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IPL है बिजनेस, फैंस देखना चाहते हैं सिर्फ चौके-छक्के; SRH के कोच ने बताया टूर्नामेंट का काला सच

Apr 30, 2026 11:14 am ISTVikash Gaur लाइव हिन्दुस्तान, नई दिल्ली
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श्रीलंका के पूर्व स्पिनर मुथैया मुरलीधरन ने माना है कि अगर अच्छे विकेट बनना शुरू होंगे तो दर्शक बोर हो जाएंगे और ऐसे में बिजनेस के लिहाज से नुकसान होगा। यही कारण है कि वे चौके और छक्के देखने के आदी हो चुके हैं। 

IPL है बिजनेस, फैंस देखना चाहते हैं सिर्फ चौके-छक्के; SRH के कोच ने बताया टूर्नामेंट का काला सच

IPL में रिकॉर्ड पर रिकॉर्ड टूट रहे हैं, लेकिन सिर्फ बल्लेबाजी में। 265 रन 7 गेंद शेष रहते चेज हो जाते हैं। पांच बार की आईपीएल चैंपियन मुंबई इंडियंस जसप्रीत बुमराह, ट्रेंट बोल्ड और हार्दिक पांड्या जैसे गेंदबाज के रहते हुए 243 रन डिफेंड नहीं कर पाती है। आखिरकार आईपीएल में ये हो क्या रहा है? इस पर सनराइजर्स हैदराबाद के स्पिन बॉलिंग कोच और पूर्व महान श्रीलंकाई स्पिनर मुथैया मुरलीधरन ने बयान दिया है कि कहा है कि गेंदबाजों को यह स्वीकार करना होगा कि उन पर मार पड़ने वाली है, क्योंकि गेम की मांग ही ऐसी है।

एमआई वर्सेस एसआरएच मैच के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस में मुथैया मुरलीधरन ने कहा, "एक बॉलर के लिए यह बहुत मुश्किल है, क्योंकि आजकल, हर टीम में, सिर्फ हमारी (SRH) ही नहीं, एक ओपनिंग जोड़ी होती है जिसे आउट होने की परवाह नहीं होती, वे बस बॉलिंग के पीछे पड़ जाते हैं। जब हम खेलते थे तो छह ओवर में एक विकेट खोने पर 40 से 50 रन अच्छा स्कोर होता था, अब एवरेज 70 से 80 है।" मुरलीधरन ने माना है कि युवा खिलाड़ियों ने गेंदबाजों का काम और मुश्किल कर दिया है। वे बेखौफ बल्लेबाजी कर रहे हैं। सलिल अरोड़ा ने जसप्रीत बुमराह को नो लुक सिक्स जड़ा था। इसका भी उदाहरण उन्होंने दिया।

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मुरलीधरन ने कहा, "एक अच्छे बॉलर पर भी छक्का पड़ता है, यहां तक ​​कि बुमराह भी एक या दो बॉल पर छक्का खाते हैं। अभिषेक शर्मा, जिस तरह से वह हिट करते हैं, वह अविश्वसनीय है, लेकिन जब एक नया लड़का सलिल छक्का मारता है, तो यह अविश्वसनीय होता है - आपको नहीं लगता कि बुमराह जैसी काबिलियत वाला कोई आता है और एक युवा लड़का उनकी गेंद पर छक्का मारेगा, क्योंकि वह सोचेगा कि मैं बुमराह से कैसे बचूंगा, लेकिन आजकल, ऐसा नहीं है। यह इस बारे में है कि मैं छक्का कैसे मारूंगा - यही उनका तरीका है। कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ गया है, क्योंकि लोगों ने दिखाया है कि मॉडर्न गेम खेलने का यही तरीका है और युवा इसे फॉलो कर रहे हैं।"

पूर्व महान स्पिनर ने आगे कहा, "ऐसे में, बॉलर्स के लिए, कहने को ज़्यादा कुछ नहीं है; उन्हें बहुत प्रैक्टिस करनी होगी और जितना हो सके एक्यूरेट होना होगा। अपने दिन पर, आप अच्छा कर सकते हैं, भले ही आप कभी-कभी अच्छा करते हों, लेकिन विकेट और कंडीशंस की वजह से आपको नुकसान उठाना पड़ता है।" वह मानते हैं कि स्पिन आज भी कारगर है, लेकिन जमीनी स्तर पर इसे तराशा नहीं जा रहा। वे गेंदबाज नहीं निकलकर आ रहे हैं, जो वास्तव में गेंद को टर्न करा सकते हैं।

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मुरलीधरन ने कहा, "अब बॉलर इस टूर्नामेंट से वापस आएंगे, और सोचेंगे कि हम कैसे बल्लेबाज को रोक सकते हैं। वे कुछ नया करेंगे और बैट्समैन कुछ और ढूंढ लेंगे - मॉडर्न क्रिकेटर इसी तरह आगे बढ़ रहे हैं। स्पिनर सिर्फ़ तेज़ बॉलिंग करने की कोशिश करते हैं, और बॉल को स्पिन करने की कोशिश नहीं करते, क्योंकि उन्हें कम उम्र से ही यह काबिलियत नहीं मिल रही है, आप अंडर-19 में आकर बॉल को स्पिन करने की कोशिश नहीं कर सकते, क्योंकि उनकी मसल मेमोरी पहले से ही होती है, इसलिए आप वह नहीं कर सकते। इसलिए जब आप 10, 11, 12 साल के होते हैं, तो स्पिन करने की कोशिश करें - हमें बैट को हराने के लिए स्पिन करने की जरूरत होती है, लेकिन अगर आप स्पिन नहीं कर सकते, तो आप ट्रेनिंग में देखते हैं, बैट्समैन कैसे थ्रोडाउन का सामना करते हैं और छक्के मारते हैं। तो ऐसा लगता है कि एक थ्रोडाउन बॉलर आपको बॉलिंग कर रहा है और बैट्समैन लाइन में आकर हिट कर रहे हैं।"

फैंस को चौके-छक्के पसंद हैं

आईपीएल में बैट और बॉल का बैलेंस कैसे हो सकता है? इसके जवाब में मुरलीधरन ने इस फॉर्मेट की कमर्शियल और एंटरटेनमेंट की जरूरतों की ओर इशारा किया। उन्होंने आगे कहा, "मुझे नहीं लगता कि जब बॉल हर जगह बाउंड्री के ऊपर से जा रही है, तो बाउंड्री को लंबा कर देने से चीजें बदल जाएंगी। मुझे लगता है कि अगर हम फेयर विकेट देंगे, तो दर्शक कहेंगे कि यह बोरिंग हो गया है, क्योंकि T20 के फॉलोअर्स एंटरटेनमेंट चाहते हैं, इसलिए वे चौके और छक्के देखना चाहते हैं। इसीलिए टूर्नामेंट इस तरह बनाया गया है - एक एक्स्ट्रा प्लेयर आकर बैटिंग (इम्पैक्ट प्लेयर) करे। यह इस समय एक बड़ा बिज़नेस है, स्पॉन्सर और सब कुछ, इसलिए आप स्पॉन्सर और लोगों की दिलचस्पी खो देंगे (अगर आप इसे बदलते हैं)।" हालांकि, उन्होंने माना है कि गेंदबाज समझ जाएंगे। उन्होंने कहा, "मुझे लगता है कि यह चलता रहेगा, लेकिन कुछ समय बाद, बॉलर खुद को इसमें ढालने की कोशिश करेंगे, इसमें थोड़ा समय लगेगा।"

Vikash Gaur

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विकाश गौड़: डिप्टी चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर कम असिस्टेंट मैनेजर, स्पोर्ट्स


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विकाश गौड़ पिछले 8 वर्षों से हिंदी डिजिटल पत्रकारिता में सक्रिय हैं और वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) के स्पोर्ट्स सेक्शन में डिप्टी चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर (असिस्टेंट मैनेजर) के रूप में अपनी सेवाएं दे रहे हैं।


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परिचय और अनुभव: विकाश गौड़ भारतीय डिजिटल स्पोर्ट्स मीडिया का एक उभरता हुआ चेहरा हैं। लगभग 8 वर्षों के अनुभव के साथ, विकाश ने डिजिटल पत्रकारिता की बारीकियों को जमीन से समझा है। 2016 में अपने करियर की शुरुआत करने वाले विकाश ने डिजिटल-फर्स्ट अप्रोच के साथ खेल पत्रकारिता में अपनी एक अलग पहचान बनाई है। जनवरी 2021 से वह 'लाइव हिन्दुस्तान' की स्पोर्ट्स टीम के मुख्य स्तंभ बने हुए हैं, जहां वह कंटेंट प्लानिंग और स्पोर्ट्स कवरेज का नेतृत्व करते हैं।


करियर का सफर:
मंगलायतन विश्वविद्यालय, अलीगढ़ से पत्रकारिता का ककहरा सीखने के बाद विकाश का सफर 'खबर नॉन स्टॉप' से शुरू हुआ था, जो अब देश के प्रतिष्ठित मीडिया घरानों तक फैला हुआ है। उन्होंने पत्रिका समूह की वेबसाइट 'कैच न्यूज' में खेल की खबरों की तकनीकी समझ विकसित की। इसके बाद 'डेली हंट' में वीडियो प्रोड्यूसर के तौर पर काम करते हुए उन्होंने विजुअल स्टोरीटेलिंग के गुर सीखे। 'दैनिक जागरण' की वेबसाइट में करीब ढाई साल तक खेल डेस्क पर अपनी धार तेज करने के बाद, उन्होंने लाइव हिन्दुस्तान का रुख किया, जहां वे बीते 4 साल से चौके-छक्के लगा रहे हैं। इंटर्न के तौर पर प्रिंट की समझ हासिल कर चुके विकाश गौड़ के पास अब डिजिटल की अच्छी समझ है और वे ट्रेंड को बखूबी फॉलो करते हैं।


खेल जगत की कवरेज और विशेषज्ञता:
अपने अब तक के करियर में विकाश ने दुनिया के कई बड़े खेल आयोजनों को डेस्क और फील्ड पर रहकर कवर किया है। उनकी विशेषज्ञता केवल क्रिकेट तक सीमित नहीं है, बल्कि वह मल्टी-स्पोर्ट्स इवेंट्स की भी गहरी समझ रखते हैं। उन्होंने निम्नलिखित प्रमुख आयोजनों का व्यापक विश्लेषण और रिपोर्टिंग की है:


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ग्लोबल इवेंट्स: ओलंपिक गेम्स, राष्ट्रमंडल खेल और एशियाई खेल


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