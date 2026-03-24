IPL इतिहास का इकलौता खिलाड़ी जिसने लगातार तीन खिताब जीते, तीनों बार अलग-अलग टीम, कहा जाता है लकी चार्म

श्रेयस अय्यर 2025 में आईपीएल इतिहास के इकलौते ऐसे खिलाड़ी बने थे जिसने अपनी कप्तानी में तीन अलग-अलग टीमों को फाइनल में पहुंचाया। लेकिन एक खिलाड़ी ऐसा है जिसने लगातार तीन बार न सिर्फ फाइनल खेला बल्कि आईपीएल खिताब जीता। तीनों ही बार अलग-अलग टीम रही। करण शर्मा आईपीएल इतिहास के इकलौते ऐसे खिलाड़ी हैं।

क्रिकेट फैंस के सिर पर आईपीएल 2026 का खुमार चढ़ने वाला है। 28 मार्च से इंडियन प्रीमियर लीग का 19वां सीजन शुरू होने जा रहा है। लीग के अब तक के इतिहास में कई दिलचस्प रिकॉर्ड बने। पिछले सीजन में अपनी कप्तानी में पंजाब किंग्स को फाइनल में पहुंचाकर श्रेयस अय्यर ने इतिहास रचा था। वह आईपीएल इतिहास के पहले ऐसे खिलाड़ी बने थे जिसने अपनी कप्तानी में तीन अलग-अलग टीमों को फाइनल में पहुंचाया था। इससे भी दिलचस्प रिकॉर्ड एक अन्य खिलाड़ी का है जो लगातार तीन बार आईपीएल विजेता टीम का सदस्य रहा और तीनों ही बार टीमें अलग-अलग थीं। आईपीएल का ये लकी चार्म खिलाड़ी है लेग स्पिनर करण शर्मा।

आईपीएल के इतिहास में वैसे तो कई ऐसे खिलाड़ी हैं जो लगातार दो बार चैंपियन बनने वाली टीमों का हिस्सा रहे हैं। अब तक कुल 11 खिलाड़ी ऐसे हैं जिन्होंने लगातार दो साल आईपीएल टाइटल जीता। इनमें करण शर्मा इकलौते खिलाड़ी हैं जो लगातार तीन बार आईपीएल जीतने वाली टीमों का हिस्सा रहे और तीनों बार अलग-अलग टीमें चैंपियन बनी थी। 2016 में वह सनराइजर्स हैदराबाद की टीम में थे जिसने उस साल खिताब जीता था। अगले साल 2017 में वह मुंबई इंडियंस का हिस्सा थे और संयोग से उस बार एमआई ने खिताब जीता। उसके अगले साल यानी 2018 में करण शर्मा मुंबई इंडियंस के बजाय चेन्नई सुपर किंग्स में थे। तब सीएसके चैंपियन बनी थी।

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4 बार आईपीएल विजेता टीम का रहे हिस्सा करण शर्मा आईपीएल में कुल 4 बार चैंपियन टीमों के स्क्वाड का हिस्सा रहे हैं। उन्होंने सितंबर 2014 में इंग्लैंड के खिलाफ टी20 इंटरनेशल में डेब्यू किया था। अपने डेब्यू मैच में उन्होंने 4 ओवर में 28 रन देकर 1 विकेट झटके थे। उसके बाद आईपीएल में लगातार तीन टाइटल जीतने के बावजूद उन्हें भारत के लिए फिर कभी टी20 इंटरनेशनल खेलने का मौका नहीं मिला।

2009 में आरसीबी की तरफ से खेला था अपना पहला आईपीएल मैच यूपी के मेरठ के रहने वाले करण शर्मा को आईपीएल में सबसे पहले आरसीबी ने 2009 में मौका दिया था। उसके बाद अगले तीन सीजन तक उन्हें किसी टीम ने नहीं खरीदा। 2013 में सनराइजर्स हैदराबाद ने उन पर भरोसा जताया और शर्मा ने उस सीजन में 13 मैचों में 11 विकेट चटकाए। इस शानदार प्रदर्शन का इनाम उन्हें अगेल सीजन में मिला। सनराजर्स हैदराबाद ने 2014 की नीलामी में करण शर्मा को 3.75 करोड़ रुपये में खरीदा। उस समय किसी भी डोमेस्टिक अनकैप्ड खिलाड़ी को इतनी ज्यादा रकम नहीं मिली थी।

करण शर्मा 2013 से 2016 तक सनराइजर्स हैदराबाद के साथ रहे। 2016 में उन्होंने अपना पहला आईपीएल खिताब जीता। तब सनराइजर्स हैदराबाद ने रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु को फाइनल में हराकर खिताब जीता था। अगले सीजन में करण शर्मा मुंबई इंडियंस के साथ चले गए। 2017 में एमआई ने राइजिंग पुणे सुपर जॉइंट्स को फाइनल में 1 रन से हराकर खिताब जीता। 2018 में करण शर्मा चेन्नई सुपर किंग्स के साथ थे और एक बार फिर उनकी टीम चैंपियन बनी। सीएसके ने तब फाइनल में सनराइजर्स हैदराबाद को शिकस्त देकर टाइटल अपने नाम किया था। शर्मा 2021 में भी आईपीएल टाइटल जीतने वाली सीएसके की टीम का हिस्सा थे।

आईपीएल 2025 में मुंबई इंडियंस की तरफ से खेले थे 38 साल के करण शर्मा आईपीएल 2025 में मुंबई इंडियंस की तरफ से खेले थे और 6 मैचों में 7 विकेट हासिल किए थे।

करण शर्मा ने आईपीएल में कुल 90 मैच खेले हैं जिनमें उनके नाम 83 विकेट दर्ज हैं।