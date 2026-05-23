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छक्के मारना अब कोई बड़ी बात नहीं, विराट कोहली ने मुकुल चौधरी को दी करियर बदल जाने वाली सलाह

Himanshu Singh लाइव हिन्दुस्तान
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विराट कोहली ने लखनऊ के बल्लेबाज मुकुल चौधरी को गेम को खत्म करने और मुश्किल हालात में टीम को जीत दिलाने की सलाह दी है। कोहली ने कहा कि मौजूदा समय में छक्के मारना कोई बड़ी बात नहीं है।

छक्के मारना अब कोई बड़ी बात नहीं, विराट कोहली ने मुकुल चौधरी को दी करियर बदल जाने वाली सलाह

रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु के स्टार बल्लेबाज विराट कोहली पिछले कुछ सीजन से लगातार युवा खिलाड़ियों को अपना अनुभव शेयर करते हुए नजर आए हैं। कईयों को स्टार क्रिकेटर की सलाह से मदद भी मिली है। हाल ही में देवदत्त पडिक्कल ने कहा था कि कि अपने पहले आईपीएल सत्र में विराट कोहली के साथ पारी का आगाज करने से उन्हें पारी को संवारने की कला समझने में मदद मिली। वहीं लखऊ सुपर जायंट्स के बल्लेबाज मुकुल चौधरी ने भी विराट कोहली से हुई बातचीत के बारे में बताया है। उन्होंने कहा कि कोहली से उन्होंने मैच को खत्म करने की कला के बारे में बात की।

लखनऊ सुपर जायंट्स के खिलाड़ी मुकुल ने बताया कि कोहली ने उन्हें सलाह दी कि छक्के मारने से ही कोई महान बल्लेबाज नहीं बनता है, क्योंकि आज कई युवा खिलाड़ी ये कर सकते हैं। कोहली ने जोर देकर कहा कि सही स्किल है दबाव में मैच खत्म करना। मुश्किल चेज करते समय शांत रहना और बढ़ते रन रेट को संभालते हुए और विकेट गिरने के बावजूद टीम को जीत दिलाने में मार्गदर्शन करना।

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कोहली ने बताई असली चुनौती

मुकुल चौधरी ने जियोस्टार से कहा, ''जब मैंने उनसे बात की, तो उन्होंने मुझे बताया कि मैंने कोलकाता के खिलाफ हमारा मैच देखा और ये भी उन्होंने मैच कैसे खत्म किया। उन्होंने (विराट कोहली) कहा कि अब छक्के लगाना कोई बड़ी बात नहीं रह गई है। इस नई पीढ़ी का हर युवा बल्लेबाज आसानी से गेंद को बाउंड्री के पार पहुंचा सकता है। लेकिन असली बात मैच को फिनिश करने की है। बिना दबाव के तो कोई भी छक्का मार सकता है। असली चुनौती तब आती है जब 170-180 रनों के चेज में एक छोर पर विकेट गिर रहे हों, रिक्वायर्ड रेट लगातार बढ़ रहा हो। अगर आप उस दबाव को संभालना, शांत रहना और पारी को नियंत्रित करना सीख जाते हैं, तो यही चीज आपको एक बड़ा खिलाड़ी बनाती है। लगातार मैचों को फिनिश करना एक दुर्लभ हुनर है। उन्होंने मुझे सलाह दी कि सिर्फ बड़े शॉट्स पर नहीं, बल्कि मैच फिनिश करने पर ध्यान दो। उनकी ये सलाह मेरे दिमाग में हमेशा के लिए छप गई।''

'जियो स्टार' पर एक बातचीत के दौरान पडिक्कल ने कहा, ''जब मैंने 2020 सत्र में आरसीबी के साथ अपना आईपीएल पदार्पण किया, तो मुझे लगा कि मैं तैयार हूं। घरेलू क्रिकेट में मेरे स्कोर का रिकॉर्ड काफी अच्छा रहा था। ‘’ उन्होंने कहा, ''और खेल के महानतम खिलाड़ियों से एक विराट कोहली के साथ बल्लेबाजी करना मेरे लिए बहुत मददगार साबित हुआ। उस उम्र में, उन्हें पारी को आगे बढ़ाते हुए देखने से मुझे बहुत ज्यादा स्पष्टता मिली और मैं समझ पाया कि एक अच्छी पारी कैसे खेली जाती है। इससे मेरे खेल में काफी सुधार हुआ। ''

Himanshu Singh

लेखक के बारे में

Himanshu Singh

हिमांशु सिंह (कंटेंट प्रोड्यूसर)

हिंमांशु सिंह पिछले 6 वर्षों से खेल पत्रकारिता में सक्रिय हैं और वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान में स्पोर्ट्स सेक्शन के कंटेंट प्रोड्यूसर के रूप में कार्यरत हैं।


परिचय और अनुभव

हिमांशु सिंह लाइव हिन्दुस्तान में कंटेंट प्रोड्यूसर के तौर पर कार्यरत हैं। इन्हें हिंदी पत्रकारिता में करीब 6 साल का अनुभव है। इन्होंने अपनी पत्रकारिता की पढ़ाई आईएमएस (नोएडा) से की है। 2017 में पंचायती टाइम्स वेबसाइट में बतौर ट्रेनी खेल पत्रकारिता का पहला अनुभव हासिल किया। 2018 में स्पोर्ट्स कंटेंट राइटर के तौर पर ईटीवी से जुड़े। यहां पर करीब तीन साल काम करने के बाद इनसाइडस्पोर्ट्स से जुड़े। यहां पर एक साल तक रहे। उन्होंने 2022 में लाइव हिन्दुस्तान के साथ अपनी पारी की शुरुआत की थी। खेल की बारीकियों को समझने और उन्हें पाठकों तक रोचक अंदाज में पहुंचाने में उन्हें महारत हासिल है।


शैक्षणिक पृष्ठभूमि : हिमांशु ने अपनी पत्रकारिता की पढ़ाई देश के प्रतिष्ठित संस्थान आईएमएस (नोएडा) से पूरी की है। खेल के प्रति उनके जुनून ने उन्हें करियर की शुरुआत में ही खेल पत्रकारिता की ओर प्रेरित किया। उन्होंने 2017 में 'पंचायती टाइम्स' वेबसाइट में बतौर ट्रेनी अपने करियर का पहला कदम रखा, जहां उन्होंने खेल रिपोर्टिंग की बुनियादी बारीकियां सीखीं।


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