एबी डिविलियर्स करने जा रहे RCB में वापसी? जानें इशारों में दिग्गज ने क्या कहा

दक्षिण अफ्रीका के दिग्गज पूर्व क्रिकेटर एबी डिविलियर्स ने भविष्य में आरसीबी के साथ फिर जुड़ने के संकेत दिए हैं। हालांकि, उन्होंने साफ किया है कि फिलहाल उनके लिए फुलटाइम प्रोफेशनल रोल में जुड़ना मुमकिन नहीं है। डिविलियर्स ने कहा कि वह भविष्य में किसी अलग भूमिका में आईपीएल के साथ जुड़ सकता हूं।

दक्षिण अफ्रीका के दिग्गज पूर्व क्रिकेटर एबी डिविलियर्स क्या आईपीएल में वापसी करने जा रहे हैं? क्या वह भविष्य में कभी अपनी पसंदीदा टीम रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु (RCB) के साथ किसी तरह की भूमिका में जुड़ सकते हैं? एक न्यूज एजेंसी से बातचीत में उन्होंने इशारों-इशारों में जो कुछ कहा, उससे ये अटकलें तेज हो गई हैं।

एबी डिविलियर्स ने आईपीएल में आरसीबी के कोच या मेंटॉर के तौर पर अभी संभावित वापसी को लेकर अपना इंट्रेस्ट जाहिर किया है। हालांकि, दिग्गज ने साथ में यह भी साफ किया कि फिलहाल फुलटाइम प्रोफेशनल रोल मुमकिन नहीं हैं।

आईएएनएस से बातचीत में उन्होंने कहा, ‘मैं भविष्य में आईपीएल के साथ किसी अलग भूमिका में जुड़ सकता हूं, लेकिन बतौर प्रोफेशनल पूरे सीजन के दौरान प्रतिबद्धता दिखाना थोड़ा मुश्किल है, और मुझे लगता है कि वो दिन चले गए हैं। आप कभी भी नहीं कह सकते कि कभी नहीं। मेरा दिल आरसीबी के साथ और हमेशा रहेगा। इसलिए अगर फ्रेंचाइजी को लगता है कि मेरे लिए कोई भूमिका (कोच या मेंटॉर) है, जब मेरा सही समय आएगा तो निश्चित तौर पर आरसीबी में रहूंगा।’

डिविलियर्स 2008 से 2011 तक दिल्ली डेयरडेविल्स (अब दिल्ली कैपिटल्स) के साथ खेले थे और 2011 में वह आरसीबी के साथ जुड़ गए और उसके साथ 2021 तक खेलते रहे। उसके बाद वह आईपीएल में नजर नहीं आए लेकिन दिल से हमेशा आरसीबी से ही जुड़े रहे।

डिविलियर्स के आईपीएल करियर की बात करें तो उन्होंने 184 मैच में 39.71 के शानदार औसत से 5162 रन बनाए। आईपीएल में उनका स्ट्राइक रेट 151.69 का है। उनके नाम आईपीएल में 3 शतक और 40 अर्धशतक शामिल हैं और उनका सर्वोच्च स्कोर 133 रन है।