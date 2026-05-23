छक्के मारना अब कोई बड़ी बात नहीं, विराट कोहली ने मुकुल चौधरी को दी करियर बदल जाने वाली सलाह

विराट कोहली ने लखनऊ के बल्लेबाज मुकुल चौधरी को गेम को खत्म करने और मुश्किल हालात में टीम को जीत दिलाने की सलाह दी है। कोहली ने कहा कि मौजूदा समय में छक्के मारना कोई बड़ी बात नहीं है।

रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु के स्टार बल्लेबाज विराट कोहली पिछले कुछ सीजन से लगातार युवा खिलाड़ियों को अपना अनुभव शेयर करते हुए नजर आए हैं। कईयों को स्टार क्रिकेटर की सलाह से मदद भी मिली है। हाल ही में देवदत्त पडिक्कल ने कहा था कि कि अपने पहले आईपीएल सत्र में विराट कोहली के साथ पारी का आगाज करने से उन्हें पारी को संवारने की कला समझने में मदद मिली। वहीं लखऊ सुपर जायंट्स के बल्लेबाज मुकुल चौधरी ने भी विराट कोहली से हुई बातचीत के बारे में बताया है। उन्होंने कहा कि कोहली से उन्होंने मैच को खत्म करने की कला के बारे में बात की।

लखनऊ सुपर जायंट्स के खिलाड़ी मुकुल ने बताया कि कोहली ने उन्हें सलाह दी कि छक्के मारने से ही कोई महान बल्लेबाज नहीं बनता है, क्योंकि आज कई युवा खिलाड़ी ये कर सकते हैं। कोहली ने जोर देकर कहा कि सही स्किल है दबाव में मैच खत्म करना। मुश्किल चेज करते समय शांत रहना और बढ़ते रन रेट को संभालते हुए और विकेट गिरने के बावजूद टीम को जीत दिलाने में मार्गदर्शन करना।

IPL 2026 News in Hindi - आईपीएल 2026 न्यूज़,आईपीएल समाचार

कोहली ने बताई असली चुनौती मुकुल चौधरी ने जियोस्टार से कहा, ''जब मैंने उनसे बात की, तो उन्होंने मुझे बताया कि मैंने कोलकाता के खिलाफ हमारा मैच देखा और ये भी उन्होंने मैच कैसे खत्म किया। उन्होंने (विराट कोहली) कहा कि अब छक्के लगाना कोई बड़ी बात नहीं रह गई है। इस नई पीढ़ी का हर युवा बल्लेबाज आसानी से गेंद को बाउंड्री के पार पहुंचा सकता है। लेकिन असली बात मैच को फिनिश करने की है। बिना दबाव के तो कोई भी छक्का मार सकता है। असली चुनौती तब आती है जब 170-180 रनों के चेज में एक छोर पर विकेट गिर रहे हों, रिक्वायर्ड रेट लगातार बढ़ रहा हो। अगर आप उस दबाव को संभालना, शांत रहना और पारी को नियंत्रित करना सीख जाते हैं, तो यही चीज आपको एक बड़ा खिलाड़ी बनाती है। लगातार मैचों को फिनिश करना एक दुर्लभ हुनर है। उन्होंने मुझे सलाह दी कि सिर्फ बड़े शॉट्स पर नहीं, बल्कि मैच फिनिश करने पर ध्यान दो। उनकी ये सलाह मेरे दिमाग में हमेशा के लिए छप गई।''