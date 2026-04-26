करुण नायर ने छोड़े श्रेयस अय्यर के 2 कैच, अश्विन ने टीम मैनेजमेंट को ठहराया जिम्मेदार; केएल राहुल वजह

करुण नायर ने पंजाब किंग्स के खिलाफ अहम समय पर श्रेयस अय्यर के दो कैच टपकाए थे, जिस वजह से उनकी टीम दिल्ली कैपिटल्स को हार का सामना करना पड़ा। हालांकि अश्विन ने इसके लिए टीम मैनेजमेंट को जिम्मेदार ठहराया है।

पंजाब किंग्स के खिलाफ अगर दिल्ली कैपिटल्स की हार की वजह पूछी जाए तो हर कोई करुण नायर को जिम्मेदार ठहराएगा। हालांकि पूर्व भारतीय स्पिनर और मौजूदा एक्सपर्ट आर अश्विन उनके बचाव में उतरे हैं और डीसी के टीम मैनेजमेंट को इसका जिम्मेदार बताया है। केएल राहुल की इसमें अहम भूमिका रही। बता दें, दिल्ली ने पंजाब के खिलाफ पहले बैटिंग करते हुए 264 रन बोर्ड पर लगाए थे, राहुल ने 152 रनों की नाबाद पारी खेली थी। हालांकि उनकी इस मेहनत पर पंजाब ने पानी फेर दिया और 7 गेंद रहते इत ऐतिहासिक टारगेट को हासिल किया।

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केएल राहुल दिल्ली की गर्मी में पूरे 20 ओवर बैटिंग करने के बाद थक गए थे, जिस वजह से उन्होंने दूसरी पारी में फील्डिंग ना करने का फैसला किया। उनकी गैरमौजूदगी में ट्रिस्टन स्टब्स को विकेट कीपिंग करनी पड़ी और यहीं दिल्ली कैपिटल्स से बड़ी चूक हो गई। स्टब्स डीसी के बेस्ट फील्डरों में से एक हैं, वह ज्यादातर लॉन्ग ऑन-लॉन्ग ऑफ पर फील्डिंग करते हैं जहां करुण नायर ने श्रेयस अय्यर के दो बहुमूल्य कैच टपकाए। नायर केएल राहुल की जगह फील्डिंग कर रहे थे।

अश्विन ने कहा, “केएल राहुल ने 150 रन बनाए, वह डिहाईड्रेटिड हो गए। उन्होंने बाहर बैठने का फैसला किया। इसकी वजह से ट्रिस्टन स्टब्स ने विकेट कीपिंग की। इसकी वजह से दिल्ली के सबसे भरोसेमंद फील्डर स्टब्स लॉन्ग ऑन और लॉन्ग ऑफ पर नहीं थे। सब्स्टीट्यूट के लिए ऐसे समय पर काम आसान नहीं होता।”

हालांकि करुण नायर ने इसी मैच में कुछ देर पहले नेहाल वढेरा का बाउंड्री पर शानदार कैच पकड़ा था।

उन्होंने आगे कहा, “अगर एक प्लेयर को पता चलता है कि वो नहीं खेलने वाला है तो वह अपना समय ट्रेनिंग सेशन या जिम में बिताता है। करुण नायर ने भी ऐसा किया होगा। एक सब्स्टीट्यूट फील्डर के लिए ऐसे अचानक गेम में आना आसान नहीं होता। कभी कभी ऐसा हो सकता है (कैच छूट सकता है)। एक कैच छूटा उससे कॉन्फिडेंस गिरा। करुण नायर वैसे शानदार फील्डर है।”

दिल्ली कैपिटल्स को इस गलती का जिम्मेदार बताते हुए अश्विन ने कहा कि डीसी करुण नायर की जगह अभिषेक पोरेल को केएल राहुल का सब्स्टीट्यूट चुन सकती थी, जिससे स्टब्स फील्ड में आते और शायद फिर नतीजा कुछ और हो सकता था।