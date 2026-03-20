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दुनिया की सबसे लोकप्रिय लीग IPL रैंकिंग में द हंड्रेड और SA20 से नीचे, देखें WCA की टॉप 10 में कौन कहां

Mar 20, 2026 03:55 pm ISTChandra Prakash Pandey लाइव हिन्दुस्तान, नई दिल्ली
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IPL भले ही दुनिया की सबसे लोकप्रिय क्रिकेट लीग हो लेकिन वर्ल्ड क्रिकेटर्स एसोसिएशन की तरफ से जारी रैंकिंग में वह द हंड्रेड और एसए20 से भी नीचे है। WCA ने इस हफ्ते दुनियाभर के पुरुषों के बड़े घरेलू क्रिकेट लीग की रैंकिंग जारी की है। 

दुनिया की सबसे लोकप्रिय लीग IPL रैंकिंग में द हंड्रेड और SA20 से नीचे, देखें WCA की टॉप 10 में कौन कहां

इंडियन प्रीमियर लीग भले ही दुनिया की सबसे लोकप्रिय क्रिकेट लीग हो लेकिन वर्ल्ड क्रिकेटर्स एसोसिएशन की तरफ से जारी रैंकिंग में वह द हंड्रेड और एसए20 से भी नीचे है। WCA ने इस हफ्ते दुनियाभर के पुरुषों के बड़े घरेलू लीग की रैंकिंग जारी की है। इसमें इंग्लैंड की 'द हंड्रेड' शीर्ष पर है तो दक्षिण अफ्रीका की लीग SA20 दूसरे स्थान पर है। आईपीएल को तीसरी रैंकिंग दी गई है। दावा है कि इस रैंकिंग को खिलाड़ियों की स्थिति, सुरक्षा और पेशेवर मानकों के आधार पर तय की गई है।

WCA की इस रैंकिंग में हर लीग को 100 अंक की ओवरऑल रेटिंग की कसौटी पर कसा गया है। इसमें प्लेयर कंडिशंस, प्रोटेक्शन और प्रोफेशनल स्टैंडर्ड को मानक बनाकर रेटिंग दी गई है। रैंकिंग को बनाने में सर्वे फीडबैक और खिलाड़ियों के बेनिफिट डेटा का भी इस्तेमाल किया गया है।

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WCA की रैंकिंग में इंडियन प्रीमियर लीग की बात करें तो उसे खिलाड़ियों के औसत पेमेंट और पेमेंट की विश्वसनीयता के मानकों पर पूरे अंक मिले हैं। आईपीएल दुनिया की सबसे अमीर क्रिकेट लीग है तो ये स्वाभाविक ही है। हालांकि खिलाड़ियों के अधिकार और उनके प्रोटेक्शन के मानकों जैसे कई श्रेणियों में आईपीएल को कम अंक मिले हैं।

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रैंकिंग में आईपीएल को कुल 100 में से 62.6 अंक मिले हैं। रैंकिंग में शीर्ष पर मौजूद द हंड्रेड को सबसे ज्यादा 75.2 अंक मिले हैं जबकि दूसरे नंबर पर मौजूद SA20 को 68 अंक मिले हैं। ऑस्ट्रेलिया की क्रिकेट लीग BBL 62.5 अंक के साथ चौथे और पाकिस्तान की लीग PSL 48 अंक के साथ पांचवें पायदान पर है। बांग्लादेश की क्रिकेट लीग BPL 22.6 अंक के साथ रैंकिंग में दसवें पायदान पर है।

डब्लूसीए रैंकिंग (AI से तैयार इन्फोग्राफ)

WCA के चीफ एग्जीक्यूटिव टॉम मोफट ने कहा कि डोमेस्टिक लीग के बूम ने क्रिकेट को बढ़ने में मदद की है लेकिन इसमें अभी भी सुधार की काफी गुंजाइश है। मोफट ने कहा, ‘डोमेस्टिक लीग्स का उभार खेल के लिए बहुत ही सकारात्मक है लेकिन इसमें और बेहतर होने की गुंजाइश है। हम चाहते हैं कि हर मान्यताप्राप्त लीग सफल हों और उसमें लोगों को सही तरह की सुरक्षा और मानक मिलें।’

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WCA रैंकिंग में दुनिया की टॉप 10 क्रिकेट लीग

1. द हंड्रेड- 75.2 अंक

2. SA20 - 68.0 अंक

3. IPL- 62.6 अंक

4. BBL- 62.5 अंक

5. PSL- 48.0 अंक

6. MLC- 43.0 अंक

7. ILT20- 39.1 अंक

8. CPL- 38.9 अंक

9. अबू धाबी टी10- 30.1 अंक

10- BPL- 22.6 अंक

Chandra Prakash Pandey

लेखक के बारे में

Chandra Prakash Pandey

चन्द्र प्रकाश पाण्डेय, असिस्टेंट एडिटर

चन्द्र प्रकाश पाण्डेय वर्तमान में लाइव हिंदुस्तान में स्पोर्ट्स सेक्शन के इंचार्ज के रूप में कार्यरत हैं। टीवी और डिजिटल पत्रकारिता में करीब दो दशक का अनुभव रखने वाले चन्द्र प्रकाश को जटिल विषयों का सरल विश्लेषण करने में महारत हासिल है। बचपन में न्यूज के प्रति ऐसा प्रेम हुआ कि रात में रेडियो पर न्यूज बुलेटिन के दौरान पढ़ाई-लिखाई का अभिनय करते लेकिन कान और दिल-दिमाग ध्वनि तरंगों पर अटका रहता। तब क्या पता था कि आगे चलकर न्यूज की दुनिया में ही रचना-बसना है। रेडियो में कभी काम तो नहीं किया लेकिन उस विधा के कुछ दिग्गज प्रसारकों संग टीवी न्यूज की दुनिया में कदमताल जरूर किया। चन्द्र प्रकाश पाण्डेय ने टीवी पत्रकारिता से शुरुआत की। पेशे में पहला दशक टीवी न्यूज के ही नाम रहा जहां उन्होंने 'न्यूज24', 'श्री न्यूज', 'फोकस न्यूज', 'न्यूज वर्ल्ड इंडिया' और भोजपुरी न्यूज चैनल 'हमार टीवी' में अलग-अलग समय पर अलग-अलग भूमिकाएं निभाई। इस दौरान डेली न्यूज शो के साथ-साथ 'विनोद दुआ लाइव: आजाद आवाज' जैसे कुछ स्पेशल शो के लिए भी लेखन किया। अगस्त 2016 में उन्होंने 'नवभारत टाइम्स' के साथ डिजिटल जर्नलिज्म की दुनिया में कदम रखा। NBT में उन्होंने नेशनल, इंटरनेशनल, पॉलिटिक्स, जियोपॉलिटिक्स, क्राइम, स्पोर्ट्स, कोर्ट से जुड़ी खबरों का लेखन-संपादन किया। इस दौरान उन्होंने लोकसभा और विधानसभा चुनावों समेत महत्वपूर्ण विषयों पर कई स्पेशल सीरीज भी लिखी जिनमें लीगल न्यूज एक्सप्लेनर्स 'हक की बात' की एक लंबी श्रृंखला भी शामिल है। मार्च 2025 से वह लाइव हिंदुस्तान में शब्दाक्षरों के चौके-छक्के जड़ रहे हैं।

चन्द्र प्रकाश पाण्डेय मूल रूप से यूपी के देवरिया के रहने वाले हैं। गांव की मिट्टी में पलते-बढ़ते, खेत-खलिहान में खेलते-कूदते इंटरमीडिएट तक की पढ़ाई की। उसके बाद मैथमेटिक्स का छात्र 'राजनीति कला है या विज्ञान?' में उलझ गया। बी.ए. और बी. एड. की पढ़ाई के बाद पत्रकारिता की ओर रुझान बढ़ा और मॉस कम्यूनिकेशंस में मास्टर्स किया। अभी भी सीखने-समझने का सतत क्रम जारी है।

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