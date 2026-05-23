विराट कोहली ने ट्रेविस हेड से नहीं मिलाया हाथ, मैच के बाद किया इग्नोर; ऑस्ट्रेलिया खिलाड़ी रह गया हैरान
रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु के अनुभवी बल्लेबाज विराट कोहली और ट्रेविस हेड के बीच मैच के दौरान नोकझोंक हुई। जिसके बाद कोहली ने मैच खत्म होने के बाद गुस्से में ट्रेविस हेड से हाथ नहीं मिलाया।
विराट कोहली ने शुक्रवार को मैच खत्म होने के बाद सनराइजर्स हैदराबाद के बल्लेबाज ट्रेविस हेड से हाथ नहीं मिलाया। जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। दरअसल बेंगलुरु की पारी के दौरान ट्रेविस हेड विराट कोहली को उकसाते हुए नजर आए थे, जिस पर विराट कोहली ने उन्हें गेंदबाजी पर आने का चैलेंज दे दिया। दोनों खिलाड़ियों के बीच हुई तीखी नोकझोंक ज्यादा देर तक नहीं चल सकी, क्योंकि विराट कोहली कुछ गेंद के बाद पवेलियन लौट गए हैं। हालांकि मैच के दौरान ट्रेविस हेड गेंदबाजी करने के लिए आए जरूर थे लेकिन कोहली सामने नहीं थे। सनराइजर्स हैदराबाद ने शुक्रवार को रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु को अपने आखिरी लीग मुकाबले में 55 रनों से हराया।
कोहली और हेड के बीच कहासुनी
रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु की पारी के शुरुआत में वेंकटेश अय्यर ने ताबड़तोड़ शॉट मारे। इस बीच विराट कोहली और ट्रेविस हेड के बीच किसी बात को लेकर कहासुनी है, जोकि काफी ज्यादा गंभीर हो गई। कोहली पिच के बीच में हेड को कुछ कहते हुए दिखे। रिपोर्ट के मुताबिक कोहली ने हेड से कहा, 'ठीक है आओ और कुछ गेंदें डालो।' जिसके बाद ऑस्ट्रेलिया बल्लेबाज ने कुछ ऐसा कहा, जो कोहली को अच्छा नहीं लगा। कुछ गेंद के बाद कोहली आउट हो गए, जिसके बाद हेड ने कहा, ‘दोस्त, मेरे गेंद डालने से पहले तुम आउट हो गए।’
मैच खत्म होने के बाद भी विराट कोहली हैदराबाद के बल्लेबाज ट्रेविस हेड से किसी बात को लेकर गुस्से में दिखे। कोहली ने सनराइजर्स हैदराबाद के कई खिलाड़ियों से हाथ मिलाया लेकिन जब ट्रेविस हेड ने हाथ मिलाने की कोशिश की, तो विराट कोहली उन्हें नजरअंदाज करके आगे निकल गए। हालांकि इस दौरान हेड काफी हैरान नजर आए लेकिन वो भी बिना कुछ कहे आगे बढ़ गए।
भारतीय टीम के पूर्व कप्तान और बेंगलुरु के अनुभवी बल्लेबाज द्वारा हाथ नहीं मिलाने की घटना ने क्रिकेट जगत में एक नई बहस छेड़ दी है। हालांकि इरफान पठान का मानना है कि इस घटना से बचा जा सकता था। इरफान ने कहा, "मैदान पर आक्रामकता खेल का हिस्सा है, लेकिन मैच खत्म होने के बाद हाथ मिलाने से इनकार करना विराट कोहली की तरफ से सही व्यवहार नहीं था।''
सनराइजर्स हैदराबाद की टीम अभिषेक शर्मा (56 रन) की आक्रामक बल्लेबाजी, ईशान किशन (79 रन) के बेखौफ अंदाज और हेनरिक क्लासेन (51 रन) की ताकतवर हिटिंग की बदौलत चार विकेट पर 255 रन का विशाल स्कोर खड़ा करने में कामयाब रही। आरसीबी को शीर्ष दो में रहने के लिए 166 रन का स्कोर बनाना था और 178 रन से ज्यादा रन का स्कोर बनाने से उसका शीर्ष स्थान तय था। कप्तान रजत पाटीदार (56 रन) और कृणाल पांड्या (नाबाद 41) के बीच चौथे विकेट के लिए 58 गेंद में 84 रन की भागीदारी से आरसीबी ने 20 ओवर में चार विकेट पर 200 रन बनाकर हारने के बावजूद पहला स्थान सुनिश्चित किया।
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