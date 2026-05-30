वैभव सूर्यवंशी क्या टीम इंडिया के लिए तैयार? कुमार संगाकारा ने दिया साफ सटीक जवाब
वैभव सूर्यवंशी ने आईपीएल 2026 में अभी तक सबसे अधिक 776 रन बनाए हैं। उनकी टीम फाइनल में नहीं पहुंच पाई, मगर वह अभी भी ऑरेंज कैप जीत सकते हैं। वैभव ने एक आईपीएल सीजन में सबसे ज्यादा छक्के जड़ने का क्रिस गेल का रिकॉर्ड तोड़ा।
वैभव सूर्यवंशी टीम इंडिया के लिए कितना तैयार है? आईपीएल 2026 के दौरान उनकी ताबड़तोड़ बैटिंग देख यह सवाल क्रिकेट के गलियारों में खूब घूमा। कई एक्सपर्ट्स ने उन्हें फास्ट ट्रैक कर जल्द से जल्द टीम इंडिया में शामिल करने को कहा, वहीं कई ने कहा कि अभी थोड़ा और इंतजार करने की जरूरत है, वैभव सूर्यवंशी को अगर टीम इंडिया में शामिल होना है तो अपनी फील्डिंग पर काम करना होगा। अब इस सवाल का जवाब राजस्थान रॉयल्स के क्रिकेट डायरेक्टर व हेड कोच कुमार संगाकारा ने दिया है। संगाकारा का कहना है कि आप कभी नहीं जान सकते कि कोई खेलने से पहले तैयार है या नहीं।
वैभव सूर्यवंशी ने आईपीएल 2026 में अभी तक सबसे अधिक 776 रन बनाए हैं। उनकी टीम फाइनल में नहीं पहुंच पाई, मगर वह अभी भी ऑरेंज कैप जीत सकते हैं। वैभव ने एक आईपीएल सीजन में सबसे ज्यादा छक्के जड़ने का क्रिस गेल का रिकॉर्ड तोड़ा। इसके अलावा उन्होंने कई रिकॉर्ड इस सीजन अपने नाम किए।
कुमार संगाकारा ने GT vs RR क्वालीफायर-2 के दौरान वैभव सूर्यवंशी के हालात को संभालने के तरीके से खास तौर पर इम्प्रेस हुए। उन्होंने कहा, “मुझे लगा कि उसने आज शानदार बैटिंग की। यह एक बहुत मुश्किल बैटिंग इनिंग्स थी जिसमें उसके चारों ओर विकेट गिर रहे थे और उसने हिम्मत बनाए रखी और सच में हमें एक डिफेंडेबल टोटल तक पहुंचाया।”
श्रीलंका के पूर्व कप्तान के अनुसार, जो बात सबसे अलग है, वह सिर्फ टीनएजर की शॉट बनाने की काबिलियत नहीं है, बल्कि खेल की उसकी समझ है।
उन्होंने कहा, "15 साल का यह लड़का बहुत मैच्योर है, वह खेल को बहुत अच्छी तरह से पढ़ता है, वह हालात को अच्छी तरह समझता है और उसे कोई डर नहीं है।"
इसके बाद स्वाभाविक रूप से सवाल उठा: क्या सूर्यवंशी भारत के लिए तैयार है? संगकारा के जवाब ने शक की कोई गुंजाइश नहीं छोड़ी। उन्होंने कहा, "आप कभी नहीं जान सकते कि कोई खेलने से पहले तैयार है या नहीं। और वैभव ने दुनिया के कुछ बेहतरीन बॉलर्स के खिलाफ जो कुछ भी दिखाया है, मुझे लगता है कि वह आपके सामने आने वाले किसी भी चैलेंज को लेने के लिए पूरी तरह तैयार है।"
रॉयल्स के कोच ने एक कदम और आगे बढ़कर भविष्यवाणी की कि नेशनल पहचान शायद ज्यादा दूर नहीं है। उन्होंने कहा, "मुझे यकीन है कि उसे बहुत, बहुत जल्द वह कॉल-अप मिल जाएगा।"
तारीफ सिर्फ सूर्यवंशी के रनों तक ही सीमित नहीं थी। संगकारा ने इस बात पर जोर दिया कि इस युवा खिलाड़ी ने पूरे सीजन में, खासकर टॉप ऑर्डर में, कितनी जिम्मेदारी निभाई है। उन्होंने कहा "उसने बहुत मैच्योरिटी के साथ बैटिंग की है। उसने इस सीजन में हमारे लिए ओपनिंग पार्टनरशिप की जिम्मेदारी बहुत अच्छे से निभाई है।"
लेखक के बारे मेंLokesh Khera
लोकेश खेड़ा लाइव हिन्दुस्तान में बतौर डिप्टी चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर काम कर रहे हैं। हिंदी पत्रकारिता में इन्हें एक दशक से भी अधिक का अनुभव है। बचपन की अपनी रुचि को प्रोफेशनल करियर में तबदील करते हुए 2018 में बतौर खेल पत्रकार अपना सफर शुरू किया। क्रिकेट के साथ बॉक्सिंग, कबड्डी, बैडमिंटन, हॉकी, एथलेटिक्स समेत तमाम खेलों को बारीकी से कवर करते हैं। क्रिकेट टुडे के साथ उनकी पारी का आगाज हुआ, जहां उन्होंने वेबसाइड के साथ मैगजीन के लिए काम किया। इसके बाद वह इंडिया टीवी के साथ जुड़े और वहां तीन साल अपनी सेवाएं दी। इस दौरान ओलंपिक, कॉमनवेल्थ गेम्स, 2019 वनडे वर्ल्ड कप और 2021 टी20 वर्ल्ड कप जैसे तमाम इवेंट कवर किए और कई इंटरव्यू भी लिए, जिसमें दानिश कनेरिया और चेतन साकारिया जैसे इंटरनेशनल स्टार शामिल हैं। लाइव हिन्दुस्तान के साथ वह फरवरी 2022 जुड़े। यहां भी उन्होंने कॉमनवेल्थ, ओलंपिक, 2023 वनडे वर्ल्ड कप, 2024 टी20 वर्ल्ड कप, 2025 चैंपियंस ट्रॉफी जैसे बड़े-बड़े इंटरनेशनल इवेंट को बखूबी कवर किया और नई सचें सीखने में हमेशा रुचि रखते हैं। क्रिकेट पढ़ने लिखने के अलावा खुद खेलना भी पंसद करते हैं। इसके अलावा किताबें पढ़ना भी पंसद है।और पढ़ें
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