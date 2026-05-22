राजस्थान रॉयल्स हारेगी और पंजाब किंग्स क्लीलाफाई करने के बाद फाइनल खेलेगी, IPL 2026 को लेकर क्रिकेटर की भविष्यवाणी
आईपीएल 2026 के प्लेऑफ क्वालिफिकेशन और फाइनल को लेकर पूर्व भारतीय क्रिकेटर वसीम जाफर ने बड़ी भविष्यवाणी की है। उन्होंने पंजाब किंग्स को बैक किया है और यह प्रेडिक्शन दी है कि पंजाब किंग्स अच्छा क्रिकेट खेलने के बाद प्लेऑफ के लिए क्वालीफाई करेगी और फाइनल भी खेलेगी।
आईपीएल 2026 के प्लेऑफ क्वालिफिकेशन और फाइनल को लेकर पूर्व भारतीय क्रिकेटर वसीम जाफर ने बड़ी भविष्यवाणी की है। उन्होंने पंजाब किंग्स को बैक किया है और यह प्रेडिक्शन दी है कि पंजाब किंग्स अच्छा क्रिकेट खेलने के बाद प्लेऑफ के लिए क्वालीफाई करेगी और फाइनल भी खेलेगी। उन्होंने साफ शब्दों में कहा है कि राजस्थान अपना अगला मुकाबला मुंबई इंडियंस से हारेगी और पंजाब किंग्स अपना अगला मैच लखनऊ से जीतकर प्लेऑफ के लिए क्वालीफाई करेगी। उन्होंने कहा है पंजाब किंग्स सिर्फ क्वालीफाई नहीं करेगी बल्कि फाइनल भी खेलेगी।
जीटी और आरसीबी के बीच होगा पहला क्लालीफायर
गुजरात टाइटंस बनाम सीएसके मैच के बाद क्रिकइन्फो हिंदी में पोस्ट मैच शो में बात करते हुए वसीम जाफर ने कहा "मुझे लगता है आरसीबी और जीटी ही टॉप-2 में फिनिश करेंगी और पहला क्वालीफायर इन्हीं दोनों के बीच ही होगा। हैदराबाद के लिए इतने बड़े मार्जिन से टॉप क्लास टीम के सामने जीतना काफी मुश्किल होगा। 87 रनों या उससे अधिक के अंतर से हारने के लिए आरसीबी को बहुत खराब क्रिकेट खेलनी होगी जो आप एक टॉप-2 टीम के उम्मीद नहीं करते हैं। तो मुझे ऐसा लगता है कि आरसीबी और जीटी का ही मैं क्वालीफायर वन देख रहा हूं।"
पंजाब किंग्स की होगी फाइनल में एंट्री
उनसे पूछा गया कि क्या आप फाइनल भी इन्हीं दो टीमों के बीच देख रहे हैं या इसमें कुछ परिवर्तन देखने को मिल सकता है? इसके जबाव में जाफर बोले- "मैं बहुत पहले से ही लाल झंडा लेकर घूम रहा हूं और मैं अभी भी पंजाब किंग्स को बैक कर रहा हूं। मुझे ऐसा लग रहा है कि पंजाब किंग्स ने जितने पॉइंट्स लिए थे उन्होंने उसे लौटा दिए हैं, अब यहां से वो जीतेंगे और उम्मीद करते हैं कि चीजें उनके फेवर में आएंगी और राजस्थान रॉयल्स अपना अगला मुकाबला हारेगी। पंजाब किंग्स क्वालीफाई होगें और आगे जाएंगे।" यानी वसीम जाफर का साफ मानना है कि पंजाब किंग्स फाइनल में पहुंचेगी।
पंजाब के लिए बदलेगा वक्त
ये पंजाब का पूर्व कोच बोल रहा है या एक क्रिकेट एनालिस्ट की हैसियत से ये बात आप कह रहे हैं इस प्रश्न के जबाव में जाफर ने कहा कि "मैं आरसीबी के लिए पहले खेला हूं तो वहां भी मेरे लिए सॉफ्ट कॉर्नर है, लेकिन मुझे लगता है कि पंजाब बहुत अच्छी टीम है, बस बीच में चीजें बिगड़ गईं और मुकाबले हारने शुरू हो गए, लेकिन मुझे लगता है कि वक्त चेंज होगा।"
ये है पंजाब किंग्स के प्लेऑफ में पहुंचने का सिनारियो
बता दें कि मौजूदा समय में पंजाब किंग्स के 13 मैचों में 6 जीत और 6 हार और एक रद्द मैच के साथ कुल 13 अंक हैं और उनका रन रेट बेहतर है। पंजाब का एक मैच लखनऊ सुपर जायंट्स के साथ बचा हुआ है जो 23 मई को खेला जाएगा। वहीं, राजस्थान रॉयल्स की टीम मौजूदा समय में 13 मैचों में 7 जीत 6 हार के साथ कुल 14 अंक लेकर चौथे स्थान पर है और अगर वह अपना अगला मुकाबला जो मुंबई इंडियंस के साथ खेला जाना है, जीत लेती है तो सीधे तौर पर प्लेऑफ के लिए क्वालीफाई कर जाएगी। पंजाब किंग्स को प्लेऑफ में पहुंचने के लिए सिर्फ अपना अगला मैच ही नहीं जीतना होगा, बल्कि यह उम्मीद भी करनी होगी कि राजस्थान रॉयल्स अपना मुकाबला मुंबई इंडियन से हार जाए।
लेखक के बारे मेंVimlesh Kumar Bhurtiya
विमलेश कुमार भुर्तिया (Vimlesh Kumar Bhurtiya): खेल पत्रकार
संक्षिप्त विवरण
विमलेश कुमार भुर्तिया पिछले 4 वर्षों से पत्रकारिता में सक्रिय हैं और वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान में स्पोर्ट्स टीम में बतौर कंटेंट प्रोड्यूसर अपनी सेवाएं दे रहे हैं। उन्होंने भारतीय जनसंचार संस्थान (IIMC) नई दिल्ली से पत्रकारिता की पढ़ाई की है।
विस्तृत बायो
परिचय और अनुभव: विमलेश कुमार भुर्तिया भारतीय डिजिटल मीडिया जगत का एक उभरता हुआ नाम हैं, जिन्हें पत्रकारिता के क्षेत्र में 4 वर्षों से अधिक का अनुभव प्राप्त है। वर्तमान में, वह भारत के अग्रणी समाचार संस्थान 'लाइव हिन्दुस्तान' (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में स्पोर्ट्स टीम में बतौर कंटेंट प्रोड्यूसर अपनी सेवाएं दे रहे हैं। पिछले चार वर्षों से वह इसी संस्थान से जुड़े हुए हैं और डिजिटल मीडिया की गतिशीलता, कार्यशैली और प्रकृति को समझने का प्रयास किया है। उनका मानना है कि पाठक किसी भी डिजिटल प्लेटफॉर्म की रीढ़ होता है ऐसे में उनके हितों को ध्यान में रखते हुए खबरों का प्रकाशन होना चाहिए। यह पत्रकारिता को जीवंत रखता है और जर्नलिज्म का मूल गुण भी यही है।
शैक्षणिक पृष्ठभूमि
विमलेश ने भारत के सबसे प्रतिष्ठित पत्रकारिता संस्थान से अपनी शिक्षा ग्रहण की है। वे 2021-22 बैच के भारतीय जनसंचार संस्थान नई दिल्ली के छात्र रहे हैं। उन्होंने इस नामी संस्थान से रेडियो एवं टेलीविजन पत्रकारिता में पोस्ट ग्रेजुएशन डिप्लोमा किया है। इसके बाद उत्तराखंड मुक्त विश्वविद्यालय से पत्रकारिता में ही मास्टर्स यानी (M.A) की डिग्री भी हासिल की है। इन्होंने अपना ग्रेजुएशन मध्य प्रदेश के नामचीन साइंस कॉलेजों में से एक होलकर साइंस कॉलेज से किया है। ग्रेजुएशन के दूसरे साल से ही विमलेश की दिलचस्पी साहित्य और पत्रकारिता की ओर जागृत होने लगी थी। यही कारण था कि ग्रेजुएशन के दिनों में ही उन्होंने दैनिक चैतन्यलोक नामक इंदौर की क्षेत्रीय पत्रिका में काम करना शुरू कर दिया। कुछ महीनों बाद उन्होंने दैनिक भास्कर में बतौर कॉपी एडिटर ट्रेनिंग ली। उन्होंने देवी अहिल्या विश्वविद्यालय इंदौर के पत्रकारिता और जनसंचार विभाग से मास मीडिया में इंटर्नशिप की। विमलेश कुमार भुर्तिया को कंप्यूटर का भी अच्छा ज्ञान है। उन्होंने भोपाल स्थित माखनलाल चतुर्वेदी पत्रकारिता विश्वविद्यालय से कंप्यूटर एप्लीकेशन में डिप्लोमा किया है।
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