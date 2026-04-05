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रवि बिश्नोई ने की तुषार देशपांडे की तारीफ, बोले- सिर्फ बल्लेबाजों का खेल नहीं है क्रिकेट

Apr 05, 2026 03:30 pm ISTVikash Gaur ANI, अहमदाबाद
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IPL 2026 में गुजरात टाइटन्स वर्सेस राजस्थान रॉयल्स मैच आखिरी गेंद तक चला। पांचवीं गेंद पर राशिद खान आउट हो गए तो मैच सुपर ओवर में जा सकता था, लेकिन तुषार देशपांडे ने अपनी टीम को जीत दिला दी।

रवि बिश्नोई ने की तुषार देशपांडे की तारीफ, बोले- सिर्फ बल्लेबाजों का खेल नहीं है क्रिकेट

IPL 2026 का 9वां लीग मैच अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में खेला गया। मेजबान गुजरात टाइटन्स के सामने राजस्थान रॉयल्स की टीम थी। एक समय पर मुकाबला राजस्थान की पकड़ में लग रहा था, लेकिन राशिद खान और कगिसो रबाडा ने मैच लगभग राजस्थान से छीन लिया था। हालांकि, आखिरी ओवर में तुषार देशपांडे ने एक नई कहानी लिख डाली। गुजरात को आखिरी ओवर में जीत के लिए 11 रन बनाने थे, लेकिन तुषार देशपांडे ने सिर्फ 4 रन दिए और राशिद खान का विकेट भी निकाला। इससे राजस्थान को जीत मिली। मैच के बाद आरआर के स्पिनर रवि बिश्नोई ने देशपांडे की तारीफ की और कहा कि क्रिकेट सिर्फ बल्लेबाजों का खेल नहीं है।

शनिवार को आखिरी गेंद तक चले इस मैच में 211 रनों का टारगेट राजस्थान रॉयल्स ने गुजरात टाइटन्स के सामने रखा था। 204 रनों तक जीटी पहुंच भी गई, लेकिन जीत नहीं पाई। आरआर की जीत के हीरो तुषार देशपांडे के अलावा जोफ्रा आर्चर और रवि बिश्नोई भी थे। आईपीएल की वेबसाइट पर शेयर किए गए वीडियो में रवि बिश्नोई ने अपने साथी गेंदबाज तुषार देशपांडे की तारीफ की और कहा, "यह हमेशा बैट्समैन के बारे में नहीं होता। बॉलर का गेम अभी भी बाकी है। बहुत बढ़िया, तुषार।"

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देशपांडे ने आखिरी ओवर में मैच विनिंग बॉलिंग की। उन्होंने आखिरी ओवर के प्रेशर तो माना, लेकिन अपने एग्ज़िक्यूशन के बारे में बताया। उन्होंने कहा, "मेरा हार्ट रेट बहुत तेज था। मुझे पक्का यकीन था कि मैं आज यॉर्कर डालूंगा। विकेट बहुत अच्छा था। हल्की ओस थी। इसलिए, स्लोअर बॉल ज्यादा काम नहीं कर रही थी। इसलिए, मैंने हाई परसेंटेज वाली बॉल डालने की कोशिश की और भगवान की कृपा से मैंने प्रेशर में भी इसे किया।"

आईपीएल 2026 के पहले मैच में तुषार को मौका नहीं मिला था, लेकिन इस बार वे मैच खेले। सीएसके के खिलाफ मैच को मिस करने पर उन्होंने कहा, "पिछला मैच बहुत बुरा हुआ। एक छोटी सी घटना हुई और मैं खेल नहीं सका। इसलिए, मैं थोड़ा एक्साइटेड था कि मैं टीम के लिए मैच मिस नहीं करना चाहता था। जिस तरह से हम तैयारी कर रहे हैं, ग्रुप में जोश है। सांगा (हेड कोच कुमार संगकारा) के आने के बाद, सबका साथ बहुत अच्छा है। और जिस तरह से हर कोई टीम के लिए तैयारी कर रहा है और प्लानिंग कर रहा है। इसलिए, मैं थोड़ा डिसअपॉइंटेड था। मुझे इस मैच में आकर अपनी एफर्ट देनी थी।"

Vikash Gaur

लेखक के बारे में

Vikash Gaur

विकाश गौड़: डिप्टी चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर कम असिस्टेंट मैनेजर, स्पोर्ट्स


संक्षिप्त विवरण:

विकाश गौड़ पिछले 8 वर्षों से हिंदी डिजिटल पत्रकारिता में सक्रिय हैं और वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) के स्पोर्ट्स सेक्शन में डिप्टी चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर (असिस्टेंट मैनेजर) के रूप में अपनी सेवाएं दे रहे हैं।


विस्तृत बायो:

परिचय और अनुभव: विकाश गौड़ भारतीय डिजिटल स्पोर्ट्स मीडिया का एक उभरता हुआ चेहरा हैं। लगभग 8 वर्षों के अनुभव के साथ, विकाश ने डिजिटल पत्रकारिता की बारीकियों को जमीन से समझा है। 2016 में अपने करियर की शुरुआत करने वाले विकाश ने डिजिटल-फर्स्ट अप्रोच के साथ खेल पत्रकारिता में अपनी एक अलग पहचान बनाई है। जनवरी 2021 से वह 'लाइव हिन्दुस्तान' की स्पोर्ट्स टीम के मुख्य स्तंभ बने हुए हैं, जहां वह कंटेंट प्लानिंग और स्पोर्ट्स कवरेज का नेतृत्व करते हैं।


करियर का सफर:
मंगलायतन विश्वविद्यालय, अलीगढ़ से पत्रकारिता का ककहरा सीखने के बाद विकाश का सफर 'खबर नॉन स्टॉप' से शुरू हुआ था, जो अब देश के प्रतिष्ठित मीडिया घरानों तक फैला हुआ है। उन्होंने पत्रिका समूह की वेबसाइट 'कैच न्यूज' में खेल की खबरों की तकनीकी समझ विकसित की। इसके बाद 'डेली हंट' में वीडियो प्रोड्यूसर के तौर पर काम करते हुए उन्होंने विजुअल स्टोरीटेलिंग के गुर सीखे। 'दैनिक जागरण' की वेबसाइट में करीब ढाई साल तक खेल डेस्क पर अपनी धार तेज करने के बाद, उन्होंने लाइव हिन्दुस्तान का रुख किया, जहां वे बीते 4 साल से चौके-छक्के लगा रहे हैं। इंटर्न के तौर पर प्रिंट की समझ हासिल कर चुके विकाश गौड़ के पास अब डिजिटल की अच्छी समझ है और वे ट्रेंड को बखूबी फॉलो करते हैं।


खेल जगत की कवरेज और विशेषज्ञता:
अपने अब तक के करियर में विकाश ने दुनिया के कई बड़े खेल आयोजनों को डेस्क और फील्ड पर रहकर कवर किया है। उनकी विशेषज्ञता केवल क्रिकेट तक सीमित नहीं है, बल्कि वह मल्टी-स्पोर्ट्स इवेंट्स की भी गहरी समझ रखते हैं। उन्होंने निम्नलिखित प्रमुख आयोजनों का व्यापक विश्लेषण और रिपोर्टिंग की है:


क्रिकेट:आईसीसी क्रिकेट विश्व कप, आईपीएल और द्विपक्षीय सीरीज।


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