घर की याद नहीं आई तुझे जस्सी… मुंबई इंडियंस जॉइन करने से पहले जसप्रीत बुमराह को किसने छेड़ा?
घर की याद नहीं आई तुझे जस्सी…ये कहकर मुंबई इंडियंस जॉइन करने से पहले जसप्रीत बुमराह को उन्हीं की टीम के एक साथी खिलाड़ी ने छेड़ा है। ये खिलाड़ी विदेशी है। एमआई ने सोशल मीडिया पर वीडियो भी शेयर किया है।
IPL 2026 से पहले मुंबई इंडियंस के फैंस के होश उड़े हुए थे। इसके पीछे की वजह थी जसप्रीत बुमराह, क्योंकि बुमराह हाल ही में बेंगलुरु स्थित बीसीसीआई के सेंटर ऑफ एक्सीलेंस पहुंचे थे। ऐसे में कयास लगाए गए कि शायद जसप्रीत बुमराह ठीक नहीं हैं। हालांकि, अब मुंबई इंडियंस खेमे के लिए अच्छी खबर है और फैंस को खुश हो जाना चाहिए, क्योंकि जसप्रीत बुमराह ने आईपीएल 2026 के लिए मुंबई इंडियंस को जॉइन कर लिया है। इस दौरान उनके एक साथी खिलाड़ी ने उनको धुरंधर का डायलॉग बोलकर छेड़ा भी है कि घर की याद नहीं आई तुझे जस्सी?
दरअसल, धुरंधर फिल्म के दूसरे पार्ट में जब इंटरवल होता है तो उसमें रनवीर सिंह से उसके गांव का बंदा पूछता है कि घर की याद नहीं आई तुझे जस्सी? फिल्म में भले ही ज्यादातर समय आपने रनवीर को हमजा अली मजारी के किरदार में देखा हो, लेकिन वह जसकीरत सिंह रांगी का किरदार निभा रहे थे। इस फिल्म का ये डायलॉग बहुत फेमस हो चुका है। यही डायलॉग जसप्रीत बुमराह के लिए न्यूजीलैंड के पूर्व पेसर ट्रेंट बोल्ट ने बोला है, जो एमआई में उनके साथ गेंदबाजी करेंगे। बुमराह को भी जस्सी कहते हैं। एमआई ने भी अपने एक्स अकाउंट पर इस वीडियो को शेयर करते हुए लिखा है कि आगया हमारा धुरंधर। आप वीडियो में देख सकते हैं।
दाएं हाथ के तेज गेंदबाज जसप्रीत बुमराह आईपीएल 2026 से पहले टी20 वर्ल्ड कप 2026 का हिस्सा थे। कमाल की गेंदबाजी पूरे टूर्नामेंट में जसप्रीत बुमराह ने की थी, लेकिन जब बुमराह के सीओई जाने की खबर थी तो फैंस दुखी हो गए। बुमराह के साथ चोटों का सिलसिला रहा है, लेकिन अभी वे ठीक हैं। इसकी जानकारी खुद एमआई के कोच महेला जयवर्धने ने दी है। आईपीएल 2026 में मुंबई इंडियंस को पहला मैच आज यानी रविवार 29 मार्च को मुंबई के वानखेड़े स्टेडियम में कोलकाता नाइट राइडर्स के खिलाफ खेलना है। इस मैच में भी बुमराह खेल सकते हैं।
लेखक के बारे मेंVikash Gaur
विकाश गौड़: डिप्टी चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर कम असिस्टेंट मैनेजर, स्पोर्ट्स
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विकाश गौड़ पिछले 8 वर्षों से हिंदी डिजिटल पत्रकारिता में सक्रिय हैं और वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) के स्पोर्ट्स सेक्शन में डिप्टी चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर (असिस्टेंट मैनेजर) के रूप में अपनी सेवाएं दे रहे हैं।
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परिचय और अनुभव: विकाश गौड़ भारतीय डिजिटल स्पोर्ट्स मीडिया का एक उभरता हुआ चेहरा हैं। लगभग 8 वर्षों के अनुभव के साथ, विकाश ने डिजिटल पत्रकारिता की बारीकियों को जमीन से समझा है। 2016 में अपने करियर की शुरुआत करने वाले विकाश ने डिजिटल-फर्स्ट अप्रोच के साथ खेल पत्रकारिता में अपनी एक अलग पहचान बनाई है। जनवरी 2021 से वह 'लाइव हिन्दुस्तान' की स्पोर्ट्स टीम के मुख्य स्तंभ बने हुए हैं, जहां वह कंटेंट प्लानिंग और स्पोर्ट्स कवरेज का नेतृत्व करते हैं।
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मंगलायतन विश्वविद्यालय, अलीगढ़ से पत्रकारिता का ककहरा सीखने के बाद विकाश का सफर 'खबर नॉन स्टॉप' से शुरू हुआ था, जो अब देश के प्रतिष्ठित मीडिया घरानों तक फैला हुआ है। उन्होंने पत्रिका समूह की वेबसाइट 'कैच न्यूज' में खेल की खबरों की तकनीकी समझ विकसित की। इसके बाद 'डेली हंट' में वीडियो प्रोड्यूसर के तौर पर काम करते हुए उन्होंने विजुअल स्टोरीटेलिंग के गुर सीखे। 'दैनिक जागरण' की वेबसाइट में करीब ढाई साल तक खेल डेस्क पर अपनी धार तेज करने के बाद, उन्होंने लाइव हिन्दुस्तान का रुख किया, जहां वे बीते 4 साल से चौके-छक्के लगा रहे हैं। इंटर्न के तौर पर प्रिंट की समझ हासिल कर चुके विकाश गौड़ के पास अब डिजिटल की अच्छी समझ है और वे ट्रेंड को बखूबी फॉलो करते हैं।
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