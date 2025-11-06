महेंद्र सिंह धोनी क्या आईपीएल से संन्यास लेने जा रहे? CSK के CEO का जवाब जानिए

संक्षेप: पिछले कुछ सालों से हर आईपीएल सीजन से पहले ये सवाल जरूर उठता है कि क्या इस बार महेंद्र सिंह धोनी खेलेंगे। वह 44 वर्ष से ज्यादा के हो चुके हैं, लिहाजा 2026 के आईपीएल सीजन को लेकर भी यह सवाल उठना लाजिमी है। इस बीच चेन्नई सुपर किंग्स के सीईओ काशी विश्वनाथन ने साफ किया है कि धोनी रिटायर होने नहीं जा रहे।

महेंद्र सिंह धोनी 44 साल से ऊपर के हो चुके हैं। उन्हें अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास लिए हुए 5 साल से ज्यादा वक्त बीत गए हैं। इसके बाद भी वह लगातार आईपीएल में खेलते दिखते हैं। पिछले कुछ साल से हर आईपीएल सीजन से पहले ये सवाल उठता ही उठता है कि धोनी इस बार खेलेंगे या नहीं। सीजन जब शुरू होता है तो वह उसमें खेलते दिखते हैं। 2026 के सीजन को लेकर भी यही सवाल है। अब उनकी फ्रेंचाइजी चेन्नई सुपर किंग्स के सीईओ काशी विश्वनाथन ने कहा है कि धोनी आईपीएल से संन्यास नहीं लेने जा रहे।

प्रोवोक लाइफस्टाइल ने यूट्यूब पर विश्वनाथन का एक रिकॉर्डेड वीडियो शेयर किया जिसमें एक बच्चा पूछता है कि क्या धोनी रिटायर होने जा रहे हैं? इसके जवाब में विश्वनाथन कहते हैं- नहीं, धोनी रिटायर नहीं होने जा रहे। बच्चा फिर पूछता है कि वह कब रिटायर होंगे तब सीएसके के सीईओ कहते हैं- मैं उनसे पूछकर बताऊंगा। सीएसके सीईओ से सवाल पूछने वाला बच्चा कोई और नहीं बल्कि उनका पोता है।

महेंद्र सिंह धोनी ने पिछले आईपीएल सीजन में सीएसके की कप्तानी भी की थी। दरअसल नियमित कप्तान ऋतुराज गायकवाड़ टूर्नामेंट के बीच में ही चोट की वजह से बाहर हो गए थे, उसके बाद धोनी को कप्तानी सौंपी गई थी। हालांकि सीएसके के लिए पिछला आईपीएल सीजन किसी बुरे सपने से कम नहीं था। टीम 14 में से सिर्फ 4 मैच ही जीत पाई थी और आईपीएल के इतिहास में पहली बार पॉइंट टेबल में सबसे नीचे रही थी।