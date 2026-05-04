गुजरात टाइटंस को रोमांचक जीत से भी नहीं मिला IPL 2026 पॉइंट्स टेबल में फायदा, PBKS की नंबर-1 की कुर्सी खतरे में
IPL 2026 Updated Points Table- शुभमन गिल की अगुवाई वाली गुजरात टाइटंस ने सुपर संडे के दूसरे रोमांचक मुकाबले में टेबल टॉपर पंजाब किंग्स को हराया, मगर इस जीत से उन्हें पॉइंट्स टेबल में कोई फायदा नहीं मिला।
IPL 2026 Updated Points Table- शुभमन गिल की अगुवाई वाली गुजरात टाइटंस ने आईपीएल 2026 के 46वें मुकाबले में टेबल टॉपर पंजाब किंग्स को 4 विकेट से हराया। इस जीत के साथ गुजरात ने ना सिर्फ पंजाब से पिछली हार का बदला लिया, बल्कि इस सीजन जीत की हैट्रिक भी लगाई। हालांकि अभी भी उन्हें आईपीएल 2026 पॉइंट्स टेबल में कोई फायदा नहीं मिला है। जीटी की टीम पॉइंट्स टेबल में पांचवें पायदान पर अटकी हुई है। गुजरात टाइटंस के आरसीबी, एसआरएच और आरआर के बराबर 12-12 अंक हो गए हैं, मगर खराब नेट रन रेट के चलते वह टॉप-4 से अभी भी बाहर है। वहीं इस हार के साथ पंजाब किंग्स की नंबर-1 की कुर्सी खतरे में पड़ गई है। बता दें, पीबीकेएस की यह सीजन की लगातार दूसरी हार है।
आईपीएल 2026 पॉइंट्स टेबल के टॉप-4 में ये टीमें
पंजाब किंग्स 13 अंकों के साथ पहले पायदान पर बनी हुई है। 9 मैचों में PBKS की यह दूसरी हार है। पंजाब को गुजरात टाइटंस से पहले राजस्थान रॉयल्स के हाथों हार का सामना करना पड़ा था। सीजन के लगातार 6 मैच जीतने वाली पंजाब की टीम के साथ ऐसा लग रहा है कि वह लय खो चुकी है। प्लेऑफ का टिकट हासिल करने के लिए उन्हें जल्द लय हासिल करनी होगी।
पंजाब किंग्स के अलावा टॉप-4 में डिफेंडिंग चैंपियन रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु, सनराइजर्स हैदराबाद और राजस्थान रॉयल्स की टीमें हैं। इन तीन टीमों के खाते में 12-12 अंक है।
5 बार की चैंपियन चेन्नई सुपर किंग्स और दिल्ली कैपिटल्स 9 मैचों में 8-8 अंकों के साथ अभी भी प्लेऑफ की दौड़ में बनी हुई है, मगर उनके लिए आगे की लड़ाई आसान नहीं रहने वाली है। एक चूक उन्हें भी टूर्नामेंट से बाहर का रास्ता दिखा सकती है।
|पोजिशन
|टीम
|मैच
|जीत
|हार
|बेनतीजा
|नेट रन रेट
|अंक
|1
|पंजाब किंग्स
|9
|6
|2
|1
|0.855
|13
|2
|रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु
|9
|6
|3
|0
|1.420
|12
|3
|सनराइजर्स हैदराबाद
|10
|6
|4
|0
|0.644
|12
|4
|राजस्थान रॉयल्स
|10
|6
|4
|0
|0.510
|12
|5
|गुजरात टाइटन्स
|10
|6
|4
|0
|-0.147
|12
|6
|चेन्नई सुपर किंग्स
|9
|4
|5
|0
|0.005
|8
|7
|दिल्ली कैपिटल्स
|9
|4
|5
|0
|-0.895
|8
|8
|कोलकाता नाइट राइडर्स
|9
|3
|5
|1
|-0.539
|7
|9
|मुंबई इंडियंस
|9
|2
|7
|0
|-0.803
|4
|10
|लखनऊ सुपर जायंट्स
|8
|2
|6
|0
|-1.106
|4
मुंबई इंडियंस आज हो सकती है प्लेऑफ की दौड़ से बाहर
मुंबई इंडियंस आज अधिकारिक तौर पर आईपीएल 2026 से बाहर हो सकती है। एमआई का आज 10वां मुकाबला लखनऊ सुपर जाएंट्स से है। अगर एलएसजी आज उन्हें हराने में कामयाब रहती है तो मुंबई अधिकारिक रूप से प्लेऑफ की दौड़ से बाहर हो जाएगी क्योंकि उनकी गाड़ी इस हार के बाद 12 अंकों से आगे नहीं बढ़ पाएगी। टूर्नामेंट में पहले ही 5 टीमें ऐसी है जिनके खाते में अभी 12 या उससे ज्यादा अंक है और उनका नेट रन रेट एमआई से काफी बेहतर है।
लेखक के बारे मेंLokesh Khera
लोकेश खेड़ा लाइव हिन्दुस्तान में बतौर डिप्टी चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर काम कर रहे हैं। हिंदी पत्रकारिता में इन्हें एक दशक से भी अधिक का अनुभव है। बचपन की अपनी रुचि को प्रोफेशनल करियर में तबदील करते हुए 2018 में बतौर खेल पत्रकार अपना सफर शुरू किया। क्रिकेट के साथ बॉक्सिंग, कबड्डी, बैडमिंटन, हॉकी, एथलेटिक्स समेत तमाम खेलों को बारीकी से कवर करते हैं। क्रिकेट टुडे के साथ उनकी पारी का आगाज हुआ, जहां उन्होंने वेबसाइड के साथ मैगजीन के लिए काम किया। इसके बाद वह इंडिया टीवी के साथ जुड़े और वहां तीन साल अपनी सेवाएं दी। इस दौरान ओलंपिक, कॉमनवेल्थ गेम्स, 2019 वनडे वर्ल्ड कप और 2021 टी20 वर्ल्ड कप जैसे तमाम इवेंट कवर किए और कई इंटरव्यू भी लिए, जिसमें दानिश कनेरिया और चेतन साकारिया जैसे इंटरनेशनल स्टार शामिल हैं। लाइव हिन्दुस्तान के साथ वह फरवरी 2022 जुड़े। यहां भी उन्होंने कॉमनवेल्थ, ओलंपिक, 2023 वनडे वर्ल्ड कप, 2024 टी20 वर्ल्ड कप, 2025 चैंपियंस ट्रॉफी जैसे बड़े-बड़े इंटरनेशनल इवेंट को बखूबी कवर किया और नई सचें सीखने में हमेशा रुचि रखते हैं। क्रिकेट पढ़ने लिखने के अलावा खुद खेलना भी पंसद करते हैं। इसके अलावा किताबें पढ़ना भी पंसद है।और पढ़ें
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