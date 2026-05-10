बतौर कप्तान पहला मैच हारने पर यशस्वी जायसवाल क्या बोले, जोफ्रा आर्चर की बॉलिंग पर किया ऐसा कमेंट

बतौर कप्तान यशस्वी जायसवाल पहले मैच में हार गए। उन्होंने मैच के बाद स्वीकार किया है गुजरात के बल्लेबाजों के दमदार प्रदर्शन के आगे राजस्थान के गेंदबाज अपने प्लान पर टिक नहीं सके।

नियमित कप्तान रियान पराग के चोटिल होने के कारण राजस्थान रॉयल्स की अगुवाई कर रहे यशस्वी जायसवाल ने कहा कि टीम की कोशिश अच्छी लाइन और लेंथ पर गेंदबाजी करने की थी, लेकिन विपक्षी बल्लेबाजों ने बेहतरीन बल्लेबाजी की। गिल की 84 रन की विस्फोटक पारी और साई सुदर्शन (55) के शानदार अर्धशतक के बाद 'प्लेयर ऑफ द मैच' राशिद खान (33 रन पर चार विकेट) की अगुवाई में गेंदबाजों के कमाल से गुजरात टाइटंस ने राजस्थान रॉयल्स को शिकस्त देकर प्लेऑफ में पहुंचने की अपनी संभावनाओं को मजबूत किया। टाइटंस ने मौजूदा सत्र का अपना सबसे बड़ा स्कोर चार विकेट पर 229 रन बनाने के बाद रॉयल्स की पारी को 16.3 ओवर में 152 रन पर समेटकर लगातार चौथी जीत दर्ज की।

राजस्थान रॉयल्स की अगुवाई कर रहे यशस्वी जायसवाल ने कहा, "हम सिर्फ अच्छी एरिया में गेंदबाजी करने के बारे में सोच रहे थे, लेकिन उन्होंने काफी अच्छी बल्लेबाजी की। हमारी कोशिश चौके-छक्के रोकने की थी, लेकिन उनके बल्लेबाजों का प्रदर्शन शानदार रहा।" जायसवाल ने पारी के पहले ओवर में 18 रन लुटाने वाले जोफ्रा आर्चर का समर्थन करते हुए कहा, "यह क्रिकेट का हिस्सा है। कुछ दिन ऐसे होते हैं जब आप अपनी योजना के मुताबिक गेंदबाजी नहीं कर पाते। उन्होंने हमारे लिए लगातार अच्छा प्रदर्शन किया है और मुझे भरोसा है कि वह जोरदार वापसी करेंगे।" उन्होंने कहा, “हम अब यह देखेंगे कि किन क्षेत्रों में सुधार किया जा सकता है और इस मैच से सीख लेकर आगे बढ़ेंगे।”

IPL 2026 News in Hindi - आईपीएल 2026 न्यूज़,आईपीएल समाचार

गिल ने मैच के बाद पुरस्कार समारोह में कहा, "हम बहुत खुश हैं। यह हमारे लिए शानदार और एकतरफा जीत रही। मुझे लगता है कि हमने 10–15 रन अतिरिक्त बना लिए थे। स्पिन गेंदबाजों के खिलाफ बल्लेबाज़ी करना आसान नहीं था।" गिल ने बताया कि पावरप्ले के बाद ही टीम को भरोसा हो गया था कि मुकाबला उनके नियंत्रण में है।