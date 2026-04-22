चेले अभिषेक शर्मा को युवराज सिंह ने क्यों बोला 'सर'? IPL 2026 के बीच वायरल हुई ये पोस्ट
युवराज सिंह के चेले अभिषेक शर्मा ने सनराइजर्स हैदराबाद बनाम दिल्ली कैपिटल्स मैच में नाबाद शतकीय पारी खेली। पूर्व धाकड़ ऑलराउंडर युवराज ने 25 वर्षीय बल्लेबाज अभिषेक की तारीफ में बड़ी बात कही।
सनराइजर्स हैदराबाद (एसआरएच) के युवा ओपनर अभिषेक शर्मा ने मंगलवार को आईपीएल 2026 में गदर काटा। उन्होंने हैदराबाद के मैदान पर दिल्ली कैपिटल्स (डीसी) के खिलाफ तूफानी शतकीय पारी खेली। वह 68 गेंदों में 135 रन बनाकर नाबाद रहे। अभिषेक ने 10 छक्के और 10 चौके जमाए। उनकी पारी के दम पर एसआरएच ने 242/2 का पहाड़ जैसा स्कोर खड़ा किया। अभिषेक की बल्लेबाजी ने पूर्व धाकड़ ऑलराउंडर युवराज सिंह को प्रभावित किया है। उन्होंने चेले अभिषेक की सेंचुरी पर प्रतिक्रिया दी। उन्होंने तारीफ करते हुए अभिषेक को सर बोला। उनकी पोस्ट वायरल हो रही है। युवराज 25 वर्षीय बल्लेबाज के मेंटोर हैं। उन्होंने अभिषेक की बल्लेबाजी तकनीक और कौशल को निखारने में अहम भूमिका निभाई है।
'बहुत बढ़िया खेले सर अभिषेक'
युवराज ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म 'एक्स' पर लिखा, ''बल्ले को काम करने दो! हर दिन बेहतर हो रहे हो। बहुत बढ़िया खेले सर अभिषेक! इसी प्रोसेस के साथ आगे बढ़ते रहो।'' युवराज की पोस्ट पर फैंस के जमकर रिएक्शन आ रहे हैं। एक यूजर ने कमेंट किया, ''अभिषेक शर्मा ने आज तो गुरु की तरह बैटिंक की है।'' अभिषेक ने मौजूदा सीजन में तीसरी बार पचास प्लस स्कोर बनाया है। दूसरे यूजर ने लिखा, ''अभिषेक टॉप गियर में हैं। उन्होंने पंजाब किंग्स और चेन्नई सुपर किंग्स के खिलाफ अर्धशतक जमाया जबकि डीसी के सामने शतक जड़ा।'' अन्य यूजर ने कहा, ''अभिषेक जैसे खिलाड़ियों के साथ यही बात है। जब उनका दिन होता है तो वह अकेले ही विरोधी टीम को मैच से बाहर कर देते हैं। क्या शानदार पारी खेली।''
प्लेयर ऑफ द मैच चुने गए अभिषेक
हैदराबाद ने दिल्ली को 47 रनों से शिकस्त दी। 243 के लक्ष्य का पीछा करते हुए दिल्ली ने निर्धारित 20 ओवर में 9 विकेट पर 195 रन बटोरे। अभिषेक को प्लेयर ऑफ द मैच अवॉर्ड से नवाजा गया। बाएं हाथ के बल्लेबाज अभिषेक ने दिल्ली के गेंदबाजी आक्रमण की धज्जियां उड़ाते हुए शुरुआती तीन विकेटों के लिए बड़ी साझेदारियां कीं। उन्होंने ट्रैविस हेड (26 गेंद में 37) के साथ पहले विकेट के लिए 53 गेंदों में 97 रन और कप्तान ईशान किशन (13 गेंद में 25 रन) के संग दूसरे विकेट के लिए 35 गेंदों में 79 रन की पार्टनरशिप की। इसके बाद, युवा ओपनर ने हेनरिक क्लासेन (13 गेंद में नाबाद 37) के साथ तीसरे विकेट के लिए 32 गेंदों में 66 रन की अटूट साझेदारी कर टीम के बड़े स्कोर तक पहुंचाया। डीसी ने पावरप्ले में कामचलाऊ स्पिनर नीतीश राणा से दो ओवर कराए। राणा ने चार ओवर के स्पेल में 55 रन लुटाए और बाएं हाथ के बल्लेबाजों के खिलाफ छह छक्के खाए।
लेखक के बारे मेंMd.Akram
मोहम्मद अकरम: खेल पत्रकार
परिचय: मोहम्मद अकरम 10 सालों से पत्रकारिता में सक्रिय हैं और फिलहाल लाइव हिन्दुस्तान में डिप्टी चीफ कंटेंट प्रॉड्यूसर के तौर पर कार्यरत हैं। इन्हें खेल और राजनीति की दुनिया में गहरी दिलचस्पी है। क्रिकेट और अन्य खेलों से जुड़े अपडेट्स, मैच एनालिसिस और स्टोरी रिसर्च बखूबी अंजाम देते हैं। अकरम का मानना है कि खेल पत्रकारिता सिर्फ स्कोर बताने तक सीमित नहीं है, बल्कि खेल की भावना, खिलाड़ियों की मेहनत और उससे जुड़ी कहानियों को सामने लाना भी उतना ही जरूरी है।
अनुभव: अकरम को कंटेंट रिसर्च, स्क्रिप्ट राइटिंग, स्टोरीटेलिंग और एडिटिंग का अच्छा अनुभव है। 2016 में अमर उजाला की ओर से पत्रकारिता में डेब्यू किया। 2019 में टाइम्स नाउ से जुड़े और पांच साल यहां रहे। साल 2022 से लाइव हिंदुस्तान का हिस्सा हैं। डिजिटल मीडिया के बदलते ट्रेंड्स, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स और ऑडियंस बिहेवियर को समझकर कंटेंट तैयार करते हैं, जो प्रभावशाली हो। ओलंपिक, कॉमनवेल्थ, एशियन गेम्स, क्रिकेट वर्ल्ड कप और आईपीएल जैसे इवेंट कवर किए हैं।
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