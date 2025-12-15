Mon, Dec 15, 2025Cricket Logo
IPL Auction 2026: वे अनकैप्ड 'हीरे' जो IPL नीलामी में चमक बिखेर सकते हैं, आर अश्विन की भविष्यवाणी पढ़िए

संक्षेप:

Dec 15, 2025 01:01 pm ISTChandra Prakash Pandey लाइव हिन्दुस्तान
आईपीएल 2026 का मिनी ऑक्शन मंगलवार को अबू धाबी में होने वाला है। उससे पहले दिग्गज पूर्व ऑफ स्पिनर रविचंद्रन अश्विन ने कुछ ऐसे भारतीय अनकैप्ड खिलाड़ियों के बारे में भविष्यवाणी की है जो नीलामी में अपनी चमक बिखेर सकते हैं। जिन पर फ्रेंचाइजी पैसों की बारिश कर सकती हैं। अश्विन ने दो ऐसे भारतीय विकेटकीपरों के बारे में भविष्यवाणी की है। उन्हें भरोसा है कि इनमें से कम से कम एक तो उम्मीद से ज्यादा पैसे बटोर सकता है।

अश्विन ने यूट्यूब पर अपने शो एश की बात में वरिष्ठ खेल पत्रकार विमल कुमार के साथ बातचीत में कार्तिक शर्मा और सलील अरोड़ा का खास तौर पर जिक्र किया, जिन पर नीलामी में फ्रेंचाइजियों की नजर रहने वाली है। इसके अलावा उन्होंने एक और अनकैप्ड खिलाड़ी तुषार रहेजा के लिए भी नीलामी में काफी संभावनाओं की बात की है।

ये पूछने पर कि आर अश्विन को क्या लगता है कि नीलामी में किस खिलाड़ी की ऊंची कीमत लगेगी, उन्होंने कहा, ‘बहुत मुश्किल है। ये कहना बहुत मुश्किल है कि ये जाएगा बहुत पैसों के लिए। लेकिन दो खिलाड़ियों के बीच में मुझे लगता है कि एक महंगा जाएगा। एक है कार्तिक शर्मा और दूसरा है सलील अरोड़ा जो पंजाब का प्लेयर है।’

अश्विन ने आगे कहा, 'सलील अरोड़ा, अभी उसने रन बनाए हैं (सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी के एक मैच में सिर्फ 45 गेंद में 125 रन ठोके थे) और उससे पहले भी बनाए हैं। वो भी विकेटकीपर बल्लेबाज है। इसलिए जो भी टीम कार्तिक शर्मा को मिस करेगा ना, वो सलील अरोड़ा के पीछे भागेगा। या जो सलील अरोड़ा को मिस करेगा, वो कार्तिक शर्मा के पीछे भागेगा। इस ऑक्शन में अनकैप्ड प्लेयर्स का वैल्यू रहेगा। एक और जो प्लेयर का वैल्यू रहेगा वो है तुषार रहेजा। तमिलनाडु का प्लेयर है।'

