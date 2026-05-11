भारत का दुर्भाग्य है कि भुवनेश्नर कुमार जैसे गेंदबाज इंडिया की टीम में नहीं हैं, मोहम्मद कैफ ने जताई हैरानी
मोहम्मद कैफ ने भुवनेश्वर कुमार को लेकर अपनी प्रतिक्रिया जाहिर की है। उन्होंने भुवनेश्वर कुमार जैसे गेंदबाज के भारतीय टीम के सेटअप में ना होने को दुर्भाग्य करार दिया है। कैफ ने हैरानी जताते हुए कहा है कि भुवनेश्वर कुमार का प्रदर्शन काफी खराब रहा ही नहीं और आंकड़े इसकी गवाही देते हैं।
आईपीएल 2026 में रविवार, 10 मई को खेले गए टूर्नामेंट के 54वें मुकाबले में मुंबई इंडियंस के खिलाफ आरसीबी के तेज गेंदबाज भुवनेश्वर कुमार ने शानदार प्रदर्शन करते हुए 4 ओवर में 23 रन देकर चार विकेट हासिल किए। उन्होंने सबसे पहले रयान रिकल्टन को आउट किया और उसके बाद रोहित शर्मा और सूर्यकुमार यादव को बैक-टू-बैक गेंद पर आउट कर दिया। अंत के ओवर में तिलक वर्मा को भी बोल्ड कर दिया। भुवनेश्वर कुमार आईपीएल के इस सीजन में शानदार गेंदबाजी कर रहे हैं और अब तक 11 मैचों में 21 विकेट लेकर पर्पल कैप की रेस में सबसे आगे हैं।
भारतीय टीम में ना होने को लेकर हैरान हैं कैफ
लगातार भुवनेश्वर कुमार के शानदार प्रदर्शन को देखते हुए और खासकर कल किए गए प्रदर्शन को ध्यान में रखकर ज्यादातर फैंस और क्रिकेट पंडित यह प्रतिक्रिया दे रहे हैं कि भुवनेश्वर कुमार को भारतीय क्रिकेट टीम के किसी भी फॉर्मेट में हिस्सा क्यों नहीं दिया जा रहा है, वे भारतीय टीम से बाहर क्यों हैं। इसी सिलसिले में पू्र्व भारतीय क्रिकेटर और दुनिया के सबसे बेहतरीन फील्डरों में से एक मोहम्मद कैफ ने भी अपनी प्रतिक्रिया जाहिर की है। उन्होंने भुवनेश्वर कुमार जैसे गेंदबाज के भारतीय टीम के सेटअप में ना होने को दुर्भाग्य करार दिया है। कैफ ने हैरानी जताते हुए कहा है कि भुवनेश्वर कुमार का प्रदर्शन कभी खराब रहा ही नहीं और आंकड़े इसकी गवाही देते हैं। वे टीम में क्यों नहीं है इसको लेकर हैरान हूं।
हैरत में हूं कि उन्हें क्यों ड्रॉफ किया गया?
मोहम्मद कैफ ने अपने आधिकारिक इंस्टाग्राम अकाउंट पर वीडियो शेयर करते हुए कहा, “हिंदुस्तान का दुर्भाग्य है कि भुवनेश्वर कुमार जैसा गेंदबाज इंडियन टीम में नहीं है। उनका रिकॉर्ड उनका रिकॉर्ड इंडियन टीम में कभी खराब था ही नहीं, टी-20I में अंडर 7 की इकोनॉमी है, 90 विकटें वहां पर हैं, ODI में 5 की इकोनॉमी है और 141 विकटें वहां पर हैं। आईपीएल की बात करें तो 219 विकटें हैं, वहां भी 7:30 की इकोनॉमी है। मतलब फास्ट बॉलिंग में आईपीएल के इतिहास में इनसे ज्यादा विकेट किसी ने लिया ही नहीं है। मतलब उनके रिकॉर्ड बहुत शानदार हैं। मैं तो हैरत कर रहा हूं कि उनको इंडियन टीम से किस वजह से टीम से ड्रॉप किया गया। कभी खराब किया ही नहीं करियर में। एकाध सीरीज एकाध मैच तो खराब सबका जाता है, इतना लंबा करियर करोगे तो खराब जाएगा ही। सबको पिटाई पड़ती है कभी ना कभी पर उनका रिकॉर्ड बहुत तगड़ा है।”
बल्लेबाजों के युग में एकछत्र राज्य स्थापित कर रहे भुवी
कैफ ने अपनी बात को आगे बढ़ाते हुए कहा, "रायपुर में चार विकेटें कुमार की खास थीं। इंडियन पिचेज पर जहां कोई स्विंग नहीं कोई मदद नहीं, बल्लेबाज डोमिंनेंट कर रहे हैं, वहां पर इनके नाम 21 विकटें हैं इस सीजन। पर्पल कैप इन्हीं के सिर पर है। रोहित शर्मा को नकल बॉल से आउट किया, तिलक वर्मा को यॉर्कर से बोल्ड किया। सूर्यकुमार को स्विंग से। रोहित शर्मा और रिकल्टन जैसे धाकड़ बल्लेबाजों को शुरू में ही चलता कर दिया। ये नई बॉल से दोनों तरफ स्विंग कराते हैं विकेट लेते हैं। डेथ ओवर में विकेट लेते हैं रन बचाते हैं।" उन्होंने कहा "मुझे ऐसा लगता है कि भुवनेश्वर कुमार ने एक मिसाल कायम की है, गेंदबाजी में एक मसीहा बनकर निकला है। जहां बल्लेबाजों का दौर चल रहा है वहां भुवेश्वनर कुमार जैसे गेंदबाज आराम से विकटें ले रहे हैं, डोमिनेंट कर रहे हैं और लास्ट ओवर में छक्का भी मार रहे हैं।"
लेखक के बारे मेंVimlesh Kumar Bhurtiya
विमलेश कुमार भुर्तिया (Vimlesh Kumar Bhurtiya): खेल पत्रकार
संक्षिप्त विवरण
विमलेश कुमार भुर्तिया पिछले 4 वर्षों से पत्रकारिता में सक्रिय हैं और वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान में स्पोर्ट्स टीम में बतौर कंटेंट प्रोड्यूसर अपनी सेवाएं दे रहे हैं। उन्होंने भारतीय जनसंचार संस्थान (IIMC) नई दिल्ली से पत्रकारिता की पढ़ाई की है।
विस्तृत बायो
परिचय और अनुभव: विमलेश कुमार भुर्तिया भारतीय डिजिटल मीडिया जगत का एक उभरता हुआ नाम हैं, जिन्हें पत्रकारिता के क्षेत्र में 4 वर्षों से अधिक का अनुभव प्राप्त है। वर्तमान में, वह भारत के अग्रणी समाचार संस्थान 'लाइव हिन्दुस्तान' (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में स्पोर्ट्स टीम में बतौर कंटेंट प्रोड्यूसर अपनी सेवाएं दे रहे हैं। पिछले चार वर्षों से वह इसी संस्थान से जुड़े हुए हैं और डिजिटल मीडिया की गतिशीलता, कार्यशैली और प्रकृति को समझने का प्रयास किया है। उनका मानना है कि पाठक किसी भी डिजिटल प्लेटफॉर्म की रीढ़ होता है ऐसे में उनके हितों को ध्यान में रखते हुए खबरों का प्रकाशन होना चाहिए। यह पत्रकारिता को जीवंत रखता है और जर्नलिज्म का मूल गुण भी यही है।
शैक्षणिक पृष्ठभूमि
विमलेश ने भारत के सबसे प्रतिष्ठित पत्रकारिता संस्थान से अपनी शिक्षा ग्रहण की है। वे 2021-22 बैच के भारतीय जनसंचार संस्थान नई दिल्ली के छात्र रहे हैं। उन्होंने इस नामी संस्थान से रेडियो एवं टेलीविजन पत्रकारिता में पोस्ट ग्रेजुएशन डिप्लोमा किया है। इसके बाद उत्तराखंड मुक्त विश्वविद्यालय से पत्रकारिता में ही मास्टर्स यानी (M.A) की डिग्री भी हासिल की है। इन्होंने अपना ग्रेजुएशन मध्य प्रदेश के नामचीन साइंस कॉलेजों में से एक होलकर साइंस कॉलेज से किया है। ग्रेजुएशन के दूसरे साल से ही विमलेश की दिलचस्पी साहित्य और पत्रकारिता की ओर जागृत होने लगी थी। यही कारण था कि ग्रेजुएशन के दिनों में ही उन्होंने दैनिक चैतन्यलोक नामक इंदौर की क्षेत्रीय पत्रिका में काम करना शुरू कर दिया। कुछ महीनों बाद उन्होंने दैनिक भास्कर में बतौर कॉपी एडिटर ट्रेनिंग ली। उन्होंने देवी अहिल्या विश्वविद्यालय इंदौर के पत्रकारिता और जनसंचार विभाग से मास मीडिया में इंटर्नशिप की। विमलेश कुमार भुर्तिया को कंप्यूटर का भी अच्छा ज्ञान है। उन्होंने भोपाल स्थित माखनलाल चतुर्वेदी पत्रकारिता विश्वविद्यालय से कंप्यूटर एप्लीकेशन में डिप्लोमा किया है।
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