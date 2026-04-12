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बटलर की वापसी में किसका योगदान? कप्तान गिल का ऐसे होता है काम आसान, पंत को 180 का अफसोस

Apr 12, 2026 09:49 pm ISTMd.Akram लखनऊ, भाषा
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लखनऊ सुपर जायंट्स के खिलाफ गुजरात टाइटंस ने आसान जीत दर्ज की। जोस बटलर और शुभमन गिल ने अर्धशतक जमाया। लखनऊ की टीम ने जीटी को 165 रनों का टारगेट दिया था।

बटलर की वापसी में किसका योगदान? कप्तान गिल का ऐसे होता है काम आसान, पंत को 180 का अफसोस

इंग्लैंड के दिग्गज बल्लेबाज जोस बटलर ने टी20 वर्ल्ड कप 2026 में खराब दौर के बाद फॉर्म में वापसी का श्रेय ऑस्ट्रेलिया के पूर्व सलामी बल्लेबाज और गुजरात टाइटंस के बल्लेबाजी कोच मैथ्यू हेडन के साथ किए गए सत्रों और खेल से लिए गए छोटे ब्रेक को दिया। प्रसिद्ध कृष्णा की अगुवाई में गेंदबाजों के शानदार प्रदर्शन और फिर शुभमन गिल व जोस बटलर के अर्धशतकों की बदौलत गुजरात टाइटंस (जीटी) ने रविवार को आईपीएल 2026 में लखनऊ सुपर जायंट्स (एलएसजी) के खिलाफ सात विकेट से आसान जीत दर्ज की। जीटी को 165 रनों का लक्ष्य मिला था। बटलर ने मैच के बाद प्रसारकों कहा कि हेडन के साथ उनके सत्र काफी उपयोगी रहे।

'शुरुआती सत्रों में मैथ्यू हेडन ने मुझसे ये पूछा'

इंग्लिश बल्लेबाज ने बताया, "शुरुआती सत्रों में उन्होंने मुझसे पूछा कि मैं गेंद को कितनी अच्छी तरह देख रहा हूं। उन्हें लगा कि मैं गेंद को ठीक से ट्रैक नहीं कर पा रहा हूं। बड़े खिलाड़ी अक्सर बहुत सरल लेकिन असरदार सलाह देते हैं।" बटलर ने कहा, "मुझे उनके साथ समय बिताना अच्छा लगा। उनका व्यक्तित्व प्रभावशाली है, इसलिए जब वे कुछ कहते हैं तो आप ध्यान से सुनते हैं।" बटलर का 2026 टी20 विश्व कप निराशाजनक रहा था। उन्होंने आठ पारियों में केवल 87 रन बनाए, जिससे इंग्लैंड की टीम जल्दी बाहर हो गई। बटलर ने कहा, “पिछले कुछ महीनों में मेरा प्रदर्शन कमजोर रहा, लेकिन अब रन बनाकर अच्छा लग रहा है। मैंने खेल से थोड़ी दूरी बनाई और सोचने का समय लिया, जिससे मुझे अपनी गलतियों को समझने में मदद मिली।”

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'पावरप्ले में हमारी गेंदबाजी बहुत अच्छी रही'

बटलर ने कहा कि परिवार के साथ समय बिताने से उन्हें मानसिक राहत मिली। गिल ने 40 गेंदों में 56 रन बनाकर टीम को लगातार दूसरी जीत दिलाने में अहम भूमिका निभाई। कप्तान ने कहा, “पावरप्ले में हमारी गेंदबाजी बहुत अच्छी रही और हम बीच के ओवरों में दबाव बनाए रखने में सफल रहे।” गिल ने राशिद खान की तारीफ करते हुए कहा, "वे जिस तरह गेंदबाजी कर रहे हैं, उससे कप्तान का काम आसान हो जाता है। वे हर बार टीम को मैच में वापस लाते हैं।" गिल ने सिराज की सराहना करते हुए कहा, "शुरुआती छह ओवरों में रन रोकना मुश्किल होता है, लेकिन इस मैच में उन्होंने बहुत अच्छा प्रदर्शन किया और हमें मैच में वापस लाए।"

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'लखनऊ में 170-180 का स्कोर अच्छा होता'

गिल ने चार ओवर में 54 रन लुटाने वाले कगिसो रबाडा का बचाव करते हुए कहा, "उन्होंने रन दिए, लेकिन उनकी लेंथ सटीक रही।" एलएसजी के कप्तान ऋषभ पंत ने माना कि उनकी टीम लखनऊ के इकाना स्टेडियम में पर्याप्त रन नहीं बना सकी। उन्होंने कहा, "इस पिच पर 170 से 180 का स्कोर अच्छा होता, लेकिन हम लगातार विकेट खोते रहे और दबाव में आ गए।" पंत ने कहा कि टीम को मौके मिले, लेकिन हम उनका फायदा उठाने में नाकाम रहे। इस विकेटकीपर-बल्लेबाज ने खिलाड़ियों पर भरोसा जताते हुए कहा, "टूर्नामेंट अभी शुरू हुआ है और अनुभवी खिलाड़ी जानते हैं कि उन्हें क्या करना है।"

Md.Akram

लेखक के बारे में

Md.Akram

मोहम्मद अकरम: खेल पत्रकार

परिचय: मोहम्मद अकरम 10 सालों से पत्रकारिता में सक्रिय हैं और फिलहाल लाइव हिन्दुस्तान में डिप्टी चीफ कंटेंट प्रॉड्यूसर के तौर पर कार्यरत हैं। इन्हें खेल और राजनीति की दुनिया में गहरी दिलचस्पी है। क्रिकेट और अन्य खेलों से जुड़े अपडेट्स, मैच एनालिसिस और स्टोरी रिसर्च बखूबी अंजाम देते हैं। अकरम का मानना है कि खेल पत्रकारिता सिर्फ स्कोर बताने तक सीमित नहीं है, बल्कि खेल की भावना, खिलाड़ियों की मेहनत और उससे जुड़ी कहानियों को सामने लाना भी उतना ही जरूरी है।


अनुभव: अकरम को कंटेंट रिसर्च, स्क्रिप्ट राइटिंग, स्टोरीटेलिंग और एडिटिंग का अच्छा अनुभव है। 2016 में अमर उजाला की ओर से पत्रकारिता में डेब्यू किया। 2019 में टाइम्स नाउ से जुड़े और पांच साल यहां रहे। साल 2022 से लाइव हिंदुस्तान का हिस्सा हैं। डिजिटल मीडिया के बदलते ट्रेंड्स, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स और ऑडियंस बिहेवियर को समझकर कंटेंट तैयार करते हैं, जो प्रभावशाली हो। ओलंपिक, कॉमनवेल्थ, एशियन गेम्स, क्रिकेट वर्ल्ड कप और आईपीएल जैसे इवेंट कवर किए हैं।


शैक्षणिक पृष्ठभूमि: अकरम ने जामिया मिल्लिया इस्लामिया से बी.ए. (ऑनर्स) मास मीडिया और आईआईएमसी से पत्रकारिता में पीजी डिप्लोमा किया है। शैक्षणिक पृष्ठभूमि और प्रोफेशनल अनुभव ने अकरम को मीडिया की बुनियादी समझ के साथ-साथ प्रैक्टिकल अप्रोच भी दी है। सीखते रहना और खुद को लगातार अपडेट करना प्रोफेशनल आदतों में शामिल है।


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