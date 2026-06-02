विराट कोहली या रजत पाटीदार नहीं, ये प्लेयर था सबसे लकी; जिसके रहते IPL 2026 में हर मैच जीती RCB
विराट कोहली या रजत पाटीदार नहीं, बल्कि एक तेज गेंदबाज आरसीबी के लिए सबसे लकी प्लेयर रहा; जिसके रहते IPL 2026 में हर मैच आरसीबी ने जीता। ऐसा एक या दो नहीं, बल्कि पूरे 6 मैचों में देखने को मिला।
IPL 2026 का खिताब जीतने वाली रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु यानी आरसीबी के पास एक ऐसा लकी खिलाड़ी था, जिसके रहते टीम एक या दो नहीं, बल्कि पूरे 6 मुकाबले जीतने में सफल रही। यह विराट कोहली या रजत पाटीदार नहीं, बल्कि न्यूजीलैंड के तेज गेंदबाज जैकब डफी थे। जैकब डफी ने आईपीएल 2026 में जिस भी मैच में हिस्सा लिया, उस मैच में आरसीबी को जीत ही मिली। आईपीएल के इतिहास में सिर्फ तीन बार ऐसा हुआ है, जब कोई खिलाड़ी इतना लकी रहा है।
दरअसल, जैकब डफी ने आईपीएल 2026 में आरसीबी के लिए कुल 6 मैच खेले। इनमें फाइनल मैच भी शामिल है। आपको जानकर हैरानी होगी कि उन सभी मैचों में आरसीबी को जीत नसीब हुई है, जिनमें जैकब डफी ने हिस्सा लिया है। इस तरह वह इस सीजन आरसीबी के लिए सबसे लकी प्लेयर साबित हुए। आईपीएल के इतिहास में एक सीजन में कम से कम 5 मैच खेलने वाले और सभी मैचों में जीत जीत हासिल करने वाले वे इस लीग के चौथे ही प्लेयर हैं। हालांकि, ऐसा 2009 के बाद पहली बार हुई है।
आईपीएल के पहले सीजन यानी साल 2008 में किंग्स इलेवन पंजाब के लिए ल्यूक पोमर्सबैक ने 5 मैच खेले थे और उन सभी मैचों में टीम को जीत मिली थी। उसी सीजन सीएसके लिए पलानी अमरनाथ ने 6 मैच खेले थे। उन मैचों में भी सीएसके जीती थी। 2009 में डेक्कन चार्जर्स हैदराबाद के लिए हरमीत सिंह ने 7 मुकाबले खेले थे और उन सभी मैचों में टीम को जीत मिली थी। 2026 में जैकब डफी ने 6 मैच खेले और उन सभी में आरसीबी को जीत मिली। ऐसे में वह इस लिस्ट में तीसरे और ओवरऑल चौथे लकी प्लेयर हैं।
जैकब डफी के IPL 2026 के आंकड़ों की बात करें तो 6 मैचों में 9 विकेट उन्होंने चटकाए। इस दौरान उनका औसत 24 का रहा, जबकि इकॉनमी रेट 10.95 का था। 263 रन उन्होंने 6 मैचों में खर्च किए, लेकिन पावरप्ले और आखिरी के ओवरों में ही उन्होंने ज्यादा गेंदबाजी की। अच्छी बात यह रही कि वह रन तो खर्च किए, लेकिन अहम मौकों पर टीम को सफलता भी दिलाने में सफल रहे। इसके अलावा टीम ने भी उन मैचों में अच्छा प्रदर्शन किया और टीम ने सभी 6 मुकाबले जैकब डफी के रहते हुए जीते। आरसीबी ने गुजरात टाइटन्स को आईपीएल 2026 के फाइनल में हराया था और लगातार दूसरा खिताब जीता था। अहमदाबाद में ये मैच खेला गया था।
लेखक के बारे मेंVikash Gaur
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