उर्विल पटेल की आंधी में उड़ा 11 साल पुराना IPL रिकॉर्ड, महज 10 गेंदों में रचा नया इतिहास

Urvil Pate joint-fastest IPL fifty: उर्विल पटेल ने लखनऊ सुपर जायंट्स के खिलाफ तबाही मचाई। उन्होंने 23 गेंदों में आतिशी अर्धशतकीय पारी खेली। उन्होंने एक धांसू रिकॉर्ड अपने नाम कर लिया है।

चेन्नई सुपर किंग्स (सीएसके) के बल्लेबाज उर्विल पटेल ने रविवार को आईपीएल 2026 में गदर काटा। उन्होंने लखनऊ सुपर जायंट्स (एलएसजी) के खिलाफ 23 गेंदों में 65 रनों की तूफानी पारी खेली। 27 वर्षीय खिलाड़ी ने चेन्नई के चेपॉक स्टेडियम में दो चौके और आठ छक्के ठोके। उन्होंने अपने अधिकांश छक्के लॉन्ग ऑन और मिडविकेट की दिशा में लगाए। उनके बल्ले से यह आंधी 204 रनों के लक्ष्य का पीछा करते हुए निकली। दाएं हाथ के बल्लेबाज उर्विल ने 13 गेंदों में अर्धशतक कंप्लीट किया और यशस्वी जायसवाल की बराबरी की। यह इंडियन प्रीमियर लीग (IPL) इतिहास का संयुक्त रूप से सबसे तेज अर्धशतक है। राजस्थान रॉयल्स (आरआर) के ओपनर यशस्वी ने 2023 में कोलकाता नाइट राइडर्स (केकेआर) के विरुद्ध 13 गेंदों में फिफ्टी कंप्लीट की थी।

उर्विल पटेल ने 10 गेंदों में रचा नया इतिहास संजू सैमसन (18 गेंदों में 28) के चौथे ओवर में आउट होने के बाद उतरे उर्विल ने शुरुआती दो गेंदों पर धैर्य दिखाया। हालांकि, उन्होंने पेसर आवेश खान द्वारा डाले गए पांचवें ओवर में आक्रामक मॉड ऑन कर लिया। उन्होंने ओवर की चौथी, पांचवीं और छठी गेंद पर छक्का मारा। उन्होंने अगले ओवर में स्पिनर दिग्वेश राठी को आड़े हाथ लिया। उर्विल ने दिग्वेश के सामने तीन छक्के और एक चौका लगाया। उन्होंने महज 10 ओवर में 42 रन जुटाए और नया इतिहास रच डाला। दरअसल, उर्विल आईपीएल में पारी की शुरुआती 10 गेंदों में सबसे ज्यादा रन बनाने वाले प्लेयर बन गए हैं। उन्होंने एबी डिविलियर्स का 11 साल पुराना धांसू रिकॉर्ड ध्वस्त किया है। साउथ अफ्रीका के पूर्व दिग्गज बल्लेबाज डिविलियर्स ने आईपीएल 2015 में मुंबई इंडियंस (एमआई) के विरुद्ध 10 गेंदों में 41 रन जोड़े थे। वह तब रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु (आरसीबी) का हिस्सा थे। यशस्वी ने भी 2023 में अपनी ऐतिहासिक फिफ्टी के दौरान 10 गेंदों में इतने ही रन बटोरे थे।

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उर्विल ने पिता को समर्पित किया अर्धशतक उर्विल ने धाकड़ तेज गेंदबाज मोहम्मद शमी को भी नहीं बख्शा और सातवें ओवर में मिडविकेट की दिशा में लंबा छक्का लगाया। उन्होंने ओवर की अंतिम गेंद पर पर ऑफ साइड में एक रन लेकर अर्धशतक पूरा किया। घरेलू क्रिकेट में गुजरात का प्रतिनिधित्व करने वाले 27 वर्षीय उर्विल इंडिया ए टीम के लिए भी खेल चुके हैं। अर्धशतक पूरा करने के बाद उर्विल ने अपनी इस उपलब्धि को अपने पिता को समर्पित किया। उन्होंने जेब से एक कागज निकाला, जिस पर लिखा था, "यह आपके लिए है पापा।'' आईपीएल इतिहास में दूसरी सबसे तेज अर्धशतक का रिकॉर्ड संयुक्त रूप से केएल राहुल, पैट कमिंस और रोमारियो शेफर्ड के नाम है, जिन्होंने 14 गेंदों में यह उपलब्धि हासिल की थी।

IPL में गेंदों के हिसाब से सबसे तेज फिफ्टी 13 - यशस्वी जायसवाल (RR) बनाम केकेआर, कोलकाता, 2023

13 - उर्विल पटेल (CSK) बनाम एलएसजी, लखनऊ, 2026

14 - केएल राहुल (PBKS) बनाम डीसी, मोहाली, 2018

14 - पैट कमिंस (KKR) बनाम एमआई, पुणे, 2022

14 - रोमारियो शेफर्ड (RCB) बनाम सीएसके, बेंगलुरु, 2025

आईपीएल में शुरुआती 10 गेंदों के बाद सबसे ज्यादा रन 42 - उर्विल पटेल बनाम एलएसजी, चेन्नई, 2026

41* - एबी डिविलियर्स बनाम एमआई, बेंगलुरु, 2015

41* - यशस्वी जायसवाल बनाम केकेआर, कोलकाता, 2023

40* - अभिषेक शर्मा बनाम डीसी, दिल्ली, 2024

39* - रोमारियो शेफर्ड बनाम डीसी, मुंबई, 2024