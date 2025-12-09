Tue, Dec 09, 2025Cricket Logo
IPL 2026 की नीलामी में शामिल 350 खिलाड़ियों की बेस प्राइस के साथ पूरी लिस्ट देखिए

संक्षेप:

आईपीएल 2026 के लिए 16 दिसंबर को आबू धाबी में नीलामी होने वाली है। सभी 10 फ्रेंचाइजियों में कुल मिलाकर 77 खिलाड़ियों के स्लॉट खाली हैं। इन्हें भरने के लिए कुल 350 खिलाड़ियों की बोली लगेगी। आइए देखते हैं नीलामी में शामिल सभी खिलाड़ियों की पूरी लिस्ट उनके देश और बेस प्राइस के साथ।

Dec 09, 2025 01:37 pm IST
इंडियन प्रीमियर लीग (आईपीएल) की 16 दिसंबर को आबू धाबी में होने वाली नीलामी में शामिल क्रिकेटरों की फाइनल लिस्ट आ गई है। नीलामी के लिए देश-विदेश के कुल 1390 क्रिकेटरों ने रजिस्ट्रेशन कराया था। इनमें से सिर्फ 350 क्रिकेटरों के लिए ही बोली लगेगी। इनमें 240 भारतीय और 110 विदेशी खिलाड़ी शामिल हैं।

हाल ही में वनडे में संन्यास से वापसी करने वाले दक्षिण अफ्रीका के विकेटकीपर बल्लेबाज क्विंटन डिकॉक का नाम भी अंतिम सूची में शामिल किया गया है। उनका आधार मूल्य एक करोड़ रुपये है। इस सूची में ऑस्ट्रेलियाई बल्लेबाज स्टीव स्मिथ भी शामिल हैं, जिनका आधार मूल्य दो करोड़ रुपये है। स्मिथ आखिरी बार 2021 में आईपीएल में खेले थे।

आईपीएल की 10 फ्रेंचाइजी टीमें इन 350 खिलाड़ियों में से ही बाकी बचे 77 स्थान को भरेंगी। तीन बार की विजेता केकेआर 64.3 करोड़ रुपये की सबसे अधिक धनराशि के साथ नीलामी में उतरेगी। उसके बाद पांच बार की चैंपियन चेन्नई सुपर किंग्स का नंबर आता है जिसके पास 43.4 करोड़ रुपये की धनराशि बची है। एक बार आईपीएल खिताब जीत चुकी सनराइजर्स हैदराबाद 25.5 करोड़ रुपये के साथ इस सूची में तीसरे स्थान पर है।

आईपीएल 2026 नीलामी में शामिल खिलाड़ियों की पूरी फाइनल लिस्ट

खिलाड़ी का नाम, देश, बेस प्राइस (लाख रुपये )

देवोन कॉनवे,न्यूजीलैंड, 200

जेक फ्रेजर-मैक्गर्क,ऑस्ट्रेलिया, 200

कैमरून ग्रीन,ऑस्ट्रेलिया, 200

सरफराज खान,भारत, 75

डेविड मिलर,दक्षिण अफ्रीका, 200

पृथ्वी शॉ,भारत, 75

गस एटकिंसन,इंग्लैंड, 200

वानिंदु हसरंगा,श्रीलंका, 200

दीपक हुड्डा,भारत, 75

वेंकटेश अय्यर,भारत, 200

लियाम लिविंगस्टोन,इंग्लैंड, 200

वीआन मुल्डर,दक्षिण अफ्रीका, 100

रचिन रवींद्र,न्यूजीलैंड, 200

फ़िन एलन,न्यूजीलैंड, 100

जॉनी बेयरस्टो,इंग्लैंड, 100

केएस भरत,भारत, 75

क्विंटन डी कॉक,दक्षिण अफ्रीका, 100

बेन डकेट,इंग्लैंड, 200

रहमानुल्लाह गुरबाज,अफगानिस्तान, 150

जेमी स्मिथ,इंग्लैंड, 200

गेराल्ड कोएत्ज़ी,दक्षिण अफ्रीका, 200

आकाश दीप,भारत, 100

जैकब डफी,न्यूजीलैंड, 200

फजलहक फारूकी,अफगानिस्तान, 100

मैट हेनरी,न्यूजीलैंड, 150

स्पेंसर जॉनसन,ऑस्ट्रेलिया, 150

शिवम मावी,भारत, 75

एनरिक नॉर्खिया,दक्षिण अफ्रीका, 200

मैथेशा पथिराना,श्रीलंका, 200

रवि बिश्नोई,भारत, 200

राहुल चाहर,भारत, 100

अकील हुसैन,वेस्ट इंडीज, 200

मुजीब रहमान,अफगानिस्तान, 200

महीश तीक्षणा,श्रीलंका, 200

मयंक अग्रवाल,भारत, 75

सदीकुल्ला अटल,अफगानिस्तान, 75

एकीम ऑगस्ट,वेस्ट इंडीज, 75

रीज़ा हेंड्रिक्स,दक्षिण अफ्रीका, 100

पथम निसानका,श्रीलंका, 75

टिम रॉबिन्सन,न्यूजीलैंड, 75

स्टीव स्मिथ,ऑस्ट्रेलिया, 200

राहुल त्रिपाठी,भारत, 75

शॉन एबॉट,ऑस्ट्रेलिया, 200

माइकल ब्रेसवेल,न्यूजीलैंड,200

बेन ड्वारशुइस,ऑस्ट्रेलिया,100

जैक फाउलक्स,न्यूजीलैंड,75

जेसन होल्डर,वेस्ट इंडीज,200

डैरिल मिशेल,न्यूजीलैंड,200

डैनियल सैम्स,ऑस्ट्रेलिया,100

दसुन शनाका,श्रीलंका,75

मैथ्यू शॉर्ट,ऑस्ट्रेलिया,100

टॉम बैंटन,इंग्लैंड,200

जॉर्डन कॉक्स,इंग्लैंड,75

शाई होप,वेस्ट इंडीज,200

जोश इंग्लिस,ऑस्ट्रेलिया,200

बेंजामिन मैकडरमॉट,ऑस्ट्रेलिया,75

कुसल मेंडिस,श्रीलंका,75

कुसल परेरा,श्रीलंका,100

टिम सीफर्ट,न्यूजीलैंड,150

काइल जैमीसन,न्यूजीलैंड,200

साकिब महमूद,इंग्लैंड,150

एडम मिल्ने,न्यूजीलैंड,200

लुंगीसानी एनगिडी,दक्षिण अफ्रीका,200

विलियम ओ'रूर्के,न्यूजीलैंड,200

मुस्तफिजुर रहमान,बांग्लादेश,200

चेतन सकारिया,भारत,75

कुलदीप सेन,भारत,75

उमेश यादव,भारत,150

कैस अहमद,अफगानिस्तान,75

रिशाद हुसैन,बांग्लादेश,75

मोहम्मद वकार सलामखिल,अफगानिस्तान,100

वियास्कंथ विजयकांत,श्रीलंका,75

रेहान अहमद,इंग्लैंड,75

कूपर कोनोली,ऑस्ट्रेलिया,200

टॉम करन,इंग्लैंड,200

बेवन-जॉन जैकब्स,न्यूजीलैंड,75

डैनियल लॉरेंस,इंग्लैंड,200

जॉर्ज लिंडे,दक्षिण अफ्रीका,100

गुलबदीन नैब,अफगानिस्तान,100

विलियम सदरलैंड,ऑस्ट्रेलिया,100

ब्यू वेबस्टर,ऑस्ट्रेलिया,125

तस्कीन अहमद,बांग्लादेश,75

रिचर्ड ग्लीसन,इंग्लैंड,75

अल्ज़ारी जोसेफ,वेस्ट इंडीज,200

शमर जोसेफ,वेस्ट इंडीज,75

राइली मेरेडिथ,ऑस्ट्रेलिया,150

झाय रिचर्डसन,ऑस्ट्रेलिया,150

नवदीप सैनी,भारत,75

नवीन-उल-हक,अफगानिस्तान,200

ल्यूक वुड,इंग्लैंड,75

मुहम्मद अब्बास,न्यूजीलैंड,75

चरिथ असलंका,श्रीलंका,100

रोस्टन चेस,वेस्ट इंडीज,120

लियाम डॉसन,इंग्लैंड,200

जॉर्ज गार्टन,इंग्लैंड,75

काइल मेयर्स,वेस्ट इंडीज,125

ड्वेन प्रिटोरियस,दक्षिण अफ्रीका,100

नाथन स्मिथ,न्यूजीलैंड,75

दुनिथ वेल्लालागे,श्रीलंका,75

जेसन बेहरेनडॉर्फ,ऑस्ट्रेलिया,150

तंजीम हसन साकिब,बांग्लादेश,75

मैथ्यू पॉट्स,इंग्लैंड,75

नाहिद राणा,बांग्लादेश,75

ओली स्टोन,इंग्लैंड,120

जोशुआ टंग,इंग्लैंड,100

संदीप वॉरियर,भारत,75

वेस्ले एगर,ऑस्ट्रेलिया,75

बिनुरा फर्नांडो,श्रीलंका,75

मो. शोरिफुल इस्लाम,बांग्लादेश,75

जोशुआ लिटिल,आयरलैंड,75

ओबेड मैकॉय,वेस्ट इंडीज,75

बिली स्टैनलेक,ऑस्ट्रेलिया,75

अनकैप्ड खिलाड़ियों की सूची

खिलाड़ी का नाम,देश,बेस प्राइस (लाख रुपये में)

आर्या देसाई,भारत,30

यश ढुल,भारत,30

अभिनव मनोहर,भारत,30

अनमोलप्रीत सिंह,भारत,30

अथर्व तायडे,भारत,30

अभिनव तेजराना,भारत,30

औकिब डार,भारत,30

राजवर्धन हंगरगेकर,भारत,40

तनुश कोटियन,भारत,30

शिवांग कुमार,भारत,30

महिपाल लोमरोर,भारत,50

कमलेश नागरकोटी,भारत,30

विजय शंकर,भारत,30

सनविन सिंह,भारत,30

एदेन टॉम,भारत,30

प्रशांत वीर,भारत,30

रुचित अहिर,भारत,30

वंश बेदी,भारत,30

मुकुल चौधरी,भारत,30

तुषार रहेजा,भारत,30

कार्तिक शर्मा,भारत,30

तेजस्वी सिंह,भारत,30

राज लिम्बानी,भारत,30

आकाश मधवाल,भारत,30

सुशांत मिश्रा,भारत,30

अशोक शर्मा,भारत,30

सिमरजीत सिंह,भारत,30

नमन तिवारी,भारत,30

त्यागी,भारत,30

यश राज पुंजा,भारत,30

विग्नेश पूथुर,भारत,30

कर्ण शर्मा,भारत,30

शिवम शुक्ला,भारत,30

कुमार कार्तिकेय सिंह,भारत,30

प्रशांत सोलंकी,भारत,30

वहीदुल्लाह जादरान,अफगानिस्तान,30

अंकित कुमार,भारत,30

रोहन कुन्नुमल,भारत,30

दानिश मलेवार,भारत,30

पुखराज मान,भारत,30

सलमान निज़ार,भारत,30

अमन राव पेराला,भारत,30

अक्षत रघुवंशी,भारत,30

मनन वोहरा,भारत,30

युवराज चौधरी,भारत,30

सात्विक देसवाल,भारत,30

अमन खान,भारत,30

दर्शन नालकंडे,भारत,30

विक्की ओस्तवाल,भारत,30

सैराज पाटिल,भारत,30

सुयश प्रभुदेसाई,भारत,30

मयंक रावत,भारत,30

हर्ष त्यागी,भारत,30

मंगेश यादव,भारत,30

सलिल अरोड़ा,भारत,30

रिकी भुई,भारत,30

राहुल बुद्धी,भारत,30

सौरव चौहान,भारत,30

यशवर्धन दलाल,भारत,30

अभिषेक पाठक,भारत,30

कुणाल राठौर,भारत,30

रवि सिंह,भारत,30

के.एम आसिफ,भारत,40

साकिब हुसैन,भारत,30

मोहम्मद इज़हार,भारत,30

विध्वथ कवेरप्पा,भारत,30

विजय कुमार,भारत,30

विद्याधर पाटिल,भारत,30

पीवी सत्यनारायण राजू,भारत,30

ओंकार तरमले,भारत,30

पृथ्वीराज यर्रा,भारत,30

शुभम अग्रवाल,भारत,40

मुरुगन अश्विन,भारत,30

तेजस बरोका,भारत,30

केसी करियप्पा,भारत,30

कार्तिक चड्ढा,भारत,30

प्रवीण दुबे,भारत,30

मोहित राठी,भारत,30

हिमांशु शर्मा,भारत,30

बालपुड़ी यशवंत,भारत,30

कुणाल चंदेल,भारत,30

आयुष दोसेजा,भारत,30

कमरान इकबाल,भारत,30

एम. धीरा कुमार,भारत,30

भानु पनिया,भारत,30

साहिल पारख,भारत,30

अर्श कबिन रंगा,भारत,30

आदर्श सिंह,भारत,30

मनोज भांडगे,भारत,30

मयंक डागर,भारत,30

राघव गोयल,भारत,30

मनवंत कुमार,भारत,30

आबिद मुश्ताक,भारत,30

जलज सक्सेना,भारत,40

अतीत सेठ,भारत,30

हृतिक शौकीन,भारत,30

जगदीशा सुचिथ,भारत,30

तन्मय त्यागरंजन,भारत,30

जो क्लार्क,इंग्लैंड,50

कॉनर एस्टरहुइज़न,दक्षिण अफ्रीका,30

अजितेश गुरुस्वामी,भारत,30

सिद्धार्थ जून,भारत,30

टॉम मूर्स,इंग्लैंड,40

बिपिन सौरभ,भारत,30

विष्णु सोलंकी,भारत,30

हार्दिक तमोरे,भारत,30

सयान घोष,भारत,30

मनी ग्रेवाल,भारत,30

अर्पित गुलेरिया,भारत,30

सुनील कुमार,भारत,30

ट्रिस्टन लूस,दक्षिण अफ्रीका,30

दिवेश शर्मा,भारत,30

अभिलाष शेट्टी,भारत,30

इरफ़ान उमैर,भारत,30

कुलदीप यादव,भारत,30

मनन भारद्वाज,भारत,30

श्रेयस चव्हाण,भारत,30

परिक्षित धानक,भारत,30

चिंतल गांधी,भारत,30

धर्मेन्द्रसिंह जडेजा,भारत,30

अमित कुमार,भारत,30

विशाल निषाद,भारत,30

सौम्य पांडे,भारत,30

झाथावेध सुब्रमण्यन,भारत,30

सचिन धस,भारत,30

माइल्स हैमंड,इंग्लैंड,30

अहमद इमरान,भारत,30

विश्वराजसिंह जडेजा,भारत,30

अयाज़ खान,भारत,30

डेनियल लेटेगन,इंग्लैंड,30

सिद्धांत राणा,भारत,30

आरोन वर्गीस,भारत,30

अथर्व अंकोलेकर,भारत,30

अब्दुल बाजिथ,भारत,30

करण लाल,भारत,30

शम्स मुलानी,भारत,30

रिपल पटेल,भारत,30

प्रिंस राय,भारत,30

विवरांत शर्मा,भारत,30

उत्कर्ष सिंह,भारत,30

आयुष वर्तक,भारत,30

संजय यादव,भारत,30

सैयद इरफान आफताब,भारत,30

ईसाक्किमुथु अय्याकुट्टी,भारत,30

प्रफुल हिंगे,भारत,30

पंकज जसवाल,भारत,30

कुलवंत खेजरोलिया,भारत,30

रवि कुमार,भारत,30

राजन कुमार,भारत,30

सफवान पटेल,भारत,30

इशान पोरेल,भारत,30

पूरव अग्रवाल,भारत,30

जिकु ब्रिघ,भारत,30

यश डिचोलकर,भारत,30

अरब गुल,अफगानिस्तान,40

रकिबुल हसन,बांग्लादेश,30

ट्रेवीन मैथ्यू,श्रीलंका,30

नमन पुष्पक,भारत,30

इजाज सावरिया,भारत,30

रोशन वागशारे,भारत,30

आर.एस अमरीश,भारत,30

निखिल चौधरी,भारत,40

क्रेन्स फुलेत्रा,भारत,30

मैकनील नोरोन्हा,भारत,30

आर राजकुमार,भारत,30

निनाद राथवा,भारत,30

सनी संधू,भारत,30

शिवालिक शर्मा,भारत,30

सिद्धार्थ यादव,भारत,30

आर. सोनू यादव,भारत,30

वसीम खान्डे,भारत,30

अतीफ मुश्ताक,भारत,30

अटल राय,भारत,30

सी. रक्षण रेड्डी,भारत,30

मनीष रेड्डी,भारत,30

निशांत सारानु,भारत,30

देवेन्द्र सिंह,भारत,30

रजत वर्मा,भारत,30

रोहित यादव,भारत,30

एमनजोत चहल,भारत,30

शुभंग हेगड़े,भारत,30

बाल कृष्ण,भारत,30

विहान मल्होत्रा,भारत,30

खिलान पटेल,भारत,30

डेलानो पोटगीटर,दक्षिण अफ्रीका,30

हार्दिक राज,भारत,30

सार्थक रंजन,भारत,30

पार्थ रेखाडे,भारत,30

टिया वैन वुउरेन,दक्षिण अफ्रीका,30

श्रीवत्स आचार्य,भारत,30

सादेक हुसैन,भारत,30

शुभम कापसे,भारत,30

आकिब खान,भारत,30

साबिर खान,भारत,30

बायांडा माजोला,दक्षिण अफ्रीका,30

श्रीहरी नायर,भारत,30

बृजेश शर्मा,भारत,30

अमन शेखावत,भारत,30

हिमांशु बिष्ट,भारत,30

श्रेयन चक्रवर्ती,भारत,30

कनिष्क चौहान,भारत,30

मयंक गुसाईं,भारत,30

आकाश पुगाझान्थी,भारत,30

अभिमन्युसिंह राजपूत,भारत,30

शुभम राणा,भारत,30

अर्पित राणा,भारत,30

मारामरेड्डी रेड्डी,भारत,30

सागर सोलंकी,भारत,30

आर्यमन सिंह धालीवाल,भारत,30

दक्ष कामरा,भारत,30

विशाल मंडवाल,भारत,30

अरफज मोहम्मद,भारत,30

हेमंग पटेल,भारत,30

मृदुल सुर्रोच,भारत,30

अनुज ठाकराल,भारत,30

पार्थ वत्स,भारत,30

ललित यादव,भारत,30

नितिन साई यादव,भारत,30

कृष भगत,भारत,30

प्रेरित दत्ता,भारत,30

सम्मर गज्जर,भारत,30

नासिर लोन,भारत,30

इशान मूलचंदानी,भारत,30

अखिल स्कारिया,भारत,30

मुहम्मद शरफुद्दीन,भारत,30

के. अजय सिंह,भारत,30

रितिक टाडा,भारत,30

लकीराजसिंह वाघेला,भारत,30

मोहम्मद अली,भारत,30

माधव बजाज,भारत,30

अक्षु बाजवा,भारत,30

वरुण राज सिंह बिष्ट,भारत,30

ऋषभ चौहान,भारत,30

जैक एडवर्ड्स,ऑस्ट्रेलिया,50

डियन फॉरेस्टर,दक्षिण अफ्रीका,30

धुरमिल मटकर,भारत,30

शिवा सिंह,भारत,30

परिक्षित वालसांगकर,भारत,30

Chandra Prakash Pandey
चन्द्र प्रकाश पाण्डेय

