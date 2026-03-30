ये साबित करने के लिए नहीं खेल रहा, 20 साल से बोल रहे; कप्तान अजिंक्य रहाणे का क्यों पारा हुआ हाई?
आईपीएल 2026 में पहले मैच में हार के बाद केकेआर के कप्तान अजिंक्य रहाणे का पारा थोड़ा हाई नजर आया। उन्होंने कहा कि मैं अपना हुनर साबित करने के लिए नहीं खेल रहा हूं।
अपने भविष्य को लेकर कभी खत्म नहीं होने वाली अटकलों को खारिज करते हुए कोलकाता नाइट राइडर्स (केकेआर) के कप्तान और भारत के अनुभवी बल्लेबाज अजिंक्य रहाणे ने कहा कि वह अपने विकास के लिए क्रिकेट खेल रहे हैं, किसी को कुछ साबित करने के लिए नहीं। 37 वर्ष के रहाणे ने पिछले सत्र में मुंबई रणजी टीम की कप्तानी छोड़ दी थी। उन्होंने सफेद गेंद के टूर्नामेंट में भी कप्तानी नहीं की जिससे उनके भविष्य को लेकर अटकलें लगाई जा रही थी। वह भारत के लिये आखिरी बार 2023 में खेले थे।
मुंबई इंडियंस (एमआई) के खिलाफ आईपीएल 2026 के पहले मैच में 40 गेंद में 67 रन बनाने वाले रहाणे ने कहा, ''लोगों को मेरे बारे में बोलने दीजिए। वे 20 साल से बोलते आ रहे हैं।'' उन्होंने कहा, ''मैं अपनी बल्लेबाजी से खुश हूं। मैं किसी को यह साबित करने के लिये नहीं खेल रहा हूं कि मैं कितना हुनरमंद हूं। लोग देख रहे हैं। उन्हें देखने दीजिए और बोलने दीजिए।'' उन्होंने कहा, ''मैं बहुत खुश हूं कि पिछले दो तीन साल में सफेद गेंद के प्रारूप में मेरा खेल बेहतर हुआ है। एक क्रिकेटर के तौर पर विकास जरूरी है और मैं वही करने की कोशिश कर रहा हूं। लोग बोलते रहेंगे, उन्हें बोलने दीजिए।''
मैच के बारे में रहाणे ने कहा कि जसप्रीत बुमराह ने आखिर में किफायती स्पैल डाला जिसकी वजह से उनकी टीम अपेक्षित स्कोर नहीं बना सकी। उन्होंने कहा, ''हम 235 . 240 बनाने की राह पर थे लेकिन बुमराह के दो ओवरों से काफी फर्क पैदा हुआ। इसलिए वह इतना महान गेंदबाज है।'' मुंबई ने रोहित शर्मा (78 रन) और रेयान रिकलटन (81 रन) के अर्धशतकों के साथ पहले विकेट के लिए 148 रन की साझेदारी से केकेआर को छह विकेट से हराकर टूर्नामेंट के 13 सत्र से चले आ रहे पहले मैच में हार के सिलसिले को खत्म किया।
मुंबई इंडियंस हमेशा आईपीएल में धीमी शुरुआत करने वाली टीम रही है। टीम ने आईपीएल में आखिरी बार अपना पहला मैच अप्रैल 2012 में जीता था जिसमें उन्होंने चेन्नई सुपर किंग्स को आठ विकेट से हराया था। टीम ने 2013 से लेकर 2020 के बीच पांच बार खिताब जीता लेकिन पहले मैच में हार का सिलसिला जारी रहा। रोहित (43 गेंद, चार चौके और आठ छक्के) और रिकलटन (38 गेंद, छह चौके, छह छक्के) की मदद से मुंबई इंडियंस ने 19.1 ओवर में चार विकेट पर 224 रन बनाकर जीत हासिल की।
लेखक के बारे मेंMd.Akram
मोहम्मद अकरम: खेल पत्रकार
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