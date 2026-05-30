वैभव सूर्यवंशी के खिलाफ ‘जानलेवा बाउंसर’ की रणनीति से घबराए इरफान पठान, बोले- हमने कई खिलाड़ियों को जान गंवाते...

वैभव सूर्यवंशी के खिलाफ गुजरात टाइटंस के तेज गेंदबाजों ने बॉडीलाइन बाउंसर का इस्तेमाल किया, जो काफी खतरनाक होती है। 15 साल के खिलाड़ी के खिलाफ जीटी की ऐसी रणनीति देख इरफान पठान घबरा गए।

वैभव सूर्यवंशी ने आईपीएल 2026 में अपनी तूफानी बल्लेबाजी से खूब गदर काटा। जसप्रीत बुमराह, पैट कमिंस और मिचेल स्टार्क जैसे सुपरस्टार गेंदबाजों को भी उन्होंने नहीं छोड़ा। वह 776 रनों के साथ अभी तक आईपीएल 2026 में सबसे ज्यादा रन बनाने वाले बल्लेबाज रहे। वह पूरे सीजन सिर्फ बल्ला ही नहीं चलाते रहे, जीटी के खिलाफ क्वालीफायर-2 में उन्होंने मैच्योर पारी खेली, जिस वजह से राजस्थान रॉयल्स की टीम 200 का आंकड़ा पार करने में कामयाब रही। वैभव सूर्यवंशी ने इस मैच में 96 रन बनाए। जीटी के गेंदबाजों ने वैभव सूर्यवंशी को रोकना का हर संभव प्रयास किया। यहां तक उन्होंने बॉडीलाइन बाउंसर भी डाली जो बेहद खतरनाक होती है।

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वैभव सूर्यवंशी के खिलाफ गुजरात टाइटंस के गेंदबाजों की यह रणनीति देख इरफान पठान भी घबरा गए। उन्होंने कहा कि मेरे अंदर का पिता इससे सहमत नहीं है।

इरफान पठान ने मैच के दौरान X पर लिखा, ‘15 साल के वैभव सूर्यवंशी को रोकने के लिए बॉडी लाइन बॉलिंग मुझे ठीक नहीं लगती। मुझे पता है कि वह बड़े खिलाड़ियों के खिलाफ खेल रहा है लेकिन मेरे अंदर का पिता इससे सहमत नहीं है।’

पठान यहीं नहीं रुके। उन्होंने इस मुद्दे पर अपने यूट्यूब चैनल पर भी विस्तार में बात की। उन्होंने कहा कि ऐसी बाउंसर पर हमने खिलाड़ियों को जान गंवाते देखा है।

इरफान पठान ने अपने यूट्यूब चैनल पर कहा, “सूर्यवंशी के खिलाफ प्लान। एक पिता के तौर पर, जब मैंने उसे देखा, तो बॉल उसके कान पर लगी। बाउंसर की बौछार थी। हमने खिलाड़ियों को बाउंसर के खिलाफ जान गंवाते देखा है। बेशक, प्लानिंग शानदार होगी। मुझे डर लग रहा था। मैं इससे सहमत नहीं हूं। मुझे पता है कि आप प्रोफेशनल क्रिकेट खेल रहे हैं। मैं यह समझता हूं, लेकिन मैं एक बेटे का पिता भी हूं। मैं बहुत मुश्किल स्थिति में था।"

उन्होंने आगे कहा, “मुझे उम्मीद है कि वह अपने हेलमेट में एक्स्ट्रा प्रोटेक्शन इस्तेमाल करेगा। ऐसा इसलिए है क्योंकि लोग उसे बाउंसर फेंकेंगे। वह एक और 100 रन बनाने से चूक गया। मुझे बहुत बुरा लगा। मैं समझता हूं कि यह राय प्रोफेशनल क्रिकेट से थोड़ी अलग है। गुजरात टाइटन्स के बॉलर्स की बॉडी लाइन, एक 15 साल के लड़के के खिलाफ उसे बाउंसर से आउट करने की कोशिश।”