जसप्रीत बुमराह के नाम टी20 क्रिकेट के इतिहास का शर्मनाक वर्ल्ड रिकॉर्ड! IPL 2026 में 1 विकेट के लिए खर्च किए 102.5 रन
जसप्रीत बुमराह ने आईपीएल 2026 में 49 ओवर गेंदबाजी की, जिसमें 410 रन खर्च कर मात्र 4 विकेट चटकाए। उन्होंने इस सीजन 1 विकेट चटकाने के लिए 102.5 रन खर्च किए। बुमराह के नाम इसी के साथ शर्मनाक वर्ल्ड रिकॉर्ड दर्ज हुआ।
जसप्रीत बुमराह की गिनती मौजूदा जनरेशन के सबसे सफल गेंदबाजों में की जाती है। उनका औदा इतना बड़ा है कि विपक्षी टीम के बल्लेबाज किसी भी सिचुएशन में सिर्फ उनसे बचने का मौका ढूंढते हैं। मगर वो कहते हैं ना क्रिकेट अनिश्चितताओं का खेल हैं, यहां कभी भी कुछ भी हो सकता है। जसप्रीत बुमराह के साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ। टी20 वर्ल्ड कप 2024 के प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट और 2026 टी20 वर्ल्ड कप फाइनल के प्लेयर ऑफ द मैच रहे जसप्रीत बुमराह का आईपीएल में जो हाल हुआ उसकी उम्मीद किसी ने नहीं की होगी। उनका प्रदर्शन इतना खराब रहा कि एक शर्मनाक वर्ल्ड रिकॉर्ड उनके नाम जुड़ गया है।
जसप्रीत बुमराह ने आईपीएल 2026 में कुल 13 मैच खेले। राजस्थान रॉयल्स के खिलाफ हुए आखिरी मुकाबले में उन्हें आराम दिया गया था। 13 मैचों में बुमराह सिर्फ 4 ही विकेट चटका पाए, हैरानी की बात यह है कि उन्होंने इस सीजन एक विकेट चटकाने के लिए 102.5 रन खर्च किए। जी हां, बुमराह ने आईपीएल 2026 में कुल 294 गेंदें डाली जिसमें 410 रन खर्च किए।
अगर बुमराह के एक विकेट पर खर्चे रन को निकाले तो वह 102.5 बैठता है।
बुमराह का यह 102.5 का बॉलिंग एवरेज T20 क्रिकेट के इतिहास में किसी भी बॉलर का सबसे खराब एवरेज है, जिसने एक ही टूर्नामेंट में 40 या उससे ज्यादा ओवर फेंके हों।
बुमराह ने आईपीएल 2026 में कुल 49 ओवर गेंदबाजी की।
क्यों IPL 2026 में गिरा जसप्रीत बुमराह का परफॉर्मेंस?
बुमराह के खराब फॉर्म का एक बड़ा कारण फिटनेस की दिक्कतें थीं। मुंबई इंडियंस के कोच महेला जयवर्धने ने बताया कि तेज गेंदबाज T20 वर्ल्ड कप के बाद से ही थोड़ी परेशानी से जूझ रहे थे, जिससे टूर्नामेंट के दौरान उनकी रिदम और पेस दोनों पर असर पड़ा।
जयवर्धने ने कहा, "मुझे लगता है कि वर्ल्ड कप से वापस आने पर भी, उन्हें [बुमराह] थोड़ी परेशानी हुई थी, जिससे वह वर्ल्ड कप के दौरान खेले। तो, आप देख सकते हैं कि इस वजह से पेस... कम हो गई।"
जयवर्धने ने यह भी कहा कि इस सीजन में टीमों ने बुमराह को अलग तरह से अप्रोच किया क्योंकि मुंबई के दूसरे बॉलर दूसरी तरफ से प्रेशर बनाने में फेल रहे।
मुंबई इंडियंस आईपीएल 2026 पॉइंट्स टेबल में 9वें पायदान पर रहते हुए टूर्नामेंट से बाहर हुई। एमआई ने 14 में से सिर्फ 4 ही मैच जीते, वहीं 10 में उन्हें हार का सामना करना पड़ा।
लेखक के बारे मेंLokesh Khera
लोकेश खेड़ा लाइव हिन्दुस्तान में बतौर डिप्टी चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर काम कर रहे हैं। हिंदी पत्रकारिता में इन्हें एक दशक से भी अधिक का अनुभव है। बचपन की अपनी रुचि को प्रोफेशनल करियर में तबदील करते हुए 2018 में बतौर खेल पत्रकार अपना सफर शुरू किया। क्रिकेट के साथ बॉक्सिंग, कबड्डी, बैडमिंटन, हॉकी, एथलेटिक्स समेत तमाम खेलों को बारीकी से कवर करते हैं। क्रिकेट टुडे के साथ उनकी पारी का आगाज हुआ, जहां उन्होंने वेबसाइड के साथ मैगजीन के लिए काम किया। इसके बाद वह इंडिया टीवी के साथ जुड़े और वहां तीन साल अपनी सेवाएं दी। इस दौरान ओलंपिक, कॉमनवेल्थ गेम्स, 2019 वनडे वर्ल्ड कप और 2021 टी20 वर्ल्ड कप जैसे तमाम इवेंट कवर किए और कई इंटरव्यू भी लिए, जिसमें दानिश कनेरिया और चेतन साकारिया जैसे इंटरनेशनल स्टार शामिल हैं। लाइव हिन्दुस्तान के साथ वह फरवरी 2022 जुड़े। यहां भी उन्होंने कॉमनवेल्थ, ओलंपिक, 2023 वनडे वर्ल्ड कप, 2024 टी20 वर्ल्ड कप, 2025 चैंपियंस ट्रॉफी जैसे बड़े-बड़े इंटरनेशनल इवेंट को बखूबी कवर किया और नई सचें सीखने में हमेशा रुचि रखते हैं। क्रिकेट पढ़ने लिखने के अलावा खुद खेलना भी पंसद करते हैं। इसके अलावा किताबें पढ़ना भी पंसद है।और पढ़ें
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