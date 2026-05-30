वैभव सूर्यवंशी क्या टीम इंडिया के लिए तैयार? कुमार संगाकारा ने दिया साफ सटीक जवाब

वैभव सूर्यवंशी ने आईपीएल 2026 में अभी तक सबसे अधिक 776 रन बनाए हैं। उनकी टीम फाइनल में नहीं पहुंच पाई, मगर वह अभी भी ऑरेंज कैप जीत सकते हैं। वैभव ने एक आईपीएल सीजन में सबसे ज्यादा छक्के जड़ने का क्रिस गेल का रिकॉर्ड तोड़ा।

वैभव सूर्यवंशी टीम इंडिया के लिए कितना तैयार है? आईपीएल 2026 के दौरान उनकी ताबड़तोड़ बैटिंग देख यह सवाल क्रिकेट के गलियारों में खूब घूमा। कई एक्सपर्ट्स ने उन्हें फास्ट ट्रैक कर जल्द से जल्द टीम इंडिया में शामिल करने को कहा, वहीं कई ने कहा कि अभी थोड़ा और इंतजार करने की जरूरत है, वैभव सूर्यवंशी को अगर टीम इंडिया में शामिल होना है तो अपनी फील्डिंग पर काम करना होगा। अब इस सवाल का जवाब राजस्थान रॉयल्स के क्रिकेट डायरेक्टर व हेड कोच कुमार संगाकारा ने दिया है। संगाकारा का कहना है कि आप कभी नहीं जान सकते कि कोई खेलने से पहले तैयार है या नहीं।

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वैभव सूर्यवंशी ने आईपीएल 2026 में अभी तक सबसे अधिक 776 रन बनाए हैं। उनकी टीम फाइनल में नहीं पहुंच पाई, मगर वह अभी भी ऑरेंज कैप जीत सकते हैं। वैभव ने एक आईपीएल सीजन में सबसे ज्यादा छक्के जड़ने का क्रिस गेल का रिकॉर्ड तोड़ा। इसके अलावा उन्होंने कई रिकॉर्ड इस सीजन अपने नाम किए।

कुमार संगाकारा ने GT vs RR क्वालीफायर-2 के दौरान वैभव सूर्यवंशी के हालात को संभालने के तरीके से खास तौर पर इम्प्रेस हुए। उन्होंने कहा, “मुझे लगा कि उसने आज शानदार बैटिंग की। यह एक बहुत मुश्किल बैटिंग इनिंग्स थी जिसमें उसके चारों ओर विकेट गिर रहे थे और उसने हिम्मत बनाए रखी और सच में हमें एक डिफेंडेबल टोटल तक पहुंचाया।”

श्रीलंका के पूर्व कप्तान के अनुसार, जो बात सबसे अलग है, वह सिर्फ टीनएजर की शॉट बनाने की काबिलियत नहीं है, बल्कि खेल की उसकी समझ है।

उन्होंने कहा, "15 साल का यह लड़का बहुत मैच्योर है, वह खेल को बहुत अच्छी तरह से पढ़ता है, वह हालात को अच्छी तरह समझता है और उसे कोई डर नहीं है।"

इसके बाद स्वाभाविक रूप से सवाल उठा: क्या सूर्यवंशी भारत के लिए तैयार है? संगकारा के जवाब ने शक की कोई गुंजाइश नहीं छोड़ी। उन्होंने कहा, "आप कभी नहीं जान सकते कि कोई खेलने से पहले तैयार है या नहीं। और वैभव ने दुनिया के कुछ बेहतरीन बॉलर्स के खिलाफ जो कुछ भी दिखाया है, मुझे लगता है कि वह आपके सामने आने वाले किसी भी चैलेंज को लेने के लिए पूरी तरह तैयार है।"

रॉयल्स के कोच ने एक कदम और आगे बढ़कर भविष्यवाणी की कि नेशनल पहचान शायद ज्यादा दूर नहीं है। उन्होंने कहा, "मुझे यकीन है कि उसे बहुत, बहुत जल्द वह कॉल-अप मिल जाएगा।"