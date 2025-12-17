आईपीएल नीलामी: इधर आकिब डार ने रचा इतिहास, उधर जश्न में डूब गया बारामूला और परिवार

संक्षेप: जम्मू-कश्मीर के तेज गेंदबाज आकिब नबी डार ने इतिहास रच दिया है। वह आईपीएल के इतिहास में जम्मू-कश्मीर से आने वाले अब तक के सबसे महंगे खिलाड़ी बन चुके हैं। उन्हें दिल्ली कैपिटल्स ने 8.4 करोड़ रुपये में खरीदा। उनकी नीलामी की खबर जैसे पहुंची, बारामूला में जश्न छा गया।

जम्मू-कश्मीर के तेज गेंदबाज आकिब नबी डार ने इतिहास रच दिया है। वह आईपीएल के इतिहास में जम्मू-कश्मीर से आने वाले अब तक के सबसे महंगे खिलाड़ी बन चुके हैं। उन्हें दिल्ली कैपिटल्स ने 8.4 करोड़ रुपये में खरीदा। उनकी नीलामी की खबर जैसे पहुंची, बारामूला में जश्न छा गया। उनके घर और परिवार पर बधाई देने वालों का तांता लग गया। मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने भी सोशल मीडिया पर पोस्ट करके उन्हें बधाई दी है।

जम्मू और कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने मंगलवार को क्रिकेटर आकिब नबी डार को बधाई दी, जिन्हें आईपीएल फ्रेंचाइजी दिल्ली कैपिटल्स ने 8.4 करोड़ रुपये में खरीदा है।

अब्दुल्ला ने फेसबुक पर एक पोस्ट में कहा, ‘आकिब नबी डार को इस शानदार उपलब्धि के लिए बधाई। हमें उन पर बहुत गर्व है। मुझे खुशी है कि उनकी मेहनत रंग लाई है। अब हम सत्र शुरू होने का इंतजार कर रहे हैं ताकि आकिब की सफलताओं का जश्न मना सकें।’

क्रिकेट के बड़े प्रशंसक अब्दुल्ला ने कहा कि फिलहाल वह आईपीएल में दिल्ली कैपिटल्स का समर्थन करेंगे।

डार ने इस सत्र में सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी और रणजी ट्रॉफी दोनों में लगातार अच्छा प्रदर्शन किया है।

इस बीच जम्मू और कश्मीर के बारामूला जिले में जश्न का माहौल छा गया।

डार की नीलामी की खबर जैसे ही फैली परिवार के सदस्य, रिश्तेदार, पड़ोसी और दोस्त इस उपलब्धि का जश्न मनाने के लिए उनके के घर पर उमड़ पड़े।

दोस्तों और पड़ोसियों ने पारंपरिक ढोल की थाप पर नृत्य किया जिससे माहौल उत्सवपूर्ण हो गया।

डार के परिवार ने मिठाई बांटी और प्रार्थना की। उन्होंने इस उपलब्धि के लिए खुदा का शुक्रिया किया और इसे उनकी वर्षों की कड़ी मेहनत का परिणाम बताया।

स्कूल में शिक्षक उनके पिता गुलाम नबी ने कहा, ‘मैं खुदा का आभारी हूं कि मैंने यह दिन देखा। उनका चयन उनकी कड़ी मेहनत का फल है। मैं बेहद खुश हूं और इसे शब्दों में बयां नहीं कर सकता। यह आकिब की कड़ी मेहनत का परिणाम है।'