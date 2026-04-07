यशस्वी जायसवाल ने MI के खिलाफ ठोकी तूफानी फिफ्टी, धाकड़ लिस्ट में की अंजिक्य रहाणे की बराबरी
Yashasvi Jaiswal Fifty: यशस्वी जायसवाल ने राजस्थान रॉयल्स बनाम मुंबई इंडियंस मैच में आक्रामक अर्धशतकीय पारी खेली। राजस्थान का युवा सलामी बल्लेबाज नाबाद लौटा।
राजस्थान रॉयल्स (आरआर) के युवा ओपनर यशस्वी जायसवाल ने मंगलवार को आईपीएल 2026 में मुंबई इंडियंस (एमआई) के खिलाफ कमाल की बल्लेबाजी की। उन्होंने गुवाहाटी के बरसापार क्रिकेट स्टेडियम में तूफानी अर्धशतकीय पारी खेली। यशस्वी ने 32 गेंदों में 10 चौकों और चार छक्कों की मदद से नाबाद 77 रन बनाए। उन्होंने 23 गेंदों में पचासा कंप्लीट कर लिया था। यह उनका मौजूदा सीजन में दूसरा और आईपीएल करियर का 17वां अर्धशतक है। 24 वर्षीय यशस्वी ने एक धाकड़ लिस्ट में अनुभवी बल्लेबाज अंजिक्य रहाणे की बराबरी कर ली है। उन्होंने 2020 में आरआर की ओर से आईपीएल डेब्यू किया था।
दरअसल, यशस्वी आईपीएल में राजस्थान रॉयल्स के लिए सबसे ज्यादा बार 50 प्लस स्कोर बनाने वाले खिलाड़ियों की सूची में संयुक्त रूप से दूसरे पायदान पर पहुंच गए हैं। उन्होंने 69 पारियों में 19 मर्तबा ऐसा किया है। यशस्वी के बल्ले से 17 फिफ्टी के अलावा दो शतक निकले हैं। रहाणे ने 93 पारियों में 19 बार पचास प्लस स्कोर बनाया। वह अब कोलकाता नाइट राइडर्स (केकेआर) के कप्तान हैं। आरआर के लिए सर्वाधिक 50 प्लस स्कोर का रिकॉर्ड जोस बटलर और संजू सैमसन के नाम दर्ज है। बटलर ने 82 पारियों में 25 जबकि सैमसन ने 144 पारियों में 25 बार पचास प्लस स्कोर बनाया। बटलर अब गुजरात टाइटंस (जीटी) में हैं और सैमसन चेन्नई सुपर किंग्स (सीएसके) का हिस्सा हैं।
IPL में राजस्थान रॉयल्स के लिए सबसे ज्यादा 50+ स्कोर
25 - जोस बटलर (82 पारियां)
25 - संजू सैमसन (144 पारियां)
19 - यशस्वी जायसवाल (69 पारियां)
19 - अजिंक्य रहाणे (93 पारियां)
16 - शेन वॉटसन (76 पारियां)
यशस्वी की पारी के दम पर आरआर ने 11 ओवर में 150/3 का स्कोर खड़ा किया। एमआई ने बारिश से प्रभावित मैच में टॉस जीतकर आरआर को बैटिंग का न्योता दिया। बारिश के कारण टॉस में लगभग तीन घंटे की देरी हुई, जिसके बाद मैच को 11-11 ओवर का कर दिया गया। यशस्वी ने शुरुआत से ही आक्रामक रुख अपनाया। उन्होंने दीपक चाहर द्वारा डाले गए पहले ओवर में 22 रन बटोरे। उन्होंने पारी का चौके और छक्के से आगाज किया।
15 वर्षीय वैभव सूर्यंवशी (14 गेंदों में 39, एक चौका, पांच छक्के) भी खतरनाक तेवर दिखाए। उन्होंने दूसरा ओवर करने आए जसप्रीत बुमराह का सिक्स से स्वागत किया। यशस्वी और सूर्यवंशी ने 30 गेंदों में 80 रनों की ओपनिंग साझेदारी की। सूर्यवंशी को शार्दुल ठाकुर ने छठे ओवर में बाउंड्री पर तिलक वर्मा के हाथों कैच कराया। यशस्वी ने हार्दिक पांड्या द्वारा डाले गए आठवें ओवर में चौका लगाकर फिफ्टी पूरी की। ध्रुव जुरेल (2) सस्ते में पवेलियन लौटे। यशस्वी ने कप्तान रियान पराग (10 गेंदों में 20, एक चौका, दो सिक्स) के साथ तीसरे विकेट के लिए 37 रनों की पार्टनरशिप की।
लेखक के बारे मेंMd.Akram
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