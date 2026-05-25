क्या हार्दिक पांड्या से छिनेगी मुंबई इंडियंस की कप्तानी? बैटिंग कोच ने दिया ये जवाब
क्या IPL के अगले सीजन से पहले हार्दिक पांड्या से मुंबई इंडियंस की कप्तानी छिनने वाली है? इसका जवाब बैटिंग कोच ने दिया है और कहा है कि जब हारते हैं तो एक टीम के तौर पर हारते हैं और जीतने पर भी यही होता है।
IPL 2026 में भले ही मुंबई इंडियंस 9वें स्थान पर रही है। हार्दिक पांड्या की कप्तानी में पिछले तीन सीजन में से दो बार टीम प्लेऑफ्स की रेस से काफी दूर रही है। बावजूद इसके एमआई के बैटिंग कोच किरोन पोलार्ड ने कप्तान का समर्थन किया है। कागजों पर देखें तो आप पाएंगे कि मुंबई इंडियंस खिताब की दावेदारों में से एक थी, लेकिन सीजन के प्रदर्शन को उठाकर देखें तो एमआई सबसे खराब टीमों में शामिल रही। 2024 से ही एमआई के कप्तान हार्दिक पांड्या हैं। उस सीजन भी टीम प्लेऑफ्स में नहीं पहुंच पाई थी। 2025 में जरूर टॉप 4 में एमआई ने फिनिश किया, लेकिन टीम क्वालीफायर 2 नहीं जीत पाई थी और अब 9वें स्थान पर रही है।
टी20 वर्ल्ड कप 2026 के ठीक बाद शुरू हुए आईपीएल 2026 के लिए मुंबई इंडियंस के पास भारतीय टीम का कोर ग्रुप था। इसमें कप्तान सूर्यकुमार यादव, ऑलराउंडर हार्दिक पांड्या, गेंदबाज जसप्रीत बुमराह और तिलक वर्मा शामिल थे। इसके अलावा पूर्व कप्तान रोहित शर्मा भी टीम का हिस्सा थे। इन खिलाड़ियों के बावजूद टीम ने संघर्ष किया। कभी गेंद से तो कभी बल्ले से मुंबई इंडियंस पूरे सीजन संघर्ष करती नजर आई। ऐसे में हार्दिक पांड्या की लीडरशिप पर भी सवाल उठे हैं। हालांकि, बैटिंग कोच बोर्ड ने उनका बचाव किया है।
मुंबई इंडियंस के आखिरी मैच के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस में किरोन पोलार्ड ने कहा, "हार्दिक पांड्या के लीडरशिप के नज़रिए से, हां, शायद यह उतना अच्छा नहीं रहा, जितना वह एक इंसान के तौर पर चाहते थे। हो सकता है कि यह वैसा न रहा जैसा हम एक मैनेजमेंट स्टाफ के तौर पर चाहते थे, लेकिन एक बात आप जानते हैं कि हमने फ्रेंचाइजी को अच्छा करने के लिए लीड करने का सबसे अच्छा मौका देने की हर मुमकिन कोशिश की है।"
उन्होंने आगे कहा, "फिर से, कोई भी यहां बैठकर किसी पर इल्ज़ाम नहीं लगाएगा या उंगली नहीं उठाएगा। मुझे लगता है कि जब आप हारते हैं, खासकर, तो आपको इसे मिलकर देखना चाहिए। तो आप कुछ जीतते हैं, कुछ हारते हैं।" हालांकि, पोलार्ड ने इस बात का संकेत दिया है कि टीम के भविष्य और अगले सीजन से पहले होने वाले रिव्यू में कुछ बदलावों पर चर्चा हो सकती है।
एमआई के लिए लंबे समय तक खेले पोलार्ड ने कहा, “आखिर में, मैं कुछ बातों पर सवाल उठाऊंगा। वह कोशिश कर रहा था। हम सब कोशिश कर रहे थे और यह हमारे लिए काम नहीं आया। तो जैसा कि पहले जवाब दिया गया था, फिर से, आप बैठते हैं, बात करते हैं, और देखते हैं कि सबसे अच्छा क्या है। कभी नहीं पता कि क्या होने वाला है। हमारे लिए, इस बीच हम बस अपने ज़ख्मों को सहलाते हैं और उम्मीद है कि 12 महीने में और मजबूत होकर वापस आएंगे।”
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विकाश गौड़: डिप्टी चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर कम असिस्टेंट मैनेजर, स्पोर्ट्स
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