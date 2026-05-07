2028 से IPL में बढ़ सकती है मैचों की संख्या, IPL अध्यक्ष अरुण सिंह धूमल ने दिया बड़ा हिंट
इंडियन प्रीमियर लीग के अध्यक्ष अरुण सिंह धूमल ने कहा है कि अगर 2027 के द्विपक्षीय चक्र के बाद एक बड़ी विंडो मिलती है, तो 2028 से आईपीएल में मैचों की संख्या 74 की जगह 94 तक बढ़ सकता है।
इंडियन प्रीमियर लीग के अध्यक्ष अरुण सिंह धूमल ने कहा कि बीसीसीआई नए मीडिया अधिक चक्र में मौजूदा 10 टीम के साथ और अधिक मैच के लिए जोर देगा। वर्ष 2027 तक चलने वाले मौजूदा चक्र में मुकाबलों की संख्या 94 होने की उम्मीद थी। हालांकि अंतरराष्ट्रीय कैलेंडर ने मैच के मामले में आईपीएल के विस्तार की अनुमति नहीं दी। आईपीएल अगले मीडिया राइट्स चक्र में बड़े संरचनात्मक बदलाव के लिए तैयार है। वर्तमान 74 मैचों से सीधे 94 मैचों तक जाने का प्रस्ताव इसलिए लाया जा रहा है ताकि हर टीम एक-दूसरे से दो बार भिड़ सके। लीग की शुरुआत में टूर्नामेंट में आठ टीमें थी, तो डबल राउंड-रॉबिन फॉर्मेट काफी लोकप्रिय था, लेकिन 10 टीमें शामिल होने के बाद इसे छोड़ना पड़ा था ताकि टूर्नामेंट बहुत लंबा न खिंच जाए।
94 करने के लिए एक बड़ी विंडो की तलाश
इंडियन प्रीमियर लीग के अध्यक्ष अरुण सिंह धूमल ने कहा, ''मौजूदा टीम के साथ हम केवल मैच की संख्या बढ़ा सकते हैं। इसलिए अभी टीम की संख्या बढ़ाना समझदारी नहीं है।'' धूमल ने कहा, ''क्योंकि अगर हमें बराबर संख्या में अपने और विरोधी के मैदान पर मैच खेलने हैं तो हम 74 से बढ़कर 94 तक जा सकते हैं।'' उन्होंने कहा, ''यह सबसे अच्छी स्थिति होगी। लेकिन 2027 तक द्विपक्षीय श्रृंखलाएं तय हैं और हमें मैच की संख्या 74 से बढ़ाकर 94 करने के लिए एक बड़ी विंडो (टूर्नामेंट के आयोजन का समय) की जरूरत होगी इसलिए हम 2027 के द्विपक्षीय चक्र के बाद एक बड़ी विंडो की तलाश में हैं। अगर हमें वह मिल जाती है तो निश्चित रूप से हम 94 मैच करवाने की कोशिश करेंगे।''
बेंगलुरु और राजस्थान रॉयल्स दोनों के लिए हाल में नए निवेशकों ने लगभग दो अरब डॉलर की बोली लगाई। टीम की बिक्री बीसीसीआई की मंजूरी पर निर्भर करती है। धूमल ने कहा कि आईपीएल ब्रांड ने पिछले 18 साल में अपने सभी हितधारकों के लिए निवेश पर रिटर्न के मामले में कमाल कर दिया है। धूमल ने कहा, ''यह निश्चित रूप से इस लीग की ताकत को दिखाता है जो हर गुजरते सत्र के साथ बढ़ रही है। अभी सिर्फ 18 साल ही हुए हैं और हमने देखा है कि इसने हमारे सभी साझेदारों के लिए क्या किया है।'' उन्होंने कहा, ''हम उनमें से प्रत्येक के लिए बहुत खुश हैं। आईपीएल जैसी कोई दूसरी लीग नहीं है और इसीलिए आईपीएल आजादी के बाद का नंबर एक 'मेक इन इंडिया' ब्रांड है। निश्चित रूप से हम दस्तावेजों की जांच करेंगे और यह सुनिश्चित करने के लिए सभी जरूरी जांच करेंगे कि अपनाई गई प्रक्रिया निष्पक्ष और पारदर्शी हो।''
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हिंमांशु सिंह पिछले 6 वर्षों से खेल पत्रकारिता में सक्रिय हैं और वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान में स्पोर्ट्स सेक्शन के कंटेंट प्रोड्यूसर के रूप में कार्यरत हैं।
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