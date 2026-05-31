वैभव सूर्यवंशी ने 15 साल में ही जीत लिया ऑरेन्ज कैप, टूट गया साई सुदर्शन-गिल का रिकॉर्ड

वैभव सूर्यवंशी आईपीएल 2026 में सबसे कम उम्र में ऑरेन्ज कैप जीतने वाले बल्लेबाज बन गए हैं। उन्होंने साई सुदर्शन का रिकॉर्ड तोड़ा। वैभव ने इस सीजन 776 रन बनाए।

राजस्थान रॉयल्स के स्टार बल्लेबाज वैभव सूर्यवंशी ने आईपीएल 2026 में ऑरेन्ज कैप अपने नाम कर लिया है। वह सबसे कम उम्र में ये कारनामा करने वाले बल्लेबाज बन गए हैं। खिताबी मुकाबले में शुभमन गिल और साई सुदर्शन के जल्दी आउट होने के बाद कन्फर्म हो गया कि वैभव ऑरेन्ज कैप जीतने वाले खिलाड़ी बन गए हैं। 14 वर्षीय वैभव सूर्यवंशी ने सिर्फ 16 मैचों में ये उपलब्धि हासिल की। रविवार को नरेंद्र मोदी स्टेडियम में गुजरात टाइटंस के सलामी बल्लेबाज शुभमन गिल और साई सुदर्शन उम्मीद के मुताबकि प्रदर्शन नहीं कर सके।

वैभव ने तोड़ा सुदर्शन का रिकॉर्ड वैभव सूर्यवंशी 15 साल का उम्र में ऑरेन्ज कैप जीतने वाले पहले खिलाड़ी बन गए हैं। उनका ये रिकॉर्ड शायद ही टूटे। शुभमन गिल और साई सुदर्शन आईपीएल 2026 में वैभव सूर्यवंशी के बाद 700 रन बनाने वाले बल्लेबाज हैं। वैभव सूर्यवंशी ने साई सुदर्शन का रिकॉर्ड तोड़ते हुए आईपीएल इतिहास में सबसे कम उम्र में ऑरेन्ज कैप जीतने वाले खिलाड़ी बने। गुजरात के बल्लेबाज साई सुदर्शन ने पिछले साल शुभमन गिल का रिकॉर्ड तोड़कर ये उपलब्धि हासिल की थी। दोनों खिलाड़ियों ने 23 साल की उम्र में ये अवॉर्ड जीता था।

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वैभव ऑरेन्ज कैप जीतने वाले राजस्थान रॉयल्स के दूसरे खिलाड़ी बने। वहीं राजस्थान के लिए ये अवॉर्ड जीतने वाले पहले भारतीय हैं। जोस बटलर ने राजस्थान के लिए 2022 में ऑरेन्ज कैप जीता था। उन्होंने 863 रन बनाए थे।

वैभव सूर्यवंशी का दिखा जलवा वैभव सूर्यवंशी आईपीएल में सबसे कम गेंदों में 1000 रन पूरे करने वाले बल्लेबाज बने थे। उन्होंने 440 गेंदों ये उपलब्धि हासिल की। आंद्रे रसेल इससे पहले सबसे तेज थे, जिन्होंने इसके लिए 545 गेंदें खेली थीं। सूर्यवंशी IPL में 1000 रन बनाने वाली पारियों के मामले में दूसरे सबसे तेज बल्लेबाज हैं। शॉन मार्श ने सिर्फ 21 पारियों में यह मुकाम हासिल किया, जबकि लेंडल सिमंस ने 23 पारियों में ये कारनामा किया। आईपीएल 2026 में सूर्यवंशी ने कुल 135 बाउंड्री लगाईं, जिसमें रिकॉर्ड 72 छक्के शामिल हैं, जो किसी भी टी 20 टूर्नामेंट में किसी भी बल्लेबाज द्वारा लगाए गए सबसे ज्यादा छक्के हैं। इससे पहले सबसे ज्यादा 128 बाउंड्री बटलर ने आईपीएल 2022 में लगाई थीं, जिन्होंने 83 चौके और 45 छक्के लगाए थे। सूर्यवंशी ने आईपीएल 2026 में 16 पारियों में 776 रन बनाए। इस दौरान उनका स्ट्राइक रेट 237.30 रहा और इनमें से 684 रन सिर्फ चौकों और छक्कों से आए।