इरफान पठान ने बतौर कप्तान श्रेयस अय्यर की दिग्गजों से की तुलना, धोनी-रोहित शर्मा के क्लब में रखा
इरफान पठान ने श्रेयस अय्यर की तुलना एमएस धोनी, रोहित शर्मा और गौतम गंभीर जैसे दिग्गजों से की है। उनका मानना है कि श्रेयस भी आईपीएल के सबसे सफल कप्तानों में से एक हैं।
पंजाब किंग्स के कप्तान श्रेयस अय्यर आईपीएल 2026 में शानदार फॉर्म में है। उनकी कप्तानी में टीम जारी सीजन में पॉइंट्स टेबल में नंबर वन टीम है और लगातार मुकाबले जीतते आई है। मैचों के दौरान भी श्रेयस ने बतौर कप्तान कई अच्छे फैसले लेते आए हैं, जिससे उनकी टीम खिताब जीतने की प्रबल दावेदार में से एक रही है। पूर्व क्रिकेटर इरफान पठान ने भी श्रेयस अय्यर की लीडरशिप की तारीफ की है। पूर्व ऑलराउंडर का मानना है कि श्रेयस अय्यर भी उन सफल आईपीएल कप्तानों की सूची में आते हैं, जिसमें एमएस धोनी, रोहित शर्मा और गौतम गंभीर मौजूद हैं।
श्रेयस अय्यर ने अपनी कप्तानी में दिल्ली कैपिटल्स को 2020 में आईपीएल फाइनल तक पहुंचाया था। इसके बाद कोलकाता नाइट राइडर्स को 2024 में चैंपियन बनाया था और अब पंजाब किंग्स को दूसरी बार प्लेऑफ में पहुंचाने के करीब हैं। इससे पहले आईपीएल 2025 में श्रेयस की कप्तानी में पंजाब की टीम ने फाइनल तक का सफर तय किया। पंजाब की टीम आईपीएल 2026 में नौ मैचों में 6 जीत के साथ पॉइंट्स टेबल में पहले स्थान पर है। अय्यर ने नौ मैचों में 320 से ज्यादा रन बनाए हैं और पंजाब के लिए सबसे ज्यादा रन बनाने वाले दूसरे बल्लेबाज हैं। प्रभसिमरन ने 361 रन बनाए हैं।
धोनी-रोहित से तुलना
इरफान पठान ने जियोस्टार के शो पर श्रेयस अय्यर की नेतृत्व क्षमता और अलग-अलग टीमों के साथ ढलने की उनकी काबिलियत की जमकर तारीफ की। उन्होंने कहा, ''एमएस धोनी, रोहित शर्मा और गौतम गंभीर की उस लिस्ट में, मुझे लगता है कि श्रेयस अय्यर का नाम भी बेहतरीन कप्तानों में सबसे ऊपर होना चाहिए। तीन अलग-अलग फ्रेंचाइजी को फाइनल तक ले जाना आसान काम नहीं है। हर फ्रेंचाइजी अपनी कल्चर, सेटअप और माइंडसेट में पूरी तरह अलग होती है। उन चीजों के साथ तालमेल बिठाना और फिर आगे बढ़कर टीम का नेतृत्व करना कोई साधारण बात नहीं है। ऐसा पहले कभी किसी ने नहीं किया है।''
सबसे सफल IPL कप्तानों से श्रेयस अय्यर की तुलना करते हुए इरफान पठान ने कहा, ''एमएस धोनी ने CSK के साथ अपनी सभी पांच ट्रॉफी जीतीं, और ऐसा नहीं है कि उन्होंने किसी दूसरी फ्रेंचाइजी के लिए नहीं खेला। इसी तरह, रोहित शर्मा ने बतौर कप्तान अपनी सभी ट्रॉफियां MI के साथ जीती हैं, और गौतम गंभीर ने उन दो सीज़न में KKR के लिए यह कारनामा किया था। लेकिन यहां श्रेयस अय्यर हैं, जिन्होंने तीन अलग-अलग फ्रेंचाइजी को फाइनल तक पहुंचाया और KKR के साथ खिताब भी जीता।”
लेखक के बारे मेंHimanshu Singh
हिमांशु सिंह (कंटेंट प्रोड्यूसर)
हिंमांशु सिंह पिछले 6 वर्षों से खेल पत्रकारिता में सक्रिय हैं और वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान में स्पोर्ट्स सेक्शन के कंटेंट प्रोड्यूसर के रूप में कार्यरत हैं।
परिचय और अनुभव
हिमांशु सिंह लाइव हिन्दुस्तान में कंटेंट प्रोड्यूसर के तौर पर कार्यरत हैं। इन्हें हिंदी पत्रकारिता में करीब 6 साल का अनुभव है। इन्होंने अपनी पत्रकारिता की पढ़ाई आईएमएस (नोएडा) से की है। 2017 में पंचायती टाइम्स वेबसाइट में बतौर ट्रेनी खेल पत्रकारिता का पहला अनुभव हासिल किया। 2018 में स्पोर्ट्स कंटेंट राइटर के तौर पर ईटीवी से जुड़े। यहां पर करीब तीन साल काम करने के बाद इनसाइडस्पोर्ट्स से जुड़े। यहां पर एक साल तक रहे। उन्होंने 2022 में लाइव हिन्दुस्तान के साथ अपनी पारी की शुरुआत की थी। खेल की बारीकियों को समझने और उन्हें पाठकों तक रोचक अंदाज में पहुंचाने में उन्हें महारत हासिल है।
शैक्षणिक पृष्ठभूमि : हिमांशु ने अपनी पत्रकारिता की पढ़ाई देश के प्रतिष्ठित संस्थान आईएमएस (नोएडा) से पूरी की है। खेल के प्रति उनके जुनून ने उन्हें करियर की शुरुआत में ही खेल पत्रकारिता की ओर प्रेरित किया। उन्होंने 2017 में 'पंचायती टाइम्स' वेबसाइट में बतौर ट्रेनी अपने करियर का पहला कदम रखा, जहां उन्होंने खेल रिपोर्टिंग की बुनियादी बारीकियां सीखीं।
खेल विश्लेषण एवं रिपोर्टिंग
लाइव मैच कवरेज और डेटा विश्लेषण
खिलाड़ियों के एक्सक्लूसिव इंटरव्यू और प्रोफाइल
डिजिटल स्पोर्ट्स कंटेंट स्ट्रेटजी
लेटेस्ट Hindi News , बॉलीवुड न्यूज, बिजनेस न्यूज, टेक , ऑटो, करियर , और राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।