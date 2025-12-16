Cricket Logo
आईपीएल 2026 नीलामी LIVE: सभी 10 टीमों का अपडेटेड स्क्वाड, किसकी झोली में कौन खिलाड़ी; देखें पूरी लिस्ट

आईपीएल 2026 नीलामी LIVE: सभी 10 टीमों का अपडेटेड स्क्वाड, किसकी झोली में कौन खिलाड़ी; देखें पूरी लिस्ट

संक्षेप:

आईपीएल 2026 के लिए अबू धाबी में खिलाड़ियों की मिनी नीलामी भारतीय समयानुसार दोपहर बाद ढाई बजे शुरू हुई। नीलामी अभी चल ही रही है। अब ज्यादातर टीमों का स्क्वाड पूरा आकार लेता दिख रहा है।

Dec 16, 2025 07:22 pm ISTChandra Prakash Pandey लाइव हिन्दुस्तान, नई दिल्ली
आईपीएल 2026 के लिए खिलाड़ियों की मिनी नीलामी में सभी फ्रेंचाइजी बहुत ही सोच-समझकर आगे बढ़ीं। कुछ खिलाड़ियों को लेकर फ्रेंचाइजियों में काफी होड़ दिखी। कैमरन ग्रीन, मथीशा पथिराना जैसे विदेशी खिलाड़ी मालामाल हुए, वहीं कई दिग्गज विदेशी खिलाड़ियों को कई खरीदार तक नहीं मिला। कार्तिक शर्मा, प्रशांत वीर जैसे अनकैप्ड खिलाड़ियों पर भी पैसों की खूब बारिश हुई। नीलामी अभी चल ही रही है। अब ज्यादातर टीमों का स्क्वाड पूरा आकार लेता दिख रहा है।

आईपीएल 2026: सभी 10 फ्रेंचाइजी के अपडेटेड स्क्वाड

1. चेन्नई सुपर किंग्स

आईपीएल नीलामी 2026 से जिन्हें जोड़ा

कार्तिक शर्मा

प्रशांत वीर

अकील हुसैन

मैथ्यू शॉर्ट

अमन खान

रीटेन और ट्रेड के जरिये जोड़े खिलाड़ी

रुतुराज गायकवाड़

एमएस धोनी

डेवॉल्ड ब्रेविस (दक्षिण अफ्रीका)

आयुष म्हात्रे

उर्विल पटेल

अंशुल कांबोज

जेमी ओवरटन (इंग्लैंड)

रामा कृष्णा घोष

शिवम दुबे

खलील अहमद

नूर अहमद (अफगानिस्तान)

मुकेश चौधरी

नाथन एलिस (ऑस्ट्रेलिया)

श्रेयस गोपाल

गुरजपनीत सिंह

संजू सैमसन – RR से ट्रेड इन।

2. कोलकाता नाइट राइडर्स

आईपीएल नीलामी 2026 से जिन्हें जोड़ा

कैमरन ग्रीन

मथीशा पथिराना

मुस्तफिजुर रहमान

तेजस्वी सिंह

फिन एलेन

टिम सीफर्ट

राहुल त्रिपाठी

प्रशांत सोलंकी

कार्तिक त्यागी

रीटेन किए गए खिलाड़ी-

अजिंक्य रहाणे

रिंकू सिंह

अंगकृष रघुवंशी

मनीष पांडे

रोवमैन पॉवेल (वेस्टइंडीज)

अनुकुल रॉय

रमनदीप सिंह

वैभव अरोड़ा

सुनील नरेन (वेस्ट इंडीज)

वरुण चक्रवर्ती

हर्षित राणा

उमरान मलिक

3. मुंबई इंडियंस

आईपीएल नीलामी 2026 से जिन्हें जोड़ा

क्विंटन डिकॉक

मोहम्मद इजहार

दानिश मालेवार

रीटेन और ट्रेड के जरिये जोड़े खिलाड़ी

रोहित शर्मा

सूर्यकुमार यादव

रॉबिन मिन्ज़

रयान रिकेल्टन (दक्षिण अफ्रीका)

तिलक वर्मा

हार्दिक पंड्या

नमन धीर

मिचेल सैंटनर (न्यूज़ीलैंड)

विल जैक्स (ऑस्ट्रेलिया)

कॉर्बिन बॉश (दक्षिण अफ्रीका)

राज बावा

ट्रेंट बोल्ट (न्यूज़ीलैंड)

जसप्रीत बुमराह

दीपक चाहर

अश्वनी कुमार

रघु शर्मा

अल्लाह ग़ज़नफ़र (अफगानिस्तान)

4. रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु (RCB)

आईपीएल नीलामी 2026 से जिन्हें जोड़ा

वेंकटेश अय्यर

मंगलेश यादव

जैकब डफी

सात्विक देसवाल

रीटेन किए गए खिलाड़ी-

रजत पाटीदार

विराट कोहली

टिम डेविड (ऑस्ट्रेलिया)

देवदत्त पडीकल

फिल सॉल्ट (इंग्लैंड)

जितेश शर्मा

कृणाल पंड्या

जेकब बेथेल (इंग्लैंड)

रोमारियो शेफर्ड (वेस्ट इंडीज)

स्वप्निल सिंह

जोश हेज़लवुड (ऑस्ट्रेलिया)

भुवनेश्वर कुमार

रसिक सलाम

यश दयाल

सुयश शर्मा

नुवान तुषारा (श्रीलंका)

अभिनंदन सिंह

5. सनराइजर्स हैदराबाद

आईपीएल नीलामी 2026 से जिन्हें जोड़ा

सलील अरोड़ा

क्रेयंस फुलेट्रा

प्रफुल्ल हिंगे

अमित कुमार

ओंकार तरमले

साकिब हुसैन

शिवांग कुमार

रीटेन किए गए खिलाड़ी

ट्रेविस हेड (ऑस्ट्रेलिया)

अभिषेक शर्मा

अनिकेत वर्मा

आर स्मरण

ईशान किशन

हाइनरिक क्लासेन (दक्षिण अफ्रीका)

नितीश कुमार रेड्डी

हर्ष दुबे

कामिंदु मेंडिस (श्रीलंका)

हर्षल पटेल

ब्राइडन कार्स (इंग्लैंड)

पैट कमिंस (ऑस्ट्रेलिया)

जयदेव उनादकट

ईशान मलिंगा (श्रीलंका)

जीशान अंसारी

6. पंजाब किंग्स

नीलामी में खरीदे खिलाड़ी

कूपर कोनोली

रीटेन किए गए खिलाड़ी

श्रेयस अय्यर

नेहल वढेरा

विष्णु विनोद

हरनूर पन्नू

पिला अविनाश

प्रभसिमरन सिंह

शशांक सिंह

मार्कस स्टॉइनिस (ऑस्ट्रेलिया)

हरप्रीत बरार

मार्को जेनसन (दक्षिण अफ्रीका)

अज़मतुल्लाह उमरजाई (अफगानिस्तान)

प्रियांश आर्य

मुशीर खान

सूर्यांश शेडगे

मिच ओवेन (ऑस्ट्रेलिया)

अर्शदीप सिंह

युजवेंद्र चहल

विषाक विजयकुमार

यश ठाकुर

जेवियर बार्टलेट (ऑस्ट्रेलिया)

लॉकी फर्ग्यूसन (न्यूज़ीलैंड)

7. दिल्ली कैपिटल्स

नीलामी में खरीदे गिए खिलाड़ी

आकिब डार

पथुम निसांका

बेन डकेट

डेविड मिलर

रीटेन किए गए खिलाड़ी

केएल राहुल

करुण नायर

अभिषेक पोरेल

ट्रिस्टन स्टब्स (दक्षिण अफ्रीका)

अक्षर पटेल

समीर रिजवी

आशुतोष शर्मा

विपराज निगम

अजय मंडल

त्रिपुराना विजय

माधव तिवारी

मिचेल स्टार्क (ऑस्ट्रेलिया)

टी. नटराजन

मुकेश कुमार

दुश्मंथा चमेरा (श्रीलंका)

कुलदीप यादव

नितीश राणा – RR से ट्रेड इन

8. राजस्थान रॉयल्स

नीलामी में खरीदे गए खिलाड़ी

रवि बिश्नोई

रवि सिंह

सुशांत मिश्रा

विग्नेश पुथुर

यश राज पुंजा

रीटेन किए गए खिलाड़ी

शुभम दुबे

वैभव सूर्यवंशी

लुहान्ड्रे प्रेटोरियस (दक्षिण अफ्रीका)

शिमरन हेटमायर (वेस्टइंडीज)

यशस्वी जयसवाल

ध्रुव जुरेल

रियान पराग

युधविर सिंह चारक

जोफ्रा आर्चर (इंग्लैंड)

तुषार देशपांडे

फज़लहक फ़ारूकी (अफगानिस्तान)

क्वेना माफाका (दक्षिण अफ्रीका)

नंद्रे बर्गर (दक्षिण अफ्रीका)

रवींद्र जडेजा – CSK से ट्रेड इन

सैम करन (इंग्लैंड) – CSK से ट्रेड इन

डोनोवन फरेरा (दक्षिण अफ्रीका) – DC से ट्रेड इन

9. गुजरात टाइटंस

नीलामी में खरीदे गए खिलाड़ी

जैसन होल्डर

अशोक शर्मा

रीटेन किए गए खिलाड़ी

शुभमन गिल

साई सुदर्शन

कुमार कुशाग्र

अनुज रावत

जोस बटलर (इंग्लैंड)

निशांत सिंधु

ग्लेन फिलिप्स (न्यूज़ीलैंड)

वॉशिंगटन सुंदर

अरशद खान

शाहरुख खान

राहुल तेवतिया

कगिसो रबाडा (दक्षिण अफ्रीका)

मोहम्मद सिराज

प्रसिद्ध कृष्णा

ईशांत शर्मा

गुरनूर सिंह बरार

राशिद खान (अफगानिस्तान)

मानव सुथार

साई किशोर

जयंत यादव

