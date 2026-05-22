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वैभव सूर्यवंशी में किरण मोरे को दिखता है युवा सचिन तेंदुलकर का अक्स; कहा- वह महान गौरव लाएगा

Chandra Prakash Pandey लाइव हिन्दुस्तान, नई दिल्ली
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वैभव सूर्यवंशी अपनी विध्वंसक बल्लेबाजी से क्रिकेट जगत में छाए हुए हैं। दिलचस्प बात ये है कि भारत के दो पूर्व विकेटकीपरों की उनको लेकर राय अलग है। किरण मोरे को उनमें युवा सचिन तेंदुलकर का अक्स दिख रहा है। वहीं दिनेश कार्तिक का कहना है कि इस वंडर किड को 'अगले सचिन' के रूप में टैग करने से बचना चाहिए।

वैभव सूर्यवंशी में किरण मोरे को दिखता है युवा सचिन तेंदुलकर का अक्स; कहा- वह महान गौरव लाएगा

वैभव सूर्यवंशी आईपीएल 2026 में अपनी विस्फोटक बल्लेबाजी के लिए लगातार चर्चा में हैं। महज 15 की उम्र में बाएं हाथ का ये विध्वंसक बल्लेबाज गेंदबाजों के लिए जैसे खौफ का दूसरा नाम बन गया है। उन्हें अब सीनियर टीम में शामिल किए जाने की मांग भी उठने लगी हैं। कोई उनकी तुलना महान सचिन तेंदुलकर से कर रहा तो कोई ऐसी तुलनाओं से बचने की नसीहत दे रहा। दिलचस्प बात ये है कि भारत के दो पूर्व विकेटकीपरों की इस मुद्दे पर बिल्कुल अलहदा राय है। किरण मोरे को जहां वैभव सूर्यवंशी में युवा सचिन तेंदुलकर का अक्स दिख रहा है तो वहीं दिनेश कार्तिक का कहना है कि इस वंडर किड को 'अगले सचिन' के रूप में टैग करने से बचना चाहिए।

वैभव सूर्यवंशी आईपीएल 2026 में छाए हुए हैं। वह ऑरेंज कैप की रेस में फिलहाल साई सुदर्शन और शुभमन गिल से ही पीछे हैं। राजस्थान रॉयल्स अगर प्लेऑफ का टिकट कटाने के इतने करीब है तो इसका श्रेय कहीं न कहीं इस 15 साल के विध्वंसक बल्लेबाज की बल्लेबाजी को जाता है। जाहिर है जब ये बच्चा दुनियाभर के धुरंधर गेंदबाजों की लय-ताल बिगाड़ रहा है तो चर्चा तो होगी ही। पूर्व विकेटकीपर बल्लेबाज किरण मोरे को तो वैभव सूर्यवंशी को देखकर सचिन तेंदुलकर की याद आती है।

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न्यूज एजेंसी एएनआई से बातचीत में मोरे ने वैभव सूर्यवंशी को गॉड गिफ्टेड बताया। उन्होंने कहा, 'जब मैंने पहली बार सचिन तेंदुलकर को देखा था, जब वह पहली बार भारतीय टीम में आए थे और महान गेंदबाजों के खिलाफ बल्लेबाजी की, मैं तभी जान गया कि वह कुछ स्पेशल हैं। यही बात वैभव सूर्यवंशी के साथ है; वह स्पेशल है। यह अच्छी बात है कि हमारे पास ऐसा खिलाड़ी है। वह देश के लिए महान गौरव लाएगा। उसे उसके अंदाज में खेलने दीजिए। वह इस खेल के लिए ईश्वर की तरफ से बनाया और अच्छे से तैयार किया गया है।'

उधर भारत के ही एक और पूर्व विकेटकीपर बल्लेबाज दिनेश कार्तिक ने क्वेस्ट टॉक पॉडकास्ट में चेतावनी दी कि वैभव सूर्यवंशी को अगला सचिन तेंदुलकर बताना ठीक नहीं है। उन्होंने कहा कि वैभव जो भी कर रहे हैं लेकिन सचिन से तुलना नहीं होनी चाहिए।

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वैभव सूर्यवंशी को हाल ही में इंडिया ए के स्क्वाड में जगह मिली है जो अगले महीने श्रीलंका में ट्राई-सीरीज में हिस्सा लेगी। सीरीज में इंडिया ए के अलावा श्रीलंका ए और अफगानिस्तान ए की टीमें हिस्सा लेंगी। टीम के ऐलान के वक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस में बीसीसीआई के मुख्य चयनकर्ता अजीत अगरकर ने सूर्यवंशी की काफी तारीफ की।

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पिछले साल आईपीएल में सिर्फ 14 साल की उम्र में डेब्यू करने और पहले ही सीजन में सिर्फ 35 गेंदों में शतक जड़कर वैभव सूर्यवंशी क्रिकेट वर्ल्ड में एक सनसनी बनकर उभरे थे। उसके बाद से ही वह लगातार अपनी विध्वंसक पारियों, लंबे-लंबे छक्कों की वजह से चर्चा में हैं। इस सीजन में उन्होंने अब तक 13 पारियों में 44.53 की औसत और 236.32 के स्ट्राइक रेट से 579 रन बना चुके हैं। इनमें 3 अर्धशतक और एक शतक शामिल हैं। इस सीजन में वह अब तक 53 छक्के और 50 चौके जड़ चुके हैं। वह किसी एक आईपीएल सीजन में 50 या उससे ज्यादा छक्के जड़ने वाले पहले भारतीय बन गए हैं।

Chandra Prakash Pandey

लेखक के बारे में

Chandra Prakash Pandey

चन्द्र प्रकाश पाण्डेय वर्तमान में लाइव हिंदुस्तान में स्पोर्ट्स सेक्शन के इंचार्ज के रूप में कार्यरत हैं। टीवी और डिजिटल पत्रकारिता में करीब दो दशक का अनुभव रखने वाले चन्द्र प्रकाश को जटिल विषयों का सरल विश्लेषण करने में महारत हासिल है। बचपन में न्यूज के प्रति ऐसा प्रेम हुआ कि रात में रेडियो पर न्यूज बुलेटिन के दौरान पढ़ाई-लिखाई का अभिनय करते लेकिन कान और दिल-दिमाग ध्वनि तरंगों पर अटका रहता। तब क्या पता था कि आगे चलकर न्यूज की दुनिया में ही रचना-बसना है। रेडियो में कभी काम तो नहीं किया लेकिन उस विधा के कुछ दिग्गज प्रसारकों संग टीवी न्यूज की दुनिया में कदमताल जरूर किया। चन्द्र प्रकाश पाण्डेय ने टीवी पत्रकारिता से शुरुआत की। पेशे में पहला दशक टीवी न्यूज के ही नाम रहा जहां उन्होंने 'न्यूज24', 'श्री न्यूज', 'फोकस न्यूज', 'न्यूज वर्ल्ड इंडिया' और भोजपुरी न्यूज चैनल 'हमार टीवी' में अलग-अलग समय पर अलग-अलग भूमिकाएं निभाई। इस दौरान डेली न्यूज शो के साथ-साथ 'विनोद दुआ लाइव: आजाद आवाज' जैसे कुछ स्पेशल शो के लिए भी लेखन किया। अगस्त 2016 में उन्होंने 'नवभारत टाइम्स' के साथ डिजिटल जर्नलिज्म की दुनिया में कदम रखा। NBT में उन्होंने नेशनल, इंटरनेशनल, पॉलिटिक्स, जियोपॉलिटिक्स, क्राइम, स्पोर्ट्स, कोर्ट से जुड़ी खबरों का लेखन-संपादन किया। इस दौरान उन्होंने लोकसभा और विधानसभा चुनावों समेत महत्वपूर्ण विषयों पर कई स्पेशल सीरीज भी लिखी जिनमें लीगल न्यूज एक्सप्लेनर्स 'हक की बात' की एक लंबी श्रृंखला भी शामिल है। मार्च 2025 से वह लाइव हिंदुस्तान में शब्दाक्षरों के चौके-छक्के जड़ रहे हैं।

चन्द्र प्रकाश पाण्डेय मूल रूप से यूपी के देवरिया के रहने वाले हैं। गांव की मिट्टी में पलते-बढ़ते, खेत-खलिहान में खेलते-कूदते इंटरमीडिएट तक की पढ़ाई की। उसके बाद मैथमेटिक्स का छात्र 'राजनीति कला है या विज्ञान?' में उलझ गया। बी.ए. और बी. एड. की पढ़ाई के बाद पत्रकारिता की ओर रुझान बढ़ा और मॉस कम्यूनिकेशंस में मास्टर्स किया। अभी भी सीखने-समझने का सतत क्रम जारी है।

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