Cricket Logo
होमफोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsक्रिकेट न्यूज़IPL 2025is mahendra singh dhoni going to retire from ipl csk ceo kasi vishwanathan answer the question
महेंद्र सिंह धोनी क्या आईपीएल से संन्यास लेने जा रहे? CSK के CEO का जवाब जानिए

महेंद्र सिंह धोनी क्या आईपीएल से संन्यास लेने जा रहे? CSK के CEO का जवाब जानिए

संक्षेप: पिछले कुछ सालों से हर आईपीएल सीजन से पहले ये सवाल जरूर उठता है कि क्या इस बार महेंद्र सिंह धोनी खेलेंगे। वह 44 वर्ष से ज्यादा के हो चुके हैं, लिहाजा 2026 के आईपीएल सीजन को लेकर भी यह सवाल उठना लाजिमी है। इस बीच चेन्नई सुपर किंग्स के सीईओ काशी विश्वनाथन ने साफ किया है कि धोनी रिटायर होने नहीं जा रहे।

Thu, 6 Nov 2025 10:34 AMChandra Prakash Pandey लाइव हिन्दुस्तान, नई दिल्ली
share Share
Follow Us on

महेंद्र सिंह धोनी 44 साल से ऊपर के हो चुके हैं। उन्हें अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास लिए हुए 5 साल से ज्यादा वक्त बीत गए हैं। इसके बाद भी वह लगातार आईपीएल में खेलते दिखते हैं। पिछले कुछ साल से हर आईपीएल सीजन से पहले ये सवाल उठता ही उठता है कि धोनी इस बार खेलेंगे या नहीं। सीजन जब शुरू होता है तो वह उसमें खेलते दिखते हैं। 2026 के सीजन को लेकर भी यही सवाल है। अब उनकी फ्रेंचाइजी चेन्नई सुपर किंग्स के सीईओ काशी विश्वनाथन ने कहा है कि धोनी आईपीएल से संन्यास नहीं लेने जा रहे।

LiveHindustan को अपना पसंदीदा Google न्यूज़ सोर्स बनाएं – यहां क्लिक करें।

प्रोवोक लाइफस्टाइल ने यूट्यूब पर विश्वनाथन का एक रिकॉर्डेड वीडियो शेयर किया जिसमें एक बच्चा पूछता है कि क्या धोनी रिटायर होने जा रहे हैं? इसके जवाब में विश्वनाथन कहते हैं- नहीं, धोनी रिटायर नहीं होने जा रहे। बच्चा फिर पूछता है कि वह कब रिटायर होंगे तब सीएसके के सीईओ कहते हैं- मैं उनसे पूछकर बताऊंगा। सीएसके सीईओ से सवाल पूछने वाला बच्चा कोई और नहीं बल्कि उनका पोता है।

IPL 2025 News in Hindi - आईपीएल 2025 न्यूज़,आईपीएल समाचार

महेंद्र सिंह धोनी ने पिछले आईपीएल सीजन में सीएसके की कप्तानी भी की थी। दरअसल नियमित कप्तान ऋतुराज गायकवाड़ टूर्नामेंट के बीच में ही चोट की वजह से बाहर हो गए थे, उसके बाद धोनी को कप्तानी सौंपी गई थी। हालांकि सीएसके के लिए पिछला आईपीएल सीजन किसी बुरे सपने से कम नहीं था। टीम 14 में से सिर्फ 4 मैच ही जीत पाई थी और आईपीएल के इतिहास में पहली बार पॉइंट टेबल में सबसे नीचे रही थी।

महेंद्र सिंह धोनी के आईपीएल करियर की बात करें तो 2016 और 17 को छोड़ दें तो अब तक हर सीजन में वह चेन्नई सुपर किंग्स की तरफ से खेलते नजर आए हैं। 2016 और 2017 में वह राइजिंग पुणे सुपर जॉइंट्स की कप्तानी करते नजर आए थे। धोनी और सीएसके जैसे एक दूसरे के पर्याय बन चुके हैं। भारत के इस पूर्व कप्तान ने आईपीएल में अब तक 278 मैच खेले हैं जिनमें उनके नाम 5439 रन दर्ज हैं।

Chandra Prakash Pandey

लेखक के बारे में

Chandra Prakash Pandey
चन्द्र प्रकाश पाण्डेय टीवी पत्रकारिता से शुरुआत। न्यूज24, हमार टीवी, श्री न्यूज, फोकस न्यूज और न्यूज वर्ल्ड इंडिया में अलग-अलग भूमिकाओं के बाद 2016 में नवभारत टाइम्स.कॉम के साथ डिजिटल पारी का आगाज। देश, दुनिया, राजनीति, खेल, अदालत, अपराध से जुड़ीं खबरों पर लेखन। एनबीटी में करीब 9 साल की शानदार पारी के बाद मार्च 2025 से लाइव हिंदुस्तान का हिस्सा और स्पोर्ट्स डेस्क इंचार्ज। मूल रूप से यूपी के देवरिया के निवासी। सीखने और समझने के सतत क्रम में भरोसा। और पढ़ें
Indian Premier League IPL Mahendra Singh Dhoni

लेटेस्ट   Hindi News ,    बॉलीवुड न्यूज,   बिजनेस न्यूज,   टेक ,   ऑटो,   करियर , और   राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।