RCB के खिलाफ अंत तक टिके रहते तो आज भी बल्ला गाड़कर करते सेलिब्रेशन? KL राहुल ने क्या बताया
पोस्ट मैच प्रजेंटेशन में केएल राहुल से पूछा गया कि क्या आज भी बल्ले को ज़मीन पर गाड़कर जश्न मनाने के बारे में सोचा था आपने? इसके जबाव में उन्होंने कहा वह तो बस एक बार की बात थी। आज ऐसा कुछ नहीं था। जानिए और क्या-क्या खुलासे किए।
शनिवार को आईपीएल 2026 के 26वें मुकाबले में दिल्ली कैपिटल्स ने रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरू को उनके घर पर 6 विकेट से हरा दिया है। आखिरी ओवर तक चले रोमांचक मुकाबले में डेविड मिलर के दो बैक टू बैक छक्कों और फिर एक चौके की मदद से टीम ने जीत दर्ज की और पॉइंट्स टेबल में अपनी स्थिति को ऊपर की तरफ बढ़ाया। दिल्ली कैपिटल्स के कार्यवाहक कप्तान केएल राहुल ने आज के मैच में शानदार अर्धशतकीय पारी खेली। उन्होंने 34 गेंदों में 6 चौकों और 2 छक्कों की मदद से 57 रनों की विस्फोटक पारी खेली, लेकिन वे मैच को फिनिश नहीं सके। 2025 के आईपीएल सीजन में केएल राहुल ने आरसीबी के खिलाफ दमदार पारी खेलते हुए अच्छा फिनिश किया था और मैच जीतने के बाद बल्ले को जमीन में गाड़ते हुए एक अलग तरह का सेलिब्रेशन किया था। क्या केएल राहुल इस बार भी मैच फिनिश करने के बाद ऐसा करने वाले थे इसका जबाव उन्होंने खुद दिया है।
आज वैसा जश्न मनाने के बारे में नहीं सोचा था
पोस्ट मैच प्रजेंटेशन में केएल राहुल से पूछा गया कि क्या आज भी अंत तक टिके रहते और मैच फिनिश करते तो पिछले साल की तरह बल्ले को ज़मीन पर गाड़कर जश्न मनाते? आपने इसके बारे में क्या सोचा था? इसके जबाव में उन्होंने कहा “वह तो बस एक बार की बात थी। आज ऐसा कुछ नहीं था।” केएल राहुल ने मैच के बाद अपने विचार साझा करते हुए कहा "मुझे लगता है शुरुआत में विकेट थोड़ा मददगार साबित हुआ। मैंने देखा कि विराट और फिल साल्ट गेंद के आने के तरीके से खुश नहीं थे। और हां, पहले छह ओवरों में तीन विकेट गिरने से हमारे लिए आगे का रास्ता मुश्किल हो गया। मुझे लगता है कि कुल मिलाकर यह एक बहुत अच्छा क्रिकेट मैच था।"
स्टब्स और मैंने अच्छे शॉट्स लगाए
मैच के दौरान स्टब्स से क्या बातचीत हुई इसके बारे में बताते हुए लोकेश राहुल ने कहा "ऐसा नहीं है। मेरा मतलब है, बातचीत इस बारे में थी कि अच्छे क्रिकेट शॉट खेलते रहें और देखें कि हम कैसे बाउंड्री लगा सकते हैं और कैसे गेंदबाजों पर दबाव बनाए रख सकते हैं। हम रक्षात्मक होकर नहीं खेलना चाहते थे और फि रन-रेट बढ़ता जाता है, अंत की ओर यह और भी मुश्किल होता जाता है। हमने यह तब भी देखा जब हमने गेंदबाजी की, जब थोड़ी रिवर्स स्विंग भी थी और गेंदबाज, विपक्षी टीम के पास कुछ बहुत अच्छे डेथ ओवरों के गेंदबाज भी हैं। इसलिए हम इसे ज्यादा खींचना नहीं चाहते थे। हम बस वर्तमान क्षण पर ध्यान केंद्रित करना चाहते थे, एक-एक ओवर करके खेलना चाहते थे और गेंदबाजों पर दबाव बनाने की कोशिश करना चाहते थे। और हां, उसने कुछ अच्छे शॉट लगाए। मैंने भी कुछ अच्छे शॉट लगाए।"
क्या अंत में घबरा गए थे केएल राहुल?
क्या अंत में फंसे हुए मैच को देखकर केएल राहुल के मन में घबराहट थी? इसका जबाव देते हुए लोकेश राहुल ने कहा "नहीं, स्टब्स और मिलर पर भरोसा था। वे दक्षिण अफ्रीका और फ्रेंचाइजी क्रिकेट के लिए रोजाना ऐसा करते हैं। इसलिए, हम यह भी जानते थे कि आखिरी ओवर आरसीबी के लिए भी एक जोखिम भरा कदम होगा। और हम जानते थे कि शायद रोमारियो शेफर्ड गेंदबाजी करेंगे या शायद सुयश गेंदबाजी करेंगे, जिससे हमारे बल्लेबाजों को आखिरी ओवर में दो छक्के लगाने का अच्छा मौका मिलेगा। आदर्श रूप से हम नहीं चाहते थे कि मैच 20वें ओवर तक जाए, लेकिन हम जीत से संतुष्ट हैं।"
लेखक के बारे मेंVimlesh Kumar Bhurtiya
विमलेश कुमार भुर्तिया (Vimlesh Kumar Bhurtiya): खेल पत्रकार
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विमलेश कुमार भुर्तिया पिछले 4 वर्षों से पत्रकारिता में सक्रिय हैं और वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान में स्पोर्ट्स टीम में बतौर कंटेंट प्रोड्यूसर अपनी सेवाएं दे रहे हैं। उन्होंने भारतीय जनसंचार संस्थान (IIMC) नई दिल्ली से पत्रकारिता की पढ़ाई की है।
विस्तृत बायो
परिचय और अनुभव: विमलेश कुमार भुर्तिया भारतीय डिजिटल मीडिया जगत का एक उभरता हुआ नाम हैं, जिन्हें पत्रकारिता के क्षेत्र में 4 वर्षों से अधिक का अनुभव प्राप्त है। वर्तमान में, वह भारत के अग्रणी समाचार संस्थान 'लाइव हिन्दुस्तान' (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में स्पोर्ट्स टीम में बतौर कंटेंट प्रोड्यूसर अपनी सेवाएं दे रहे हैं। पिछले चार वर्षों से वह इसी संस्थान से जुड़े हुए हैं और डिजिटल मीडिया की गतिशीलता, कार्यशैली और प्रकृति को समझने का प्रयास किया है। उनका मानना है कि पाठक किसी भी डिजिटल प्लेटफॉर्म की रीढ़ होता है ऐसे में उनके हितों को ध्यान में रखते हुए खबरों का प्रकाशन होना चाहिए। यह पत्रकारिता को जीवंत रखता है और जर्नलिज्म का मूल गुण भी यही है।
शैक्षणिक पृष्ठभूमि
विमलेश ने भारत के सबसे प्रतिष्ठित पत्रकारिता संस्थान से अपनी शिक्षा ग्रहण की है। वे 2021-22 बैच के भारतीय जनसंचार संस्थान नई दिल्ली के छात्र रहे हैं। उन्होंने इस नामी संस्थान से रेडियो एवं टेलीविजन पत्रकारिता में पोस्ट ग्रेजुएशन डिप्लोमा किया है। इसके बाद उत्तराखंड मुक्त विश्वविद्यालय से पत्रकारिता में ही मास्टर्स यानी (M.A) की डिग्री भी हासिल की है। इन्होंने अपना ग्रेजुएशन मध्य प्रदेश के नामचीन साइंस कॉलेजों में से एक होलकर साइंस कॉलेज से किया है। ग्रेजुएशन के दूसरे साल से ही विमलेश की दिलचस्पी साहित्य और पत्रकारिता की ओर जागृत होने लगी थी। यही कारण था कि ग्रेजुएशन के दिनों में ही उन्होंने दैनिक चैतन्यलोक नामक इंदौर की क्षेत्रीय पत्रिका में काम करना शुरू कर दिया। कुछ महीनों बाद उन्होंने दैनिक भास्कर में बतौर कॉपी एडिटर ट्रेनिंग ली। उन्होंने देवी अहिल्या विश्वविद्यालय इंदौर के पत्रकारिता और जनसंचार विभाग से मास मीडिया में इंटर्नशिप की। विमलेश कुमार भुर्तिया को कंप्यूटर का भी अच्छा ज्ञान है। उन्होंने भोपाल स्थित माखनलाल चतुर्वेदी पत्रकारिता विश्वविद्यालय से कंप्यूटर एप्लीकेशन में डिप्लोमा किया है।
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