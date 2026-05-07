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21 साल तक रिटायर हो सकता है, माइकल वॉन ने वैभव सूर्यवंशी के करियर को लेकर दिया बड़ा बयान

May 07, 2026 04:54 pm ISTHimanshu Singh लाइव हिन्दुस्तान
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पूर्व इंग्लिश क्रिकेटर माइकल वॉन और फिल टफनल ने कहा है कि वैभव सूर्यवंशी 21 साल की उम्र तक रिटायर हो सकता है। वॉन का मानना है कि तब तक उनके पास काफी रुपये हो जाएंगे।

21 साल तक रिटायर हो सकता है, माइकल वॉन ने वैभव सूर्यवंशी के करियर को लेकर दिया बड़ा बयान

युवा बल्लेबाज वैभव सूर्यवंशी ने आईपीएल 2026 में अपने प्रदर्शन से सबका ध्यान खींचा है। 15 साल के वैभव को लेकर क्रिकेट जगत तरह-तरह की बातें कर रहा है। कईयों का मानना है कि उन्हें तुरंत भारतीय टीम में मौका मिलना चाहिए तो वहीं कुछ ने उनके बैट में चिप होने तक का दावा कर दिया है। इस बीच इंग्लैंड के पूर्व क्रिकेटर्स ने एक शो के दौरान 6 साल बाद तक की भविष्यवाणी कर दी है और कहा कि 21 साल के होने तक वैभव सूर्यवंशी संन्यास ले सकते हैं। आईपीएल के 19वें सीजन में वैभव अब तक सबसे ज्यादा चर्चा में रहने वाले खिलाड़ी हैं।

‘स्टिक टू क्रिकेट’ पॉडकास्ट के हालिया एपिसोड में माइकल वॉन, फिल टफनल, एलिस्टर कुक और डेविड लॉयड ने क्रिकेट जगत के कई मुद्दों पर चर्चा की। इस शो में आईपीएल को लेकर भी बातचीत हुई, जिसमें वैभव सूर्यवंशी के बारे में भी दिग्गजों ने अपनी राय दी। माइकल वॉन ने कहा, ''क्रिस गेल के नाम आईपीएल में सबसे तेज शतक है। (30 गेंद में)। इस बच्चे ने 35 गेंद में पहले ही शतक जड़ दिया है। एक आईपीएल सीजन में सबसे ज्यादा छक्के लगाने का रिकॉर्ड अभिषेक शर्मा के नाम है। अभिषेक ने 2024 में 42 छक्के लगाए हैं। ये 37 छक्के लगा चुका है।''

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एलिस्टर कुक से पूछा गया कि क्या वैभव सूर्यवंशी मौजूदा समय में वर्ल्ड क्रिकेट में छक्का मारने वाला सबसे बेहतरीन बल्लेबाज है, इस पर पूर्व क्रिकेटर ने कहा, ''बिल्कुल हां। लेकिन वो कितने में गया था? उन्होंने उसे 14 साल की उम्र में साइन क्यों किया था? मुझे लगा था कि उसने दो साल का डील साइन किया है। अगले साल ऑक्शन में वो कितने में जाएगा? क्या होगा अगर वो कह दे कि वो वापस ऑक्शन में जाना चाहता है?”

21 तक रिटायर हो सकता है

माइकल वॉन युवा बल्लेबाज वैभव सूर्यवंशी को जुलाई में भारत की ओर से इंग्लैंड दौरे पर खेलने हुए देखना चाहते हैं। हालांकि वह कुक के नीलामी वाले बयान से सहमत नहीं दिखे और उनका मानना है कि राजस्थान रॉयल्स युवा बल्लेबाज को आसानी से नहीं जाने देगा। उन्होंने कहा, ''मुझे नहीं लगता वो उसे वहां (नीलामी) जाने देंगे। लेकिन पूरी तरह निश्चिंत रहिए, वह उस आयरलैंड टूर पर जरूर जाएगा। उसे उस टीम में शामिल होना चाहिए।”

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इस बीच फिल टफनल ने मजाक में कहा कि वैभव सूर्यवंशी जिस रफ्तार से चल रहे वह शायद 21 साल तक संन्यास ले सकते हैं। उन्होंने कहा, ''वो 21 साल की उम्र तक बर्नआउट हो सकता है।'' इस पर शो में बैठे सब हंसते हुए दिखे। माइकल वॉन ने कहा, '' तब तक उसके पास काफी पैसे जमा हो जाएंगे। रिटायरमेंट ले सकता है।”

Himanshu Singh

लेखक के बारे में

Himanshu Singh

हिमांशु सिंह (कंटेंट प्रोड्यूसर)

हिंमांशु सिंह पिछले 6 वर्षों से खेल पत्रकारिता में सक्रिय हैं और वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान में स्पोर्ट्स सेक्शन के कंटेंट प्रोड्यूसर के रूप में कार्यरत हैं।


परिचय और अनुभव

हिमांशु सिंह लाइव हिन्दुस्तान में कंटेंट प्रोड्यूसर के तौर पर कार्यरत हैं। इन्हें हिंदी पत्रकारिता में करीब 6 साल का अनुभव है। इन्होंने अपनी पत्रकारिता की पढ़ाई आईएमएस (नोएडा) से की है। 2017 में पंचायती टाइम्स वेबसाइट में बतौर ट्रेनी खेल पत्रकारिता का पहला अनुभव हासिल किया। 2018 में स्पोर्ट्स कंटेंट राइटर के तौर पर ईटीवी से जुड़े। यहां पर करीब तीन साल काम करने के बाद इनसाइडस्पोर्ट्स से जुड़े। यहां पर एक साल तक रहे। उन्होंने 2022 में लाइव हिन्दुस्तान के साथ अपनी पारी की शुरुआत की थी। खेल की बारीकियों को समझने और उन्हें पाठकों तक रोचक अंदाज में पहुंचाने में उन्हें महारत हासिल है।


शैक्षणिक पृष्ठभूमि : हिमांशु ने अपनी पत्रकारिता की पढ़ाई देश के प्रतिष्ठित संस्थान आईएमएस (नोएडा) से पूरी की है। खेल के प्रति उनके जुनून ने उन्हें करियर की शुरुआत में ही खेल पत्रकारिता की ओर प्रेरित किया। उन्होंने 2017 में 'पंचायती टाइम्स' वेबसाइट में बतौर ट्रेनी अपने करियर का पहला कदम रखा, जहां उन्होंने खेल रिपोर्टिंग की बुनियादी बारीकियां सीखीं।


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