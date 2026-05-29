पूर्व पाकिस्तानी क्रिकेटर ने शाहिद अफरीदी से की वैभव सूर्यवंशी की तुलना, जानिए क्या कहा

पाकिस्तान के पूर्व क्रिकेटर मोहम्मद यूसुफ ने वैभव सूर्यवंशी की बैटिंग की तारीफ करते हुए कहा कि वैभव उन्हें युवा शाहिद अफरीदी की याद दिलाते हैं।

वैभव सूर्यवंशी की बैटिंग को देखकर क्रिकेट जगत हैरान है। आईपीएल 2026 के जारी सीजन में वैभव सूर्यवंशी शुरुआती मैचों से लेकर अब तक छाए रहे हैं। हर तरफ उनकी ही बैटिंग की चर्चा हो रही है। ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड के पूर्व क्रिकेटर भी वैभव के टैलेंट का गुणगान कर रहे। इस लिस्ट में अब पाकिस्तान के पूर्व क्रिकेटर मोहम्मद यूसुफ का भी नाम जुड़ गया है। वैभव सूर्यवंशी की सनराइजर्स हैदराबाद के खिलाफ 29 गेंदों में 97 रन की पारी देखने के बाद मोहम्मद यूसुफ ने कहा कि वैभव उन्हें युवा शाहिद अफरीदी की याद दिलाता है।

शाहिद अफरीदी से तुलना पाकिस्तान के पूर्व क्रिकेटर मोहम्मद यूसुफ ने एक्स पर लिखा, ''15 साल का वैभव सूर्यवंशी मुझे युवा दिनों के शाहिद अफरीदी की याद दिलाता है। युवा, निडर, विस्फोटक और ऊर्जा से भरपूर। भविष्य यहीं है! वैभव सूर्यवंशी ने गुरुवार को मुल्लांपुर में खेले गए एलिमिनेटर में दमदार पारी खेली। पंद्रह साल के इस बल्लेबाज ने एलिमिनेटर में सनराइजर्स हैदराबाद के खिलाफ 29 गेंद में 97 रन बनाये थे। इस दौरान उन्होंने 12 छक्के और पांच चौके लगाए। वह तीन रन से शतक से चूकने पर काफी निराश हुए थे। राजस्थान रॉयल्स ने बुधवार को इंडियन प्रीमियर लीग 2026 एलिमिनेटर मुकाबले में सनराइजर्स हैदराबाद 47 रनों से हरा दिया है। इस जीत के साथ ही आर आर ने क्वालीफायर 2 में जगह बना ली है।

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दुनिया की सबसे अधिक कमाई वाली टी20 लीग में अपना दूसरा सत्र खेल रहे 15 साल के सूर्यवंशी जब 28 गेंद पर 97 रन बनाकर खेल रहे थे तब वह तिहरे अंकों तक पहुंचने से बस एक हिट दूर थे।लेकिन वह आईपीएल का सबसे तेज शतक जड़ने से चूक गए क्योंकि अगली ही गेंद पर उन्होंने प्रफुल हिंगे की एक शॉर्ट गेंद पर अपर कट खेला जो डीप थर्ड मैन पर खड़े आर स्मरण के हाथों में चली गई। सूर्यवंशी ने 12 छक्के और पांच चौके से 29 गेंद पर 97 रन बनाए।

वेस्टइंडीज और रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु के दिग्गज खिलाड़ी क्रिस गेल के नाम आईपीएल में सबसे तेज शतक (30 गेंद पर) का रिकॉर्ड है। उन्होंने आईपीएल 2013 में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु की ओर से पुणे वारियर्स के खिलाफ 66 गेंद पर 175 रन की पारी खेली थी जिसमें 17 छक्के और 13 चौके शामिल थे।

रॉयल्स की टीम अब रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु के खिलाफ होने वाले फाइनल में जगह बनाने के लिए शुक्रवार को दूसरे क्वालीफायर में यहीं गुजरात टाइटंस से भिड़ेगी। रॉयल्स ने सूर्यवंशी (29 गेंद में 12 छक्कों और पांच चौकों से 97 रन) और जुरेल (21 गेंद में पांच चौकों और तीन छक्कों से 50 रन) के अर्धशतक से आठ विकेट पर 243 रन बनाए। सूर्यवंशी ने यशस्वी जायसवाल (29) के साथ पहले विकेट के लिए सिर्फ आठ ओवर में 125 रन जोड़कर रॉयल्स को ताबड़तोड़ शुरुआत दिलाई।