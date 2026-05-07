अब अपनी गर्लफ्रेंड्स को टीम होटलों में नहीं ले जा सकेंगे IPL के क्रिकेटर? BCCI सचिव ने दिया बयान
आईपीएल 2026 के जारी सीजन के दौरान भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड यानी बीसीसीआई ने खिलाड़ियों के ट्रैविलिंग और होटल रूम में ठहरने से जुड़ा बड़ा ऐक्शन ले सकता है। बीसीसीआई के सचिव ने जानकारी दी है कि इस सीजन आईपीएल में कुछ अनियमितताएं देखी गई हैं, जिसको देखते हुए एडवाइजरी जारी की जाएगी।
आईपीएल के जारी सीजन के दौरान भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड यानी बीसीसीआई खिलाड़ियों के ट्रैविलिंग और होटल रूम में ठहरने से जुड़ा बड़ा ऐक्शन ले सकता है। बीसीसीआई के सचिव ने जानकारी दी है कि इस सीजन आईपीएल में कुछ अनियमितताएं देखी गई हैं, जिसको मद्देनजर रखते हुए एडवाइजरी जारी की जाएगी और निर्धारित प्रोटोकॉल का पालन ना करने पर उचित कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने सीधे शब्दों में कहा कि खिलाड़ियों के साथ देखा गया है कि कुछ ऐसे व्यक्ति भी टीम बसों ट्रैविलिंग करते और टीम होटलों में ठहरते हैं, जो अनधिकृत हैं। ऐसे लोग अब खिलाड़ियों के साथ टीम होटल में रह सकेंगे या नहीं इसको लेकर बोर्ड ऐक्शन लेगा।
BCCI सचिव ने कहा हम एडवाइजरी जारी करेंगे
न्यूज एजेंसी IANS के अनुसार, भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बार्ड के सचिव देवजीत सैकिया ने कहा है कि "कुछ फ्रेंचाइजी और खिलाड़ियों के आचरण में कुछ अनियमितताएं देखी गई हैं। हमने देखा है कि अनधिकृत व्यक्ति खिलाड़ियों के साथ यात्रा कर रहे हैं, जिनमें टीम बसें भी शामिल हैं और टीम होटलों में भी जा रहे हैं। हम सभी फ्रेंचाइजी और खिलाड़ियों को एक एडवाइजरी जारी करेंगे। कुछ प्रोटोकॉल निर्धारित हैं और यदि कोई उनका पालन करने में विफल रहता है, तो बीसीसीआई उचित कार्रवाई करेगा।"
यह मुद्दा मुख्य रूप से तब उछला है जब कुछ खिलाड़ी अपनी गर्लफ्रेंड के साथ टीम बसों में और होटलों में साथ में ट्रैवलिंग करते देखे गए हैं। ऐसे में बीसीसीआई सचिव का संकेत अनधिकृत व्यक्तियों में खिलाड़ियों की गर्लफ्रेंड्स की ओर ज्यादा नजर आता है।
IPL के खिलाड़ियों के लिए गर्लफ्रेंड के साथ होटल में रुकने का नियम?
बता दें कि फिलहाल खिलाड़ियों के गर्लफ्रेंड्स के साथ होटलों में रुकने के खिलाफ कोई नियम नहीं है। न्यूज 18 हिंदी की रिपोर्ट के अनुसार, एक बीसीसीआई अधिकारी ने बताया था कि पहले आईपीएल मैचों के दौरान गर्लफ्रेंड्स को खिलाड़ियों के साथ होटलों में ठहरने की अनुमति नहीं थी। पिछले कुछ दिनों में कई खिलाड़ी अपनी गर्लफ्रेंड्स के साथ यात्रा और ठहरते हुए देखे गए हैं। भ्रष्टाचार रोधी विभाग के एक अधिकारी ने बताया कि पत्नियों और आधिकारिक रूप से रजिस्टर्ड गर्लफ्रेंड्स को साथ ठहरने की अनुमति है, लेकिन इसे नियंत्रित करने के लिए कोई नियम नहीं है।
भ्रष्टाचार को रोकने के लिए BCCI उठा सकता है ये कदम
बीसीसीआई यह कदम इसलिए भी उठा सकता है क्योंकि उससे भ्रष्टाचार संबंधी डर सता रहा है। दरअसल, कई युवा भारतीय क्रिकेट खिलाड़ियों की गर्लफ्रेंड्स सोशल मीडिया पर इन्फ्लुएंसर हैं। वे अपने पेज पर कई प्रोडक्ट्स और कंपनियों का प्रचार करती हैं। ध्यान देने वाली बात यह है कि इनमें से कुछ प्रोडक्ट्स, जैसे बेटिंग ऐप्स और शराब ब्रांड्स, बीसीसीआई के नियमों के खिलाफ हैं। इससे गलत संदेश जाता है। भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड नहीं चाहता कि भारतीय टीम के लिए खेलने वाले या खेलने की इच्छा रखने वाले किसी भी खिलाड़ी को इससे परेशानी हो। यह भी देखा गया है कि कुछ खिलाड़ियों ने अपनी गर्लफ्रेंड्स से मिलने के लिए फ्रेंचाइजी की बसों का भी गलत इस्तेमाल किया है, जो आचार संहिता का उल्लंघन है और इसका जिक्र अब बीसीसीआई सचिव ने अपने बयान में भी अप्रत्यक्ष रूप से किया है।
लेखक के बारे मेंVimlesh Kumar Bhurtiya
विमलेश कुमार भुर्तिया (Vimlesh Kumar Bhurtiya): खेल पत्रकार
संक्षिप्त विवरण
विमलेश कुमार भुर्तिया पिछले 4 वर्षों से पत्रकारिता में सक्रिय हैं और वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान में स्पोर्ट्स टीम में बतौर कंटेंट प्रोड्यूसर अपनी सेवाएं दे रहे हैं। उन्होंने भारतीय जनसंचार संस्थान (IIMC) नई दिल्ली से पत्रकारिता की पढ़ाई की है।
विस्तृत बायो
परिचय और अनुभव: विमलेश कुमार भुर्तिया भारतीय डिजिटल मीडिया जगत का एक उभरता हुआ नाम हैं, जिन्हें पत्रकारिता के क्षेत्र में 4 वर्षों से अधिक का अनुभव प्राप्त है। वर्तमान में, वह भारत के अग्रणी समाचार संस्थान 'लाइव हिन्दुस्तान' (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में स्पोर्ट्स टीम में बतौर कंटेंट प्रोड्यूसर अपनी सेवाएं दे रहे हैं। पिछले चार वर्षों से वह इसी संस्थान से जुड़े हुए हैं और डिजिटल मीडिया की गतिशीलता, कार्यशैली और प्रकृति को समझने का प्रयास किया है। उनका मानना है कि पाठक किसी भी डिजिटल प्लेटफॉर्म की रीढ़ होता है ऐसे में उनके हितों को ध्यान में रखते हुए खबरों का प्रकाशन होना चाहिए। यह पत्रकारिता को जीवंत रखता है और जर्नलिज्म का मूल गुण भी यही है।
शैक्षणिक पृष्ठभूमि
विमलेश ने भारत के सबसे प्रतिष्ठित पत्रकारिता संस्थान से अपनी शिक्षा ग्रहण की है। वे 2021-22 बैच के भारतीय जनसंचार संस्थान नई दिल्ली के छात्र रहे हैं। उन्होंने इस नामी संस्थान से रेडियो एवं टेलीविजन पत्रकारिता में पोस्ट ग्रेजुएशन डिप्लोमा किया है। इसके बाद उत्तराखंड मुक्त विश्वविद्यालय से पत्रकारिता में ही मास्टर्स यानी (M.A) की डिग्री भी हासिल की है। इन्होंने अपना ग्रेजुएशन मध्य प्रदेश के नामचीन साइंस कॉलेजों में से एक होलकर साइंस कॉलेज से किया है। ग्रेजुएशन के दूसरे साल से ही विमलेश की दिलचस्पी साहित्य और पत्रकारिता की ओर जागृत होने लगी थी। यही कारण था कि ग्रेजुएशन के दिनों में ही उन्होंने दैनिक चैतन्यलोक नामक इंदौर की क्षेत्रीय पत्रिका में काम करना शुरू कर दिया। कुछ महीनों बाद उन्होंने दैनिक भास्कर में बतौर कॉपी एडिटर ट्रेनिंग ली। उन्होंने देवी अहिल्या विश्वविद्यालय इंदौर के पत्रकारिता और जनसंचार विभाग से मास मीडिया में इंटर्नशिप की। विमलेश कुमार भुर्तिया को कंप्यूटर का भी अच्छा ज्ञान है। उन्होंने भोपाल स्थित माखनलाल चतुर्वेदी पत्रकारिता विश्वविद्यालय से कंप्यूटर एप्लीकेशन में डिप्लोमा किया है।
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