पर्पल कैप की रेस में जोफ्रा आर्चर ने लगाई लंबी छलांग, भुवनेश्वर और रबाडा के बीच कड़ी टक्कर, देखिए टॉप-10 में कौन-कौन?
आईपीएल 2026 में रविवार 24 मई को खेले गए दो मुकाबलों दिल्ली कैपिटल्स बनाम केकेआर और मुंबई इंडियंस बनाम राजस्थान रॉयल्स के बाद पर्पल कैप की अपडेटेड लिस्ट में कौन-कौन से 10 गेंदबाज टॉप-10 में हैं, जानिए। जोफ्रा आर्चर ने लंबी छलांग लगाई है।
आईपीएल 2026 में मुंबई के वानखेड़े स्टेडियम में जोफ्रा आर्चर ने कमाल की गेंदबाजी करते हुए मुंबई इंडियंस के खिलाफ चार ओवर में सिर्फ 17 रन देकर तीन विकेट लिए। इन तीन विकेटों के साथ पर्पल कैप की रेस में उन्होंने जबरदस्त छलांग लगाई है और तीसरे स्थान पर पहुंच गए हैं। हालांकि, पर्पल कैप की रेस में अभी भी भुवनेश्वर कुमार टॉप पर बने हुए हैं, जबकि कगिसो रबाडा उन्हें जबरदस्त टक्कर दे रहे हैं।
पर्पल कैप के टॉप-5 प्रबल दावेदार
आईपीएल 2026 में 70 मैच खेले जाने के बाद पर्पल कैप की रेस में भुवनेश्वर कुमार 14 मैच में 55 ओवर की गेंदबाजी करते हुए 18.50 की औसत के साथ कुल 24 विकेट लिए हैं और टॉप पर बने हुए हैं। यानी पर्पल कैप अभी भी भुवनेश्वर कुमार के सिर पर ही सजी हुई है। इस सूची में दूसरे स्थान पर गुजरात टाइटंस के गेंदबाज कंगिसो रबाडा हैं, जिन्होंने इस सीजन कुल 53.4 ओवर की गेंदबाजी की है। इस दौरान उन्होंने 14 मैचों में 20.54 की औसत के साथ कुल 24 विकेट हासिल किए हैं। भुवनेश्वर कुमार से अधिक गेंदबाजी औसत के कारण वे इस सूची में दूसरे स्थान पर हैं। जोफ्रा आर्चर ने आज के मैच में कमाल का प्रदर्शन करते हुए लंबी छलांग लगाई है और पर्पल कैप की रेस में तीसरे स्थान पर पहुंच गए हैं। उन्होंने इस सीजन अब तक 14 मैच खेले हैं जिसमें 52 ओवर की गेंदबाजी की है और 21 विकेट चटकाए हैं। इस दौरान उनका गेंदबाजी औसत 21.71 का रहा है। यह तीनों ऐसे गेंदबाज हैं जिनको आगे प्लेऑफ के मुकाबले भी खेलने हैं और विकटों की संख्या बढ़ सकती है। यानी इन तीनों गेंदबाजों के बीच प्लेऑफ के दौरान पर्पल कैप की रेस तगड़ी रहने वाली है। पर्पल कैप की रेस में चौथे स्थान पर चेन्नई सुपर किंग्स के गेंदबाज अंशुल कंबोज हैं, जिन्होंने 14 मैचों में 25.24 की औसत के साथ कुल 21 विकेट चटकाए हैं। सूची में पांचवें स्थान पर गुजरात टाइटंस के गेंदबाज राशिद खान हैं, जिन्होंने 14 मैचों में 21.95 की औसत से कुल 19 विकेट हासिल किए हैं।
टॉप-10 में ये गेंदबाज भी शामिल
छठवें स्थान पर सनराइजर्स हैदराबाद के गेंदबाज ईशान मलिंगा का नाम है, जिन्होंने 14 मैचों में 50.2 ओवर की गेंदबाजी करते हुए 24.58 की औसत के साथ कुल 19 विकेट चटकाए हैं। कोलकाता नाइट राइडर्स के कार्तिक त्यागी सातवें स्थान पर हैं, जिन्होंने 51 ओवर की गेंदबाजी 14 मैचों में करते हुए कुल 18 विकेट 27.67 की औसत के साथ चटकाए हैं। गुजरात टाइटंस के ही गेंदबाज मोहम्मद सिराज ने 14 मैचों में 51 ओवर की गेंदबाजी करते हुए 17 विकेट चटकाए हैं और पर्पल कैप की रेस में 25.76 की एवरेज के साथ आठवें स्थान पर बने हुए हैं। इस सूची में नौवें स्थान पर लखनऊ सुपर जायंट्स के गेंदबाज प्रिंस यादव का नाम है, जिन्होंने 14 मैचों में 52 ओवर की गेंदबाजी करते हुए कुल 16 विकेट हासिल किए हैं। इस दौरान उनका औसत 28.69 पर रहा है। कोलकाता नाइट राइडर्स के गेंदबाज सुनील नरेन इस सूची में दसवें स्थान पर हैं। जिन्होंने 13 मैचों 51 ओवर की गेंदबाजी करते हुए कुल 15 विकेट 22.6 सोने की औसत से लिए हैं।
सभी 70 लीग मैचों के बाद अपडेटेड पर्पल कैप की टेबल
|गेंदबाज
|मैच
|ओवर
|गेंदें
|विकेट
|औसत
|रन
|चार विकेट हॉल
|भुवनेश्वर कुमार
|14
|55.0
|330
|24
|18.50
|444
|1
|कगिसो रबाडा
|14
|53.4
|322
|24
|20.54
|493
|0
|जोफ्रा आर्चर
|14
|52.0
|312
|21
|21.71
|456
|0
|अंशुल कंबोज
|14
|50.2
|302
|21
|25.24
|530
|0
|राशिद खान
|14
|47.5
|287
|19
|21.95
|417
|1
|ईशान मलिंगा
|14
|50.2
|302
|19
|24.58
|467
|1
|कार्तिक त्यागी
|14
|51.0
|306
|18
|27.67
|498
|0
|मोहम्मद सिराज
|14
|51.0
|306
|17
|25.76
|438
|0
|प्रिंस यादव
|14
|52.0
|312
|16
|28.69
|459
|0
|सुनील नरेन
|13
|51.0
|306
|15
|22.60
|339
|0
अब सिर्फ प्लेऑफ में पहुंची टीमों के गेंदबाजों की ही टक्कर
रविवार को कोलकाता नाइट राइडर्स बनाम दिल्ली कैपिटल्स के बीच खेले गए मुकाबले के बाद अब आईपीएल 2026 के सभी लीग मैच खत्म हो गए हैं और अब आगे पर्पल कैप की रेस में वही गेंदबाज दावेदार हैं, जिनकी टीमें प्लेऑफ में पहुंच चुकी हैं। ऐसे में अब मुकाबला भुवनेश्वर कुमार, कगिसो रबाडा, जोफ्रा आर्चर, राशिद खान, ईशान मलिंगा, मोहम्मद सिराज के बीच ही रह गया है। इनमें से ही कोई पर्पल कैप जीतेगा। ऐसा इसलिए क्योंकि आईपीएल 2026 के प्लेऑफ में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरू, गुजरात टाइटंस, सनराइजर्स हैदराबाद और गुजरात टाइटंस की टीमें पहुंची हैं।
लेखक के बारे मेंVimlesh Kumar Bhurtiya
विमलेश कुमार भुर्तिया (Vimlesh Kumar Bhurtiya): खेल पत्रकार
संक्षिप्त विवरण
विमलेश कुमार भुर्तिया पिछले 4 वर्षों से पत्रकारिता में सक्रिय हैं और वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान में स्पोर्ट्स टीम में बतौर कंटेंट प्रोड्यूसर अपनी सेवाएं दे रहे हैं। उन्होंने भारतीय जनसंचार संस्थान (IIMC) नई दिल्ली से पत्रकारिता की पढ़ाई की है।
विस्तृत बायो
परिचय और अनुभव: विमलेश कुमार भुर्तिया भारतीय डिजिटल मीडिया जगत का एक उभरता हुआ नाम हैं, जिन्हें पत्रकारिता के क्षेत्र में 4 वर्षों से अधिक का अनुभव प्राप्त है। वर्तमान में, वह भारत के अग्रणी समाचार संस्थान 'लाइव हिन्दुस्तान' (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में स्पोर्ट्स टीम में बतौर कंटेंट प्रोड्यूसर अपनी सेवाएं दे रहे हैं। पिछले चार वर्षों से वह इसी संस्थान से जुड़े हुए हैं और डिजिटल मीडिया की गतिशीलता, कार्यशैली और प्रकृति को समझने का प्रयास किया है। उनका मानना है कि पाठक किसी भी डिजिटल प्लेटफॉर्म की रीढ़ होता है ऐसे में उनके हितों को ध्यान में रखते हुए खबरों का प्रकाशन होना चाहिए। यह पत्रकारिता को जीवंत रखता है और जर्नलिज्म का मूल गुण भी यही है।
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विमलेश ने भारत के सबसे प्रतिष्ठित पत्रकारिता संस्थान से अपनी शिक्षा ग्रहण की है। वे 2021-22 बैच के भारतीय जनसंचार संस्थान नई दिल्ली के छात्र रहे हैं। उन्होंने इस नामी संस्थान से रेडियो एवं टेलीविजन पत्रकारिता में पोस्ट ग्रेजुएशन डिप्लोमा किया है। इसके बाद उत्तराखंड मुक्त विश्वविद्यालय से पत्रकारिता में ही मास्टर्स यानी (M.A) की डिग्री भी हासिल की है। इन्होंने अपना ग्रेजुएशन मध्य प्रदेश के नामचीन साइंस कॉलेजों में से एक होलकर साइंस कॉलेज से किया है। ग्रेजुएशन के दूसरे साल से ही विमलेश की दिलचस्पी साहित्य और पत्रकारिता की ओर जागृत होने लगी थी। यही कारण था कि ग्रेजुएशन के दिनों में ही उन्होंने दैनिक चैतन्यलोक नामक इंदौर की क्षेत्रीय पत्रिका में काम करना शुरू कर दिया। कुछ महीनों बाद उन्होंने दैनिक भास्कर में बतौर कॉपी एडिटर ट्रेनिंग ली। उन्होंने देवी अहिल्या विश्वविद्यालय इंदौर के पत्रकारिता और जनसंचार विभाग से मास मीडिया में इंटर्नशिप की। विमलेश कुमार भुर्तिया को कंप्यूटर का भी अच्छा ज्ञान है। उन्होंने भोपाल स्थित माखनलाल चतुर्वेदी पत्रकारिता विश्वविद्यालय से कंप्यूटर एप्लीकेशन में डिप्लोमा किया है।
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