बच्चे बड़े हो जाते हैं, वो लीग खत्म ही नहीं होती; वसीम अकरम ने उड़ाया IPL का मजाक

संक्षेप: अकरम ने कहा कि पीएसएल की अवधि छोटी है, इसलिए ये विदेशी खिलाड़ियों के लिए ज्यादा आकर्षक है। उन्होंने आईपीएल को बोरिंग करार दिया। इतना ही नहीं, उन्होंने आईपीएल का मजाक उड़ाते हुए कहा कि बच्चे बड़े हो जाते हैं लेकिन ये लीग खत्म ही नहीं होती।

बाएं हाथ के सर्वकालिक सर्वश्रेष्ठ गेंदबाजों में शुमार रहे वसीम अकरम ने पाकिस्तान सुपर लीग की शान में खूब कसीदे पढ़े हैं। कार्यक्रम पीएसएल के प्रमोशन का कार्यक्रम था तो वह उसकी तारीफ तो करेंगे ही उन्होंने इसमें लीग क्रिकेट के बेताज बादशाह आईपीएल को घसीट लिया। उन्होंने पीएसएल को एक खास संदर्भ में नंबर वन क्रिकेट लीग ठहरा दिया। विदेशी प्रतिभाओं के लिए सबसे बड़ा आकर्षण बता दिया और आईपीएल को बोरिंग।

LiveHindustan को अपना पसंदीदा Google न्यूज़ सोर्स बनाएं – यहां क्लिक करें।

पीएसएल के प्रमोशन के उस कार्यक्रम में एशिया कप के ट्रॉफी चोर और पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के अध्यक्ष मोहसिन नकवी भी शामिल थे। उनके अलावा रमीज रजा और पीएसएल के सीईओ सलमान नसीर भी पैनल में शामिल थे। इसी दौरान वसीम अकरम आईपीएल का मजाक उड़ाया। अकरम ने ऐसा ट्रॉफी चोर मोहसिन नकवी की खुशामदी में किया या किसी अन्य वजह से, ये तो वही बेहतर जानेंगे। मजे की बात ये है कि वसीम अकरम ने जिस आईपीएल का मजाक उड़ाने की कोशिश की, वह खुद उसमें कोच और कॉमेंटेटर की भूमिका निभा चुके हैं।

IPL 2025 News in Hindi - आईपीएल 2025 न्यूज़,आईपीएल समाचार

अकरम ने कहा कि पीएसएल की अवधि छोटी है, इसलिए ये विदेशी खिलाड़ियों के लिए ज्यादा आकर्षक है। पाकिस्तान के पूर्व तेज गेंदबाज ने कहा, ‘लीग (पीएसएल) के बारे में जो बेस्ट चीज है, वो ये है कि ये सिर्फ 34-35 दिनों तक ही खेली जाती है। अगले साल हो सकता है थोड़ा सा और लंबा हो जाए। ये 3 महीने का नहीं है, जैसा कि दूसरी लीग है। बच्चे बड़े हो जाते हैं, वो लीग खत्म ही नहीं होती। विदेशी खिलाड़ी जब पाकिस्तान आते हैं तो वे यहां 35-40 दिन रुकना पसंद करते हैं। उससे ज्यादा जैसे ढाई से तीन महीने सबके लिए थोड़ा ज्यादा हो जाता है। यहां तक कि मैं भी बोर हो जाता हूं।’

वसीम अकरम यही नहीं रुके। वह यहां तक कह गए कि विदेशी खिलाड़ी पीएसएल के बोलिंग टैलेंट को दूसरी लीग के मुकाबले ऊंचा बताते हैं। ये क्वॉलिटी देती है, क्वांटिटी नहीं।