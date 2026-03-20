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राजस्थान रॉयल्स को भी RCB के करीब कीमत मिलने की आस, ठुकरा दिया 16000 करोड़ रुपये का ऑफर

Mar 20, 2026 10:53 am ISTChandra Prakash Pandey लाइव हिन्दुस्तान, नई दिल्ली
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आईपीएल फ्रेंचाइजी राजस्थान रॉयल्स के बिकने की प्रक्रिया अभी शुरुआती चरण में है। इस बीच एक मीडिया रिपोर्ट में दावा किया गया है कि फ्रेंचाइजी ने एक पार्टी की तरफ से 1.7 अरब डॉलर यानी करीब 16000 करोड़ रुपये के ऑफर को ठुकरा दिया है।

राजस्थान रॉयल्स को भी RCB के करीब कीमत मिलने की आस, ठुकरा दिया 16000 करोड़ रुपये का ऑफर

इंडियन प्रीमियर लीग यानी आईपीएल की दो फ्रेंचाइजी बिकने की प्रक्रिया में है। ये हैं- रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु (RCB) और राजस्थान रॉयल्स (RR)। आरसीबी के बिकने की प्रक्रिया तो अब आखिरी चरण में है और अब उसे खरीदने की रेस में सिर्फ दो पार्टियां ही बची हैं लेकिन राजस्थान रॉयल्स के बिकने की प्रक्रिया अभी शुरुआती चरण में है। इस बीच एक मीडिया रिपोर्ट में दावा किया गया है कि फ्रेंचाइजी ने एक पार्टी की तरफ से 1.7 अरब डॉलर यानी करीब 16000 करोड़ रुपये के ऑफर को ठुकरा दिया है।

एनडीटीवी ने अपनी रिपोर्ट में सूत्रों के हवाले से बताया है कि कोलंबिया पैसिफिक कैपिटल पार्टनर्स कंसोर्टियम ने RR को खरीदने के लिए 1.7 अरब डॉलर की बोली लगाई थी। फ्रेंचाइजी ने इसे खारिज कर दिया है। जाहिर है RR के मौजूदा मालिक और ज्यादा कीमत चाहते हैं।

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CPCP कंसोर्टियम में अमेरिका और कनाडा में सक्रिय इन्वेस्टमेंट बैंकिंग और प्राइवेट इक्विटी फर्म है। कंसोर्टियम की कमान उसके संस्थापक साझेदारों निशा सचदेवा और देबजीत गुप्ता के हाथ में है। आरआर को खरीदने के लिए कंसोर्टियम काफी गंभीर है क्योंकि रिपोर्ट के मुताबिक उसने 2 हफ्ते के भीतर फुल पेमेंट की पेशकश की थी।

राजस्थान रॉयल्स के बोर्ड ने इस ऑफर को ठुकरा दिया। रिपोर्ट में सूत्रों के हवाले से कहा गया है कि ऑफर ठुकराने के पीछे वैल्यूएशन एक महत्वपूर्ण फैक्टर था। राजस्थान रॉयल्स फ्रेंचाइजी का नेतृत्व इमर्जिंग मीडिया वेंचर्स के मनोज बडाले के हाथ में है जिनके पास 65 फीसदी हिस्सेदारी है। इसके अलावा रेडबर्ड कैपिटल भी इसमें माइनॉरिटी स्टेकहोल्डर है।

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1.7 अरब डॉलर की पेशकश ठुकराने से साफ संकेत मिलता है कि राजस्थान रॉयल्स के ओनर अपनी फ्रेंचाइजी के लिए आरसीबी की तरह ही 2 अरब डॉलर के आसपास कीमत चाहते हैं। रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु का स्वामित्व रखने वाली डियाजियो ने फ्रेंचाइजी की वैल्यू 2 अरब डॉलर यानी करीब 18488 करोड़ रुपये रखी है। आरसीबी को खरीदने की होड़ में कम से कम 5 पार्टियां शामिल थीं। इंडियन एक्सप्रेस की एक रिपोर्ट के मुताबिक मैनचेस्टर यूनाइटेड के मालिक अमेरिकी ग्लेजर फैमिली और सीरम इंस्टिट्यूट के सीईओ अदार पूनावाला आरसीबी के लिए अधिकतम 1.8 अरब डॉलर देने के लिए तैयार थे।

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आरसीबी को खरीदने की होड़ में अब सिर्फ दो पार्टियां बची हैं- स्वीडन की इक्विटी फर्म EQT और अलग-अलग ग्रुपों की एक कंसोर्टियम। डियाजियो ने पिछले साल आरसीबी को बेचने का फैसला किया था और संयोग से टीम ने पिछले साल ही आईपीएल खिताब का 18 साल से चला आ रहा सूखा खत्म किया था। डियाजियो ने बोलियों की स्वीकार करने की आखिरी तारीख 31 मार्च 2026 को मुकर्रर किया था। फ्रेंचाइजी के बिकने की प्रक्रिया में अभी करीब 45 से 90 दिन लग सकते हैं। उसके बाद RCB औपचारिक तौर पर बीसीसीआई को इसके बारे में सूचना देगी।

Chandra Prakash Pandey

लेखक के बारे में

Chandra Prakash Pandey

चन्द्र प्रकाश पाण्डेय, असिस्टेंट एडिटर

चन्द्र प्रकाश पाण्डेय वर्तमान में लाइव हिंदुस्तान में स्पोर्ट्स सेक्शन के इंचार्ज के रूप में कार्यरत हैं। टीवी और डिजिटल पत्रकारिता में करीब दो दशक का अनुभव रखने वाले चन्द्र प्रकाश को जटिल विषयों का सरल विश्लेषण करने में महारत हासिल है। बचपन में न्यूज के प्रति ऐसा प्रेम हुआ कि रात में रेडियो पर न्यूज बुलेटिन के दौरान पढ़ाई-लिखाई का अभिनय करते लेकिन कान और दिल-दिमाग ध्वनि तरंगों पर अटका रहता। तब क्या पता था कि आगे चलकर न्यूज की दुनिया में ही रचना-बसना है। रेडियो में कभी काम तो नहीं किया लेकिन उस विधा के कुछ दिग्गज प्रसारकों संग टीवी न्यूज की दुनिया में कदमताल जरूर किया। चन्द्र प्रकाश पाण्डेय ने टीवी पत्रकारिता से शुरुआत की। पेशे में पहला दशक टीवी न्यूज के ही नाम रहा जहां उन्होंने 'न्यूज24', 'श्री न्यूज', 'फोकस न्यूज', 'न्यूज वर्ल्ड इंडिया' और भोजपुरी न्यूज चैनल 'हमार टीवी' में अलग-अलग समय पर अलग-अलग भूमिकाएं निभाई। इस दौरान डेली न्यूज शो के साथ-साथ 'विनोद दुआ लाइव: आजाद आवाज' जैसे कुछ स्पेशल शो के लिए भी लेखन किया। अगस्त 2016 में उन्होंने 'नवभारत टाइम्स' के साथ डिजिटल जर्नलिज्म की दुनिया में कदम रखा। NBT में उन्होंने नेशनल, इंटरनेशनल, पॉलिटिक्स, जियोपॉलिटिक्स, क्राइम, स्पोर्ट्स, कोर्ट से जुड़ी खबरों का लेखन-संपादन किया। इस दौरान उन्होंने लोकसभा और विधानसभा चुनावों समेत महत्वपूर्ण विषयों पर कई स्पेशल सीरीज भी लिखी जिनमें लीगल न्यूज एक्सप्लेनर्स 'हक की बात' की एक लंबी श्रृंखला भी शामिल है। मार्च 2025 से वह लाइव हिंदुस्तान में शब्दाक्षरों के चौके-छक्के जड़ रहे हैं।

चन्द्र प्रकाश पाण्डेय मूल रूप से यूपी के देवरिया के रहने वाले हैं। गांव की मिट्टी में पलते-बढ़ते, खेत-खलिहान में खेलते-कूदते इंटरमीडिएट तक की पढ़ाई की। उसके बाद मैथमेटिक्स का छात्र 'राजनीति कला है या विज्ञान?' में उलझ गया। बी.ए. और बी. एड. की पढ़ाई के बाद पत्रकारिता की ओर रुझान बढ़ा और मॉस कम्यूनिकेशंस में मास्टर्स किया। अभी भी सीखने-समझने का सतत क्रम जारी है।

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