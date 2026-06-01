कगिसो रबाडा टॉप, भुवी दूसरे स्थान पर, देखिए IPL 2026 में सर्वाधिक विकेट लेने वाले टॉप-10 गेंदबाजों कौन-कौन?
आईपीएल 2026 के समाप्त होने के बाद देखिए इस सीजन सर्वाधिक विकेट लेने वाले टॉप-10 गेंदबाज कौन-कौन हैं। इस सूची में भारतीयों का जलवा देखने को मिल रहा है।
आईपीएल 2026 का सीजन खत्म हो चुका है और इस सीजन को डिफेंडिंग चैंपियन रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु ने एक बार फिर अपने नाम कर लिया है। आरसीबी की तरफ आईपीएल 2026 में भुवनेश्वर कुमार ने शानदार गेंदबाजी की। हालांकि, वह पर्पल कैप नहीं जीत पाए। पर्पल कैप गुजरात टाइटंस के गेंदबाज का कगिसो रबाडा के सिर पर रही। आइए आपको आईपीएल 2026 में सर्वाधिक विकेट लेने वाले टॉप टेन गेंदबाजों के बारे में बताते हैं।
रबाडा-भुवनेश्वर कुमार सहित टॉप-5 में ये गेंदबाज
आईपीएल 2026 में सर्वाधिक विकेट लेने का रिकॉर्ड कगिसो रबाडा के नाम रहा। उन्होंने 17 पारियों में 64.4 ओवर की गेंदबाजी करते हुए कुल 29 विकेट 21.59 की औसत से लिए। इन 29 विकटों के साथ का रबाडा ने पर्पल कैप अपने नाम कर ली। रबाडा इस सीजन के सबसे महंगे गेंदबाज भी रहे। उन्होंने 600 से अधिक रन खर्चे। आईपीएल 2026 में सर्वाधिक विकेट लेने वाले गेंदबाजों की सूची में दूसरे स्थान पर भुवनेश्वर कुमार रहे, जिन्होंने 16 पारियों में 63 ओवर की गेंदबाजी करते हुए 28 विकेट 17.89 की शानदार औसत के साथ लिए। राजस्थान रॉयल्स के तेज गेंदबाज जोफ्रा आर्चर इस सूची में तीसरे स्थान पर रहे। उन्होंने 16 पारियों में 60 ओवर की गेंदबाजी करते हुए 22.36 की औसत के साथ 25 विकेट हासिल किए। गुजरात टाइटंस के स्पिन गेंदबाज राशिद खान ने इस सीजन कुल 17 पारियां खेलीं, जिसमें 21 विकेट हासिल किए। उनका औसत 24.57 का रहा। राशिद खान आईपीएल 2026 में सर्वाधिक विकेट लेने वाले चौथे गेंदबाज रहे। इस सीजन सर्वाधिक विकेट लेने वाले गेंदबाजों की सूची में टॉप फाइव में चेन्नई सुपर किंग्स के गेंदबाज अंशुल कंबोज का भी नाम है। कंबोज ने आईपीएल 2026 में कुल 14 पारियों में 50.2 ओवर की गेंदबाजी करते हुए 21 विकेट 25.24 की औसत से हासिल किए।
रखिस सलाम डार, जेसन होल्डर सहित ये गेंदबाज टॉप-10 में
सनराइजर्स हैदराबाद के गेंदबाज ईशान मलिंगा 15 पारियों में 54.02 ओवर की गेंदबाजी करते हुए 25.35 की औसत से 20 विकेट लिए। वे आईपीएल 2026 में सर्वाधिक विकेट लेने वाले गेंदबाजों की सूची में छठवें स्थान पर रहे। गुजरात टाइटंस के गेंदबाज मोहम्मद सिराज ने 17 पारियों में 29.58 की औसत के साथ 19 विकेट लिए और वह सूची में सातवें स्थान पर रहे। रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु के गेंदबाज रसिख सलाम डार ने इस सीजन कुल 12 पारियों खेलीं, जिसमें उन्होंने 21.32 की औसत से 19 विकेट हासिल किए। इस दौरान उन्होंने 42 ओवर की गेंदबाजी की। कार्तिक त्यागी आईपीएल 2026 में सर्वाधिक विकेट लेने वाले गेंदबाजों की सूची में नौवें स्थान पर रहे। उन्होंने कुल 14 मैचों में 51 ओवर की गेंदबाजी की, जिसमें 27.6 की औसत के साथ कुल 18 विकेट लिए। गुजरात टाइटंस के गेंदबाज जेसन होल्डर आईपीएल 2026 में सर्वाधिक विकेट लेने वाले गेंदबाजों की सूची में दसवें नंबर पर रहे। उन्होंने इस सीजन कल 11 पारियों में 38.02 ओवर की गेंदबाजी करते हुए 17.06 की औसत के साथ कुल 17 विकेट हासिल किए।
आईपीएल 2026 में सर्वाधिक विकेट लेने वाले टॉप-10 गेंदबाज
- कगिसो रबाडा- 17 पारियों में 29 विकेट
2.भुवनेश्वर कुमार- 16 पारियों में 28 विकेट
3. जोफ्रा आर्चर- 16 पारियों में 25 विकेट
4. राशिद खान- 17 पारियों में 21 विकेट
5. अंशुल कंबोज- 14 पारियों में 21 विकेट
6. ईशान मलिंगा- 15 पारियों में 20 विकेट
7. मोहम्मद सिराज-17 पारियों में 10 विकेट
8. रखिस सलाम डार-12 पारियां 19 विकेट
9. कार्तिक त्यागी-14 पारियों में 18 विकेट
10. जेसन होल्डर-11 पारियों में 17 विकेट
लेखक के बारे मेंVimlesh Kumar Bhurtiya
विमलेश कुमार भुर्तिया (Vimlesh Kumar Bhurtiya): खेल पत्रकार
संक्षिप्त विवरण
विमलेश कुमार भुर्तिया पिछले 4 वर्षों से पत्रकारिता में सक्रिय हैं और वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान में स्पोर्ट्स टीम में बतौर कंटेंट प्रोड्यूसर अपनी सेवाएं दे रहे हैं। उन्होंने भारतीय जनसंचार संस्थान (IIMC) नई दिल्ली से पत्रकारिता की पढ़ाई की है।
विस्तृत बायो
परिचय और अनुभव: विमलेश कुमार भुर्तिया भारतीय डिजिटल मीडिया जगत का एक उभरता हुआ नाम हैं, जिन्हें पत्रकारिता के क्षेत्र में 4 वर्षों से अधिक का अनुभव प्राप्त है। वर्तमान में, वह भारत के अग्रणी समाचार संस्थान 'लाइव हिन्दुस्तान' (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में स्पोर्ट्स टीम में बतौर कंटेंट प्रोड्यूसर अपनी सेवाएं दे रहे हैं। पिछले चार वर्षों से वह इसी संस्थान से जुड़े हुए हैं और डिजिटल मीडिया की गतिशीलता, कार्यशैली और प्रकृति को समझने का प्रयास किया है। उनका मानना है कि पाठक किसी भी डिजिटल प्लेटफॉर्म की रीढ़ होता है ऐसे में उनके हितों को ध्यान में रखते हुए खबरों का प्रकाशन होना चाहिए। यह पत्रकारिता को जीवंत रखता है और जर्नलिज्म का मूल गुण भी यही है।
शैक्षणिक पृष्ठभूमि
विमलेश ने भारत के सबसे प्रतिष्ठित पत्रकारिता संस्थान से अपनी शिक्षा ग्रहण की है। वे 2021-22 बैच के भारतीय जनसंचार संस्थान नई दिल्ली के छात्र रहे हैं। उन्होंने इस नामी संस्थान से रेडियो एवं टेलीविजन पत्रकारिता में पोस्ट ग्रेजुएशन डिप्लोमा किया है। इसके बाद उत्तराखंड मुक्त विश्वविद्यालय से पत्रकारिता में ही मास्टर्स यानी (M.A) की डिग्री भी हासिल की है। इन्होंने अपना ग्रेजुएशन मध्य प्रदेश के नामचीन साइंस कॉलेजों में से एक होलकर साइंस कॉलेज से किया है। ग्रेजुएशन के दूसरे साल से ही विमलेश की दिलचस्पी साहित्य और पत्रकारिता की ओर जागृत होने लगी थी। यही कारण था कि ग्रेजुएशन के दिनों में ही उन्होंने दैनिक चैतन्यलोक नामक इंदौर की क्षेत्रीय पत्रिका में काम करना शुरू कर दिया। कुछ महीनों बाद उन्होंने दैनिक भास्कर में बतौर कॉपी एडिटर ट्रेनिंग ली। उन्होंने देवी अहिल्या विश्वविद्यालय इंदौर के पत्रकारिता और जनसंचार विभाग से मास मीडिया में इंटर्नशिप की। विमलेश कुमार भुर्तिया को कंप्यूटर का भी अच्छा ज्ञान है। उन्होंने भोपाल स्थित माखनलाल चतुर्वेदी पत्रकारिता विश्वविद्यालय से कंप्यूटर एप्लीकेशन में डिप्लोमा किया है।
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