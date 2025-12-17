आईपीएल नीलामी 2026: सभी 10 टीमों के टॉप महंगे खिलाड़ी, देखिए पूरी लिस्ट
मिली ऑक्शन में आईपीएल फ्रेंचाइजियों ने कुल 77 खिलाड़ियों को खरीदा, जिनमें 29 विदेशी थे। कैमरन ग्रीन, मथीशा पथिराना जैसे विदेशी खिलाड़ियों पर खूबर पैसे बरसे। कार्तिक शर्मा और प्रशांत वीर जैसे अनकैप्ड खिलाड़ियों की भी लॉटरी लगी।
आईपीएल 2026 से पहले 16 दिसंबर 2025 को अबू धाबी में हुई छोटी नीलामी में कुछ विदेशी खिलाड़ियों और भारत के अनकैप्ड खिलाड़ियों पर जमकर पैसों की बारिश हुई। ऑस्ट्रेलिया के ऑलराउंडर कैमरन ग्रीन को केकेआर ने 25.2 करोड़ रुपये में खरीदा। वह आईपीएल इतिहास में सबसे महंगे विदेशी और ओवरऑल तीसरे सबसे महंगे खिलाड़ी बन गए। आईपीएल फ्रेंचाइजियों ने कुल 77 खिलाड़ियों को खरीदा, जिनमें 29 विदेशी थे। कार्तिक शर्मा और प्रशांत वीर जैसे अनकैप्ड खिलाड़ियों की भी लॉटरी लगी। आइए देखते हैं आईपीएल 2026 मिनी ऑक्शन में हर टीमों के टॉप महंगे खिलाड़ी कौन रहे।
कोलकाता नाइट राइडर्स
कैमरन ग्रीन- 25.2 करोड़ रुपये
मथीशा पथिराना- 18 करोड़
मुस्तफिजुर रहमान- 9.2 करोड़
चेन्नई सुपर किंग्स
कार्तिक शर्मा- 14.2 करोड़
प्रशांत वीर- 14.2 करोड़
राहुल चाहर- 5.2 करोड़
सनराइजर्स हैदराबाद
लियाम लिविंगस्टोन- 13 करोड़
जैक एडवर्ड्स- 3 करोड़
सलील अरोड़ा- 1.5 करोड़
लखनऊ सुपर जॉइंट्स
जोश इंग्लिस- 8.6 करोड़
मुकुल चौधरी- 2.6 करोड़
अक्षत रघुवंशी- 2.2 करोड़
दिल्ली कैपिटल्स
आकिब नबी डार- 8.4 करोड़
पथुम निसांका- 4 करोड़
राजस्थान रॉयल्स
रवि बिश्नोई- 7.2 करोड़
एडम मिल्ने- 2.4 करोड़
रवि सिंह- 95 लाख
रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु
वेंकटेश अय्यर- 7 करोड़
मंगेश यादव- 5.2 करोड़
जैकब डफी- 2 करोड़
गुजरात टाइटंस
जैसन होल्डर- 7 करोड़
टॉम बैंटन- 2 करोड़
अशोक शर्मा- 90 लाख
पंजाब किंग्स
बेन ड्वारशुइस- 4.4 करोड़
कूपर कोनोली- 3 करोड़
मुंबई इंडियंस
क्विंडटन डि कॉक- 1 करोड़
लेखक के बारे मेंChandra Prakash Pandey
लेटेस्ट Hindi News , बॉलीवुड न्यूज, बिजनेस न्यूज, टेक , ऑटो, करियर , और राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।