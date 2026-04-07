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KKR vs PBKS मैच रद्द, क्या फैंस को मिलेगा टिकटों का रिफंड? जानिए क्या कहते हैं नियम

Apr 07, 2026 07:53 am ISTVikash Gaur लाइव हिन्दुस्तान, नई दिल्ली
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IPL Ticket Refund rules: कोलकाता वर्सेस पंजाब मैच बारिश के कारण रद्द कर दिया गया। ऐसे में क्या फैंस को टिकट का रिफंड मिलेगा या फिर नहीं? इसके बारे में आप विस्तार से जान लीजिए कि नियम क्या कहते हैं?

KKR vs PBKS मैच रद्द, क्या फैंस को मिलेगा टिकटों का रिफंड? जानिए क्या कहते हैं नियम

IPL 2026 का 12वां लीग मैच कोलकाता नाइट राइडर्स और पंजाब किंग्स के बीच कोलकाता के ईडन गार्डेंस में खेला जा रहा था। मैच अपने निर्धारित समय पर शुरू हुआ, लेकिन 3.4 ओवर के बाद मैच को रोकना पड़ा। बारिश की वजह से मैच में बाधा आई और फिर मैच शुरू ही नहीं हो सका। करीब 11 बजे जाकर ये फैसला हुआ कि अब ये मैच आयोजित नहीं होगा। इस मैच को रद्द कर दिया गया। एक-एक पॉइंट दोनों टीमों को दो दिया गया, लेकिन सवाल यह है कि उन फैंस का क्या होगा, जिन्होंने भारी भरकम राशि में टिकट खरीदे थे और उन्हें देर रात तक मैच देखने का मौका नहीं मिला? इसका जवाब आपको इस स्टोरी में मिलने वाला है कि क्या आपको IPL टिकट का रिफंड मिलेगा या नहीं?

आपकी जानकारी के लिए बता दें, आईपीएल की टिकटों को लेकर कुछ टर्म्स एंड कंडीशन्स हैं। अगर कोई मैच बिना गेंद फेंके रद्द या फिर कैंसिल होता है तो फैंस को पूरा रिफंड मिलेगा। हालांकि, कुछ फीस उसमें से काटी जाएगी, जो कि कुछ ही फीसदी होगी। इसे एडमिनिस्ट्रेटिव फीस कहा जाता है। फैंस को टिकट की कीमत का 80 से 90 फीसदी तक का रिफंड आराम से मिल जाता है, लेकिन अब सवाल ये है कि इस मैच में कुछ ओवर हो गए थे तो क्या फैंस को रिफंड मिलेगा?

IPL 2026 News in Hindi - आईपीएल 2026 न्यूज़,आईपीएल समाचार
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केकेआर वर्सेस पीबीकेएस मैच में 4 ओवर से भी कम का खेल हुआ है। ऐसे में सभी दर्शक फुल रिफंड के हकदार हैं। हालांकि, टिकट का कुछ फीसदी हिस्सा काटकर ही उन्हें दिया जाएगा। अभी तक आधिकारिक तौर पर आईपीएल या फिर केकेआर की ओर से टिकट रिफंड पर कोई जानकारी नहीं दी गई है, लेकिन अभी तक आईपीएल में जो होता रहा है, उसे देखें तो फैंस को घबराने की जरूरत नहीं है। मैच आयोजित नहीं होने पर उनको पूरा पैसा रिफंड मिल जाएगा, जो उन्होंने टिकट खरीदने में लगाया है।

7 से 10 दिन के भीतर आपको कोलकाता वर्सेस पंजाब मैच की टिकट का रिफंड मिलने की संभावना है। बीसीसीआई फैंस का ख्याल रखती है और ऐसे में जब मैच का नतीजा ही नहीं निकला और मैच 5 ओवर भी नहीं खेला जा सका तो फैंस का टिकट रिफंड बनता है। बीते सालों में ऐसा होता आया है और इस सीजन भी अगर आगे कोई मैच रद्द होता या कैंसल होता है तो फैंस रिफंड हासिल कर पाएंगे।

Vikash Gaur

लेखक के बारे में

Vikash Gaur

विकाश गौड़: डिप्टी चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर कम असिस्टेंट मैनेजर, स्पोर्ट्स


संक्षिप्त विवरण:

विकाश गौड़ पिछले 8 वर्षों से हिंदी डिजिटल पत्रकारिता में सक्रिय हैं और वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) के स्पोर्ट्स सेक्शन में डिप्टी चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर (असिस्टेंट मैनेजर) के रूप में अपनी सेवाएं दे रहे हैं।


विस्तृत बायो:

परिचय और अनुभव: विकाश गौड़ भारतीय डिजिटल स्पोर्ट्स मीडिया का एक उभरता हुआ चेहरा हैं। लगभग 8 वर्षों के अनुभव के साथ, विकाश ने डिजिटल पत्रकारिता की बारीकियों को जमीन से समझा है। 2016 में अपने करियर की शुरुआत करने वाले विकाश ने डिजिटल-फर्स्ट अप्रोच के साथ खेल पत्रकारिता में अपनी एक अलग पहचान बनाई है। जनवरी 2021 से वह 'लाइव हिन्दुस्तान' की स्पोर्ट्स टीम के मुख्य स्तंभ बने हुए हैं, जहां वह कंटेंट प्लानिंग और स्पोर्ट्स कवरेज का नेतृत्व करते हैं।


करियर का सफर:
मंगलायतन विश्वविद्यालय, अलीगढ़ से पत्रकारिता का ककहरा सीखने के बाद विकाश का सफर 'खबर नॉन स्टॉप' से शुरू हुआ था, जो अब देश के प्रतिष्ठित मीडिया घरानों तक फैला हुआ है। उन्होंने पत्रिका समूह की वेबसाइट 'कैच न्यूज' में खेल की खबरों की तकनीकी समझ विकसित की। इसके बाद 'डेली हंट' में वीडियो प्रोड्यूसर के तौर पर काम करते हुए उन्होंने विजुअल स्टोरीटेलिंग के गुर सीखे। 'दैनिक जागरण' की वेबसाइट में करीब ढाई साल तक खेल डेस्क पर अपनी धार तेज करने के बाद, उन्होंने लाइव हिन्दुस्तान का रुख किया, जहां वे बीते 4 साल से चौके-छक्के लगा रहे हैं। इंटर्न के तौर पर प्रिंट की समझ हासिल कर चुके विकाश गौड़ के पास अब डिजिटल की अच्छी समझ है और वे ट्रेंड को बखूबी फॉलो करते हैं।


खेल जगत की कवरेज और विशेषज्ञता:
अपने अब तक के करियर में विकाश ने दुनिया के कई बड़े खेल आयोजनों को डेस्क और फील्ड पर रहकर कवर किया है। उनकी विशेषज्ञता केवल क्रिकेट तक सीमित नहीं है, बल्कि वह मल्टी-स्पोर्ट्स इवेंट्स की भी गहरी समझ रखते हैं। उन्होंने निम्नलिखित प्रमुख आयोजनों का व्यापक विश्लेषण और रिपोर्टिंग की है:


क्रिकेट:आईसीसी क्रिकेट विश्व कप, आईपीएल और द्विपक्षीय सीरीज।


ग्लोबल इवेंट्स: ओलंपिक गेम्स, राष्ट्रमंडल खेल और एशियाई खेल


पत्रकारिता का दृष्टिकोण:
विकाश का मानना है कि खेल पत्रकारिता केवल स्कोर बताने तक सीमित नहीं है, बल्कि यह खिलाड़ियों के संघर्ष, खेल की रणनीति और डेटा के पीछे छिपी कहानी को पाठकों तक पहुंचाने का माध्यम है। लाइव हिन्दुस्तान में अपनी भूमिका में वह सुनिश्चित करते हैं कि खेल की खबरें सटीक, तेज और निष्पक्ष हों, जिससे पाठकों को एक संपूर्ण अनुभव मिल सके।


विशेषज्ञता:

क्रिकेट विश्लेषण एवं लाइव कवरेज
ओलंपिक एवं ग्लोबल स्पोर्ट्स इवेंट्स
इंटरव्यू एवं मीडिया इंटरैक्शन
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डिजिटल कंटेंट स्ट्रेटेजी एंड टीम मैनेजमेंट


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