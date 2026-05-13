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जोस बटलर ने विकेट के पीछे खोला 'पंजा', IPL के इतिहास में सिर्फ दूसरी बार हुआ है ऐसा

Vikash Gaur लाइव हिन्दुस्तान, नई दिल्ली
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गुजरात टाइटन्स के विकेटकीपर बल्लेबाज जोस बटलर ने आईपीएल में एक खास उपलब्धि अपने नाम कर ली है। 15 साल के बाद पहली बार ऐसा देखने को मिला है, जब किसी गेंदबाज ने विकेट के पीछे पंजा खोला हो।

जोस बटलर ने विकेट के पीछे खोला 'पंजा', IPL के इतिहास में सिर्फ दूसरी बार हुआ है ऐसा

गुजरात टाइटन्स के विकेटकीपर बल्लेबाज जोस बटलर सनराइजर्स हैदराबाद के खिलाफ आईपीएल 2026 के मैच में बल्ले से तो ज्यादा कुछ नहीं कर पाए, लेकिन जब दस्ताने उनके हाथ में थे तो उन्होंने एक इतिहास रच दिया। आईपीएल के इतिहास में सिर्फ दूसरी बार था, जब किसी ने विकेट के पीछे पंजा खोला हो। जोस बटलर ने करिश्माई विकेटकीपिंग एसआरएच के खिलाफ की और अपनी टीम को बड़ी जीत दिलाने में अहम भूमिका अदा की। 15 साल के बाद किसी विकेटकीपर ने आईपीएल में विकेट के पीछे खड़े होकर 5 शिकार किए हैं।

जोस बटलर बल्ले से सिर्फ 7 रनों का योगदान दे सके। उन्होंने 11 गेंदों का सामना किया। एक चौका लगाया और स्ट्राइक रेट सिर्फ 63.64 का था। वे खुद भी विकेट के पीछे ही कैच आउट हुए थे। बाद में जब दूसरी पारी में वे खुद विकेट के पीछे खड़े हुए तो एक के बाद एक 5 शिकार उन्होंने इस मैच में किए। चार कैच जोस बटलर ने एसआरएच के खिलाफ पकड़े और एक स्टंपिंग भी बटलर ने की। इस तरह उन्होंने विकेट के पीछे खड़े होकर पंजा खोला, जो आईपीएल के 19 साल के इतिहास में सिर्फ दूसरी बार देखने को मिला।

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दरअसल, जोस बटलर से पहले साल 2011 में विकेट के पीछे खड़े होकर 5 शिकार श्रीलंका के महान विकेटकीपर बल्लेबाज कुमार संगकारा ने किए थे। वे डेक्कन चार्जर्स हैदराबाद के लिए खेल रहे थे और रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु यानी आरसीबी के खिलाफ विकेटकीपर थे। उन्होंने हैदराबाद के मैदान पर यह पंजा खोला था, जो आईपीएल के इतिहास का अब तक का एकमात्र पंजा था। उन्होंने विकेट के पीछे 5 कैच पकड़े थे। इस तरह पांच बल्लेबाजों को आउट कराने में उनका योगदान रहा। वहीं, बटलर ने चार कैच और एक स्टंप के तौर पर 5 शिकार किए हैं।

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जोस बटलर ने एसआरएच के विकेटकीपर बल्लेबाज ईशान किशन का कैच पकड़ा था और फिर हेनरिक क्लासेन का भी कैच लपका था। सलिल अरोड़ा का भी कैच बटलर के हाथ में गया था, जबकि चौथा शिकार बटलर का शिवांग कुमार बने थे। वहीं, आखिरी डिसमिसल जोस बटलर को एसआरएच का स्टंप आउट के रूप में मिला था। प्रफ्फुल हिंगे को राशिद खान की गेंद पर जोस बटलर ने स्टंप आउट किया था। इस तरह कुल 5 शिकार जोस बटलर ने किए थे। इस तरह यह सिर्फ दूसरी बार ही देखने को मिला, जब किसी विकेटकीपर ने विकेट के पीछे से आधी टीम को अपने हाथों पवेलियन भिजवाने का काम किया।

Vikash Gaur

लेखक के बारे में

Vikash Gaur

विकाश गौड़: डिप्टी चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर कम असिस्टेंट मैनेजर, स्पोर्ट्स


संक्षिप्त विवरण:

विकाश गौड़ पिछले 8 वर्षों से हिंदी डिजिटल पत्रकारिता में सक्रिय हैं और वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) के स्पोर्ट्स सेक्शन में डिप्टी चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर (असिस्टेंट मैनेजर) के रूप में अपनी सेवाएं दे रहे हैं।


विस्तृत बायो:

परिचय और अनुभव: विकाश गौड़ भारतीय डिजिटल स्पोर्ट्स मीडिया का एक उभरता हुआ चेहरा हैं। लगभग 8 वर्षों के अनुभव के साथ, विकाश ने डिजिटल पत्रकारिता की बारीकियों को जमीन से समझा है। 2016 में अपने करियर की शुरुआत करने वाले विकाश ने डिजिटल-फर्स्ट अप्रोच के साथ खेल पत्रकारिता में अपनी एक अलग पहचान बनाई है। जनवरी 2021 से वह 'लाइव हिन्दुस्तान' की स्पोर्ट्स टीम के मुख्य स्तंभ बने हुए हैं, जहां वह कंटेंट प्लानिंग और स्पोर्ट्स कवरेज का नेतृत्व करते हैं।


करियर का सफर:
मंगलायतन विश्वविद्यालय, अलीगढ़ से पत्रकारिता का ककहरा सीखने के बाद विकाश का सफर 'खबर नॉन स्टॉप' से शुरू हुआ था, जो अब देश के प्रतिष्ठित मीडिया घरानों तक फैला हुआ है। उन्होंने पत्रिका समूह की वेबसाइट 'कैच न्यूज' में खेल की खबरों की तकनीकी समझ विकसित की। इसके बाद 'डेली हंट' में वीडियो प्रोड्यूसर के तौर पर काम करते हुए उन्होंने विजुअल स्टोरीटेलिंग के गुर सीखे। 'दैनिक जागरण' की वेबसाइट में करीब ढाई साल तक खेल डेस्क पर अपनी धार तेज करने के बाद, उन्होंने लाइव हिन्दुस्तान का रुख किया, जहां वे बीते 4 साल से चौके-छक्के लगा रहे हैं। इंटर्न के तौर पर प्रिंट की समझ हासिल कर चुके विकाश गौड़ के पास अब डिजिटल की अच्छी समझ है और वे ट्रेंड को बखूबी फॉलो करते हैं।


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अपने अब तक के करियर में विकाश ने दुनिया के कई बड़े खेल आयोजनों को डेस्क और फील्ड पर रहकर कवर किया है। उनकी विशेषज्ञता केवल क्रिकेट तक सीमित नहीं है, बल्कि वह मल्टी-स्पोर्ट्स इवेंट्स की भी गहरी समझ रखते हैं। उन्होंने निम्नलिखित प्रमुख आयोजनों का व्यापक विश्लेषण और रिपोर्टिंग की है:


क्रिकेट:आईसीसी क्रिकेट विश्व कप, आईपीएल और द्विपक्षीय सीरीज।


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