क्या 25 करोड़ी कैमरून ग्रीन को ड्रॉप करेगी KKR? पूर्व ऑस्ट्रेलियाई कप्तान ने कहा- ये अजीब पोजीशन

25 करोड़ी कैमरून ग्रीन आईपीएल 2026 में अब तक कोई खास धमाल नहीं मचा सके हैं। कोलकाता नाइट राइडर्स का मौजूदा सीजन में अब तक जीत का खाता नहीं खुला है। केकेआर ने पांच मैचों से चार गंवा दिए हैं।

पांच गेम। एक भी जीत नहीं। एक मैच बारिश की वजह से रद्द हो जाने से एक पॉइंट। लखनऊ सुपर जायंट्स (एलएसजी) के खिलाफ मैच (आखिरी बॉल तक चला) को छोड़कर ऐसा नहीं लग रहा था कि कोलकाता नाइट राइडर्स (केकेआर) आईपीएल 2026 में शुरुआत में कोई और मैच जीतेगी। केकेआर का पेस अटैक कमजोर हो गया है। उनके दो मुख्य स्पिनर में से एक आउट ऑफ फॉर्म है। उनकी बैटिंग में फायरपावर नहीं दिखता। जैसा कि ऑस्ट्रेलिया के पूर्व कप्तान आरोन फिंच ने कहा कि मंगलवार रात चेन्नई सुपर किंग्स (सीएसके) के खिलाफ 'उनकी कुछ टैक्टिक्स बहुत शक वाली थीं', भले ही सुनील नरेन के साथ बैटिंग ओपनिंग करने से पर्दे के पीछे कुछ सोच का पता चलता हो।

'कम से कम KKK ने कोशिश तो की' हालांकि, अगर यह जीत के लिए 193 रन के टारगेट पर होने और एक पॉजिटिव कदम के जवाब में था तो अजिंक्य रहाणे और अंगकृष रघुवंशी ने अपनी पार्टनरशिप में (31 गेंदों में 50 रन) बहुत कम हिम्मत दिखाई। मैच के बाद ईएसपीएनक्रिकइंफो के टाइम आउट शो में फिंच ने कहा, “निश्चित रूप से यह अच्छा नहीं था। केकेआर के बारे में बहुत सारे सवाल हैं, खासकर रन चेज में। उनकी कुछ टैक्टिक्स पर बहुत शक था। हमने सुनील नरेन को टॉप ऑर्डर में भेजने के फैसले की तारीफ की। यह चेन्नई मैच में काम नहीं आया (17 गेंदों में 24 रन) लेकिन यह कुछ अलग था। कम से कम उन्होंने कोशिश तो की।'' उन्होंने कहा, ''लेकिन कुछ दूसरे फैसले थोड़े अजीब थे। और वे कभी भी दौड़ में नहीं थे। हमने रहाणे और रघुवंशी के साथ बैटिंग करने के बारे में बात की, यह कितना रुकावट डालने वाला फैक्टर हो सकता है। और उनकी पार्टनरशिप खराब नहीं थी लेकिन उस पार्टनरशिप में अभी भी कोई फर्क नहीं है। वे बॉलिंग नहीं लेते। वे उस पॉइंट पर नहीं पहुंचते जहां विरोधी टीम के कप्तान को अपनी टीम में बदलाव के बारे में कोई सीरियस फ़ैसला लेना पड़े।”

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कैमरून ग्रीन धमाल मचाने में नाकाम केकेआर के बॉलिंग कोच टिम साउदी ने मैच के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा, "जाहिर है कि आईपीएल में कोलकाता के लिए बैटिंग में उन्हें काफ़ी सफलता मिली है, इसलिए मुझे लगता है कि हमारे पास टॉप ऑर्डर में बहुत सारे ऑप्शन हैं, और फिर हमने सोचा कि हम इस गेम में कुछ अलग ट्राई करेंगे। जाहिर है कि जब आप हार रहे होते हैं, तो आप कई अलग-अलग ऑप्शन देख सकते हैं। और हां, मुझे लगता है कि आईपीएल की यही खूबसूरती है, अपनी टीम की गहराई को परखना।" मंगलवार को केकेआर ने नरेन और फिन एलन के साथ ओपनिंग की। एलन ने 1 रन बनाया। अब उनके स्कोर 37, 28, 6, 9 और 1 हैं। ऑस्ट्रेलियाई ऑलराउंडर कैमरून ग्रीन इस मैच में नंबर 6 पर बैटिंग करने उतरे की। उन्होंने मौजूदा सीजन में लगातार दो मैच में एक ही जगह पर बैटिंग नहीं की है। उनके बल्ले से 18, 2, 4, 32* और 0 निकले हैं। उनके पास बेंच पर टिम सीफर्ट हैं, साथ ही रचिन रवींद्र भी जो ज्यादा फायरपावर के लिए नहीं जाने जाते। वह किसे रिप्लेस करेंगे?