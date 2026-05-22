CSK के पूर्व खिलाड़ी विजय शंकर ने IPL से लिया संन्यास, '3D प्लेयर' ने घरेलू क्रिकेट को भी कहा अलविदा
भारतीय टीम के पूर्व ऑलराउंडर विजय शंकर ने आईपीएल और घरेलू क्रिकेट से संन्यास ले लिया है। उन्होंने भारत के लिए 12 वनडे और 9 टी20 अंतरराष्ट्रीय मैच खेले हैं।
भारतीय टीम के पूर्व क्रिकेटर विजय शंकर ने शुक्रवार को इंडियन प्रीमियर लीग और घरेलू क्रिकेट से संन्यास की घोषणा की। उन्होंने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट शेयर किया है, जिसमें उन्होंने बताया कि नए अवसरों को तलाशने और अधिक क्रिकेट खेलने के उद्देश्य से ये फैसला किया है। घरेलू क्रिकेट से संन्यास लेने के साथ ही विजय शंकर के विदेशी टी-20 लीग्स में खेलने के रास्ते खुल गए हैं। पूर्व ऑलराउंडर और '3D प्लेयर' के नाम से मशहूर विजय शंकर ने 2018 में भारतीय टीम के लिए डेब्यू किया था। उन्होंने भारत के लिए 12 वनडे और 9 टी-20 अंतरराष्ट्रीय मैच खेला है।
विजय शंकर ने पोस्ट शेयर करते हुए लिखा, ''क्रिकेट मेरी जिंदगी है। मैंने 10 साल की उम्र में खेलना शुरू किया और 25 साल बाद, मैं खुद को बेहद भाग्यशाली और धन्य मानता हूं कि मुझे हर स्तर पर और उच्चतम स्तर पर खेलने का मौका मिला। देश का प्रतिनिधित्व करना हमेशा मेरे सबसे गर्व और खुशी के पलों में से एक रहेगा। मैंने नए अवसरों को तलाशने और अधिक क्रिकेट खेलने के लिए घरेलू क्रिकेट और आईपीएल से संन्यास लेने का फैसला किया है। जो मैं प्यार करता हूं उसे करने की अनुमति देने के लिए 'धन्यवाद' शब्द पर्याप्त नहीं है। मैं हमेशा-हमेशा के लिए आप सभी का आभारी रहूंगा।''
लेखक के बारे मेंHimanshu Singh
हिमांशु सिंह (कंटेंट प्रोड्यूसर)
हिंमांशु सिंह पिछले 6 वर्षों से खेल पत्रकारिता में सक्रिय हैं और वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान में स्पोर्ट्स सेक्शन के कंटेंट प्रोड्यूसर के रूप में कार्यरत हैं।
परिचय और अनुभव
हिमांशु सिंह लाइव हिन्दुस्तान में कंटेंट प्रोड्यूसर के तौर पर कार्यरत हैं। इन्हें हिंदी पत्रकारिता में करीब 6 साल का अनुभव है। इन्होंने अपनी पत्रकारिता की पढ़ाई आईएमएस (नोएडा) से की है। 2017 में पंचायती टाइम्स वेबसाइट में बतौर ट्रेनी खेल पत्रकारिता का पहला अनुभव हासिल किया। 2018 में स्पोर्ट्स कंटेंट राइटर के तौर पर ईटीवी से जुड़े। यहां पर करीब तीन साल काम करने के बाद इनसाइडस्पोर्ट्स से जुड़े। यहां पर एक साल तक रहे। उन्होंने 2022 में लाइव हिन्दुस्तान के साथ अपनी पारी की शुरुआत की थी। खेल की बारीकियों को समझने और उन्हें पाठकों तक रोचक अंदाज में पहुंचाने में उन्हें महारत हासिल है।
शैक्षणिक पृष्ठभूमि : हिमांशु ने अपनी पत्रकारिता की पढ़ाई देश के प्रतिष्ठित संस्थान आईएमएस (नोएडा) से पूरी की है। खेल के प्रति उनके जुनून ने उन्हें करियर की शुरुआत में ही खेल पत्रकारिता की ओर प्रेरित किया। उन्होंने 2017 में 'पंचायती टाइम्स' वेबसाइट में बतौर ट्रेनी अपने करियर का पहला कदम रखा, जहां उन्होंने खेल रिपोर्टिंग की बुनियादी बारीकियां सीखीं।
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