पैट कमिंस की वापसी के बाद भी ईशान किशन करें SRH की कप्तानी; दिग्गजों ने उठाई मांग
ईशान किशन ने आईपीएल 2026 में सनराइजर्स हैदराबाद की कप्तानी करते हुए काफी प्रभावित किया है। टीम फिलहाल पॉइंट्स टेबल में तीसरे पायदान पर है। अब हरभजन सिंह और संजय बांगड़ जैसे दिग्गज तो पैट कमिंस की वापसी के बाद भी ईशान किशन को ही एसआरएच का कप्तान बनाए रखे जाने की मांग की है।
आईपीएल 2026 में ईशान किशन की अगुआई में सनराइजर्स हैदराबाद शानदार प्रदर्शन कर रही है। नियमित कप्तान पैट कमिंस चोट की वजह से शुरुआती मैचों में नहीं खेले और उनकी गैरमौजूदगी में ईशान टीम की कमान संभाल रहे थे। अब कमिंस चोट से उबर गए हैं। इस बीच हरभजन सिंह और टीम इंडिया के पूर्व बैटिंग कोच संजय बांगड़ जैसे दिग्गजों ने ईशान की कप्तानी का समर्थन किया है।दोनों ने कहा है कि पैट कमिंस की वापसी के बाद भी ईशान किशन को ही सनराइजर्स हैदराबाद की कप्तानी करनी चाहिए।
पीठ की चोट की वजह से पैट कमिंस शुरुआती मैचों से रहे बाहर
कमिंस अपनी पीठ के निचले हिस्से में दर्द के कारण टी20 विश्व कप में नहीं खेल पाए थे और उन्हें इंडियन प्रीमियर लीग (आईपीएल) के मौजूदा सत्र के शुरुआती मैचों से भी बाहर रहना पड़ा था। वह राजस्थान रॉयल्स के खिलाफ शनिवार को जयपुर में होने वाले मैच में वापसी कर सकते हैं।
हरभजन सिंह ने बताया क्यों ईशान किशन ही रहे कप्तान
जियोहॉटस्टार की 'चैंपियंस वाली कॉमेंट्री' पर हरभजन सिंह ने बताया कि क्यों पैट कमिंस की वापसी के बाद भी सनराइजर्स हैदराबाद को ईशान किशन को ही कप्तान बनाए रखना चाहिए।
भज्जी ने कहा, 'अगर पैट कमिंस वापसी करते हैं तब भी ईशान किशन को ही सनराइजर्स हैदराबाद की कप्तानी करनी चाहिए। इस फैसले पर बहस हो सकती है लेकिन अगर टीम एक यंग लीडर का समर्थन करती है तो उन्हें उसके साथ टिके रहना चाहिए। कमिंस ने हैदराबाद को 2024 के फाइनल में पहुंचाने में मदद की थी, इसमें कोई संदेह नहीं है। लेकिन टीम किशन की अगुआई में अच्छा प्रदर्शन कर रही है। गेंदबाजों और दूसरे खिलाड़ियों ने उसके साथ अच्छा समन्वय स्थापित किया है। ईशान को कप्तान बनाए रखने से सनराइजर्स हैदराबाद को फायदा पहुंचेगा।'
पैट कमिंस भले ही वापसी कर लें, लेकिन कप्तान ईशान ही रहें: बांगड़
दूसरी तरफ भारत के पूर्व बल्लेबाजी कोच संजय बांगड़ ने भी ईशान किशन को ही कप्तान बनाए रखने का समर्थन किया है। उन्होंने स्टार स्पोर्ट्स पर कहा, ‘एक कप्तान के तौर पर ईशान किशन ने दिखाया कि वह अपने गेंदबाजों का इस्तेमाल करने के मामले में रणनीतिक रूप से बहुत कुशल हैं। उन्हें पता है कि किस बल्लेबाज के खिलाफ किस गेंदबाज का इस्तेमाल करना है। इससे स्पष्ट होता है वह खेल की कितनी अच्छी समझ रखते हैं। वह दबाव में नहीं आते, जल्दबाजी नहीं करते और मैदान पर सही फैसले ले रहे हैं।’
उन्होंने कहा, ‘दिल्ली के खिलाफ जिस तरह से उन्होंने अपने स्पिनरों का इस्तेमाल किया, वह प्रभावशाली था। इसलिए मेरा मानना है कि भले ही पैट कमिंस वापसी कर लें, ईशान किशन को ही सनराइजर्स की कप्तानी करनी चाहिए।’
बांगड़ ने कहा, ‘अमूमन देखा गया है कि भारतीय कप्तान होने से टीम को स्थिरता मिलती है। पैट कमिंस जैसे काबिल गेंदबाज की हाल की चोटों को देखते हुए यह कहना मुश्किल है कि वह आईपीएल के बाकी मैचों में कितने फिट रहेंगे।’
उन्होंने कहा कि किशन को ही कप्तान बनाए रखना सनराइजर्स के सर्वोत्तम हित में होगा।
बांगड़ ने कहा, ‘ईशान को कप्तान बनाए रखने से खिलाड़ियों को भी अपले प्रदर्शन में निरंतरता बनाए रखने में मदद मिलेगी। मुझे लगता है कि हैदराबाद के लिए यही सही होगा।’
ईशान किशन ने खोला अपनी कामयाबी का राज
इस बीच ईशान किशन ने कहा कि उनकी सफलता का राज असफलता के भय पर काबू पाना, आगे बढ़ते रहना और मैचों के बीच टीम को नए सिरे से आगे के लिए तैयार करना है।
किशन ने कहा, ‘इस स्तर पर, कौशल का स्तर काफी हद तक समान होता है। असली अंतर मानसिकता में आता है। मेरे लिए यह महत्वपूर्ण था कि मैं मैचों के बीच खुद को नए सिरे से कैसे तैयार करूं।’
उन्होंने कहा, ‘लगातार ध्यान केंद्रित रखना, जीतने की ललक रखना और मानसिक रूप से वर्तमान में रहना ही सफलता की कुंजी है। आप असफलता के डर को मन में नहीं पाल सकते। अगर ऐसा विचार मन में आए, तो उसे दूर करके सकारात्मक रहना होगा।’
किशन ने कहा कि उनके गेंदबाजों के साथ उनका विशेष रिश्ता है।
उन्होंने कहा, ‘गेंदबाजों के साथ मेरा रिश्ता चीजों को सरल और सकारात्मक रखने पर आधारित है। साकिब हुसैन जैसे गेंदबाज के साथ मेरी स्वाभाविक समझ है और मैंने उनसे कहा है कि वे शांत रहें। यह टी20 क्रिकेट है। इसमें प्रत्येक गेंदबाज की धुनाई होती है। मायने यह रखता है कि आप उससे कैसे उबरते हैं।’
लेखक के बारे मेंChandra Prakash Pandey
चन्द्र प्रकाश पाण्डेय वर्तमान में लाइव हिंदुस्तान में स्पोर्ट्स सेक्शन के इंचार्ज के रूप में कार्यरत हैं। टीवी और डिजिटल पत्रकारिता में करीब दो दशक का अनुभव रखने वाले चन्द्र प्रकाश को जटिल विषयों का सरल विश्लेषण करने में महारत हासिल है। बचपन में न्यूज के प्रति ऐसा प्रेम हुआ कि रात में रेडियो पर न्यूज बुलेटिन के दौरान पढ़ाई-लिखाई का अभिनय करते लेकिन कान और दिल-दिमाग ध्वनि तरंगों पर अटका रहता। तब क्या पता था कि आगे चलकर न्यूज की दुनिया में ही रचना-बसना है। रेडियो में कभी काम तो नहीं किया लेकिन उस विधा के कुछ दिग्गज प्रसारकों संग टीवी न्यूज की दुनिया में कदमताल जरूर किया। चन्द्र प्रकाश पाण्डेय ने टीवी पत्रकारिता से शुरुआत की। पेशे में पहला दशक टीवी न्यूज के ही नाम रहा जहां उन्होंने 'न्यूज24', 'श्री न्यूज', 'फोकस न्यूज', 'न्यूज वर्ल्ड इंडिया' और भोजपुरी न्यूज चैनल 'हमार टीवी' में अलग-अलग समय पर अलग-अलग भूमिकाएं निभाई। इस दौरान डेली न्यूज शो के साथ-साथ 'विनोद दुआ लाइव: आजाद आवाज' जैसे कुछ स्पेशल शो के लिए भी लेखन किया। अगस्त 2016 में उन्होंने 'नवभारत टाइम्स' के साथ डिजिटल जर्नलिज्म की दुनिया में कदम रखा। NBT में उन्होंने नेशनल, इंटरनेशनल, पॉलिटिक्स, जियोपॉलिटिक्स, क्राइम, स्पोर्ट्स, कोर्ट से जुड़ी खबरों का लेखन-संपादन किया। इस दौरान उन्होंने लोकसभा और विधानसभा चुनावों समेत महत्वपूर्ण विषयों पर कई स्पेशल सीरीज भी लिखी जिनमें लीगल न्यूज एक्सप्लेनर्स 'हक की बात' की एक लंबी श्रृंखला भी शामिल है। मार्च 2025 से वह लाइव हिंदुस्तान में शब्दाक्षरों के चौके-छक्के जड़ रहे हैं।
चन्द्र प्रकाश पाण्डेय मूल रूप से यूपी के देवरिया के रहने वाले हैं। गांव की मिट्टी में पलते-बढ़ते, खेत-खलिहान में खेलते-कूदते इंटरमीडिएट तक की पढ़ाई की। उसके बाद मैथमेटिक्स का छात्र 'राजनीति कला है या विज्ञान?' में उलझ गया। बी.ए. और बी. एड. की पढ़ाई के बाद पत्रकारिता की ओर रुझान बढ़ा और मॉस कम्यूनिकेशंस में मास्टर्स किया। अभी भी सीखने-समझने का सतत क्रम जारी है।और पढ़ें
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