था।
कोलकाता नाइट राइडर्स यानी केकेआर को लखनऊ सुपर जायंट्स यानी एलएसजी के खिलाफ मुकाबला टाई होने के बाद सुपर ओवर में जीत मिली। केकेआर की इस सीजन ये दूसरी जीत है, जबकि लखनऊ की ये छठी हार है। पहली बार पॉइंट्स टेबल में कोलकाता की टीम थोड़ा सा ऊपर उठी है। वहीं, मैच के बाद अजिंक्य रहाणे से पूछा गया कि अब आपकी हर्ट रेट कैसी है तो इसके जवाब में उन्होंने कहा अब सब शांत है। वह जीत से खुश हैं। रहाणे ने माना है कि रिंकू सिंह की पारी ने मैच को पलटकर रख दिया। आखिरी ओवर में चार छक्के पहली पारी में रिंकू ने जड़े थे।
अजिंक्य रहाणे से पोस्ट मैच प्रेजेंटेशन सेरेमनी में सबसे पहले पूछा गया हार्ट-रेट कैसा है? इस पर केकेआर के कप्तान ने कहा, "सेटल हो गया। जीत से सच में बहुत खुश हूं, खासकर जिस तरह से हम उन 16 ओवर के बाद खेले जब हम बैटिंग कर रहे थे, रिंकू की इनिंग्स ने सब कुछ बदल दिया। मेरा मतलब है, शुरू में गेम को डीप ले जाते हुए, हम बहुत सोच रहे थे, क्या हो रहा है, लेकिन मैंने सोचा, क्रेडिट रिंकू सिंह को जाता है। कमाल की पारी, वह आखिरी ओवर में इतने रन बनाना और फिर हमारी तरफ मोमेंटम लाना कुछ शानदार था।"
यह एक लो-स्कोरिंग वेन्यू है? इसके जवाब में रहाणे ने कहा, "हां, मेरा मतलब है, हमने यहां मुश्ताक अली खेला था और आज रात जिस मिट्टी पर हमने खेला वह मुश्ताक अली जैसी ही थी। इसलिए हमने सोचा कि जब हम बैटिंग कर रहे थे तो इस विकेट पर 160, 170 बहुत अच्छा टोटल होगा, लेकिन मुझे लगा कि बैटिंग यूनिट के तौर पर पावरप्ले हमारे लिए बहुत बुरा था। यहीं पर हमें बैटिंग यूनिट, पावरप्ले और बीच के ओवरों में काम करने की ज़रूरत है, लेकिन मुझे लगता है कि हमने जिस तरह की बॉलिंग की, बॉलर्स ने, उन्होंने जैसा किया वह कमाल का था। इस विकेट पर 156 का बचाव करना, अगर आपका पावरप्ले अच्छा हो और आपकी बॉलिंग यूनिट के पास हो। पिछले तीन, चार गेम में बहुत अच्छा कर रहे हैं, इसलिए उनके लिए बहुत खुश हूं।"
चेज करने से पहले टीम को रहाणे का क्या मैसेज था? रहाणे ने इस बारे में बताया, "यह हमेशा उस विश्वास के बारे में था। गेम तब तक खत्म नहीं होता जब तक वह खत्म न हो जाए। आप जानते हैं, यहां-वहां एक विकेट और, आप जानते हैं, फील्डिंग टीम हमेशा गेम में रहती है। टारगेट का पीछा करना आसान नहीं था। हम जानते हैं कि भले ही उनके पास अच्छा पावरप्ले हो, बीच के ओवर, सुनील और वरुण चक्रवर्ती के साथ, यह मत भूलिए कि अनुकूल रॉय भी बहुत अच्छी बॉलिंग कर रहे हैं। इसलिए हमें इस बारे में बहुत भरोसा था और फिर हमने सोचा, नहीं, एक विकेट, भले ही उनकी अच्छी पार्टनरशिप हो, एक विकेट हमारे लिए गेम बदल देगा। और ठीक वैसा ही हुआ।"
रिंकू से क्रेडिट नहीं छीनूंगा- रहाणे
सुपर ओवर के लिए सुनील नरेन के अलावा कोई और ऑप्शन था? इसके जवाब में रहाणे ने बताया, "नहीं, सच में नहीं। मेरा मतलब है, सुनील नरेन ऑप्शन थे। वह शानदार बॉलिंग कर रहे हैं और मुझे लगा कि स्पिनरों को लंबी बाउंड्री की ओर हिट करना एक चैलेंज था और यह कभी आसान नहीं होता, लेकिन मैं हमारे कुछ और फास्ट बॉलर्स का ज़िक्र करना चाहूंगा। कार्तिक त्यागी शानदार रहे हैं, आप जानते हैं, वह आखिरी ओवर, मुश्किल ओवर, लेकिन वह सच में अच्छा। मुझे उनमें जो पसंद आया, वह है उनका कॉन्फिडेंस, उनकी क्लैरिटी, वह क्या बॉलिंग करना चाहते थे, वैभव भी, बहुत अच्छा कर रहे थे। अनुकूल रॉय ने पावरप्ले में और मिडिल ओवर में भी बॉलिंग की। तो सभी यंगस्टर्स, ये सभी इंडियन लड़के शानदार परफॉर्म कर रहे हैं और मैं उनके लिए सच में खुश हूं। लेकिन रिंकू सिंह से क्रेडिट नहीं छीनना चाहिए। उन्होंने जिस तरह की इनिंग खेली है, यह और पिछले गेम में भी, वह कमाल की थी।
लेखक के बारे मेंVikash Gaur
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